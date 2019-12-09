e代精神：集體歇斯底里

歷史中政權交替，社會總會出現意識形態上的轉型，人民往往因改變而產生疑慮。若這些疑慮無法被釋除，變成某些人的創傷，即使當權者因束手無策而採取鴕鳥政策，亦會被視為冷暴力，予人溫水煮蛙的感覺，形成「情意結」。因此每次社會動盪，不論根源是政治或是經濟問題，這些「情意結」都會引發社會運動，形成新的創傷。當大眾情緒一次又一次被挑起，每每卻在熱情過後逐漸冷卻消失，表面上，社會秩序回復平靜，但歷史帶來的創傷會造成新的「情意結」，在集體潛意識裏牢固植根。

暴力破壞 背後藏恐懼

多次社會運動後，當大眾經歷了多次希望幻滅，感覺一切原地踏步，內心自然生出更多懷疑，開始對現實失去信任，也因此對於任何大台的號召難以投入。相反地，對於一些能夠讓人耳目一新的說法，不論是嘩眾取寵，甚至是自相矛盾的言論，只要敢說，敢跟主流意見不一樣，就可以引起注目甚至是喝彩，亦就是所謂的後真相（post-truth）。在這種意識下，社會慢慢走向一個什麼都不信任的氛圍，加上當廣泛瀰漫着不安之感覺，任何謠傳亦會引起恐慌，當情緒和感覺主導思想和判斷，而非事實根據，最終便出現集體歇斯底里（Mass hysteria），繼而便是展示式的暴力，肆意破壞。表面上像是表達不滿，但本質上更可能只是掩飾內裏的恐懼。

從來長治久安並非靠鐵腕抑壓，當權者充耳不聞更非等同無為而治。最重要還是因應經濟周期或是政治風向帶來的震盪，了解對市民帶來之創傷。創傷本身並沒有客觀定義，有人覺得打針是苦事，亦有人認為紋身是快感。要真正了解，便要像心理學家般，以同理心代入主觀感受，解開負面「情意結」，方可令之不再成為溝通和相處的障礙。唯有真正的溝通、對話及和解，社會方能和諧。

文：傅子健（精神科專科醫生）