星期日文學‧讀盧瑋鑾文選如跳大繩——跳出家、國、情

月前出版的一套三冊《盧瑋鑾文編年選輯》（香港三聯書店出版），看了，就想起「入繩」。這應是盧先生至今唯一的編年文選，由編輯許迪鏘從她六十多年來在報刊專欄寫下的散文選成三冊，題為《傻瓜的夢》（一九五七至一九八○）、《一夜風雨》（一九八一至一九九七）和《浴火鳳凰》（一九九八至二○一九），每冊都近四百頁長。許先生說，盧先生交託他編這套書，就完全放手，既「不加干預，也未事先過目」，固然反映許先生值得完全信任，也是她一貫的風格。比如約她吃飯去，問她想上哪個餐廳呢？她總是言簡意賅、十分醒神地覆一句「我不用腦」，我們就不好再以這等小事煩她。不過出書絕不是上館子吃飯，只有完全放下身段，又真正尊重作品之獨立生命的作者，才看得這樣雲淡風輕。

想起「入繩」，皆因無論讀者在哪一年代出生，老至九十，少至小一，都能一腳跳進這套文選中，與書中人事這條「大繩」洪流共舞。至於有否共鳴，容或因人而異，但文集的每篇文章，都對得起寫作那一剎的時空，都到位。正如許先生〈前言〉說：「遍觀先生歷年所寫，彰彰甚明的是香港與內地的重要事件，關乎民生民瘼的，她都有即時的反應，但總會提出她獨特的觀點和意見。這些文字，從不托之空言，徒生議論，而是以事件與人物串連，讀這些文字，恍若重溫六十年來的風雲風雨，其中既見作者為人行事的信與守，也見本土國土的變與恆，據之，知其人而論其世可也。」

跟許先生不一樣，我並非盧先生年代的人，只當過她的中學學生。小時既不讀《中國學生周報》，又不特別喜歡任白和雛鳳，更不知世上有左舜生老師這等人物，所以一直要到《傻瓜的夢》第一二七頁的〈香港節中的杞人〉，我才算「入了繩」，因為一九六九年的香港節我記得！那應是一九六七年暴動後，第一個打正香港旗號、祭起本土本位的節日，還是政府辦的。我還記得那個紅白二色相纏，像迷幻風車的圓形香港節徽號，和涼茶舖黑白電視裏的彌敦道花車巡遊實况。之後諸文章觸及的「本土國土的變與恆」，都開始是我有份的香港。

獨佔爸媽

眾多文章中首先吸引眼球的，是她講父母。有這樣精彩的爸媽已夠人羨慕，而最奇的是她的兄姐似乎從不在家中出現，雖為么女卻可以獨佔父母的愛，像一九八一年的〈逛閒街〉，憶述小時父親帶她逛閒街種種：「閒街，想是父親創出來的一個詞。閒來無事，沒有目的，今天朝東，明日往西，儘管向前路蹓躂，走得累了，在小店裏喝瓶汽水，歇歇腳，又再起程。……一個星期裏，總有一兩天這樣逛，我沒頭沒腦跟在後面，不知不覺也養成逛閒街的習慣——腳力夠，心情閒，往往無意間看到許多平日不留意的人和事物。」

又二○○○年的〈話說灣仔〉描繪灣仔百多年來的變化，中間有盧先生兒時家住灣仔的快樂身影：「父親愛到海旁散步，晚飯後，穿上布鞋，『去海皮啦』，父女二人便下樓去閒逛一回。自軒尼詩道轉出柯布連道或菲林明道，總得經過駱克道、謝斐道兩個街口，那一帶都是寧靜民居。……四十年代末，我只是個小學一二年級學生，很乖很純，但父親從不忌諱什麼，在逛街時告訴我許多故事，包括塘西風月和灣仔花事……父親還描敘過三年零八個月日佔時代，在駱克道慰安所裏，香港女人的悲慘遭遇。」

另一篇〈故年隨夜盡〉（二○○六）更奇，講小時候除夕守歲光景，她儼然家中唯一孩子，打掃瑣事都一腳踢：「母親恪遵舊俗，子時在家拜神上香。在十一點鐘前，有許多準備工作要做，其中打掃全屋的責任，必由我去承擔……母親常說，守歲不是迷信，是人對天地、時序變化的一種禮儀。」至於父親則極愛行年宵，簡直至着迷地步：「除夕，父親卻心不在家。由於年宵市場靠近我家，自攤檔搭棚蓋頂之日開始，他就天天去巡看，像他有份兒似的。到了除夕，他更是愈夜愈興奮，幾乎隔一兩個鐘頭就去一趟，每次都把我帶去。那時候，乾貨攤像露市廟會，有許多賣古董舊物的，父親蹲在攤前，東撿西摸，戀戀不捨……踏進子時，母親虔敬上香，香煙裊裊，燈燭燦然，就是一年將盡了。父親還會再去逛年宵，母親永遠是靜靜的坐在神枱前，我也守在她身邊，在外邊爆竹聲喧中，送走故年。」

我想任何孩子，能單獨與父母經歷這般美好時光，又得父母傾囊相授心中所思所想，即使短似一年、半年、三個月、三星期甚至一天以至三小時，也畢生不會忘記。盧先生筆下的爸爸專教她玩的東西，像逛閒街、吃零食，母親則給她講世界大事和文學、歷史知識，單是這分工已顛覆了一般男女性別定型，對孩子必有深遠影響。

記得去年在中文大學一個關於《曲水回眸——小思訪談錄》的講座上，有位男聽眾提問時談到，對他那一輩的父母，「我們基本上是不理他們的」，真是一句說到我心坎上去，想他也是我同輩人。不是我們不想理他們，而是由於很多五六十年代的父母飽經戰火離亂，十分寡言，到我們長大後，都不知憑藉什麼跟他們相處，真是相對無言。再看〈故年隨夜盡〉裏的爸爸，只一宵除夕說過的話，可能已比我父親一生對我說的話要多；而那種樂趣，也是我只能想像而不能體證的。我經歷的父母和家庭，都圍繞着老、病、死而發展，至於所謂年輕而快樂的父母，要待我長大後從已成家生子的朋友身上，才證實確有這麼一種人生狀態。

父母緣是種福報，感受作者的父母緣，是進入這文選世界的蹊徑。

國之思

眼下提到國家、國旗，有熱血沸騰的，有滿腔怒憤的，反應完全兩極。國家和國旗這些事在香港從來就牽動很多複雜情緒，還未說是哪個「國」哪面旗。每代港人認識國家的歷程都峰迴路轉。

盧先生的一代進大學時，內地仍不易回去，國民政府流徙台灣，香港夾在中間，雖然反共恐共的港英殖民政府刻意讓學生沒有歷史感，也忌諱如香港割讓經過和鴉片戰爭等讓英國感到不光彩的中國近代史課題，但上一輩老師在課堂卻很自然地仍會講授中國史地文化知識。

幾年前國民教育要不要獨立成科曾是熱門話題，盧先生在〈我受的國民教育〉（二○一一）談到她中小學老師所教：「小學已有地理科。記得是王永照老師，上課時一張大大中國地圖掛好，對着不同顏色的分省圖，板書省名，講物產、地勢、名勝。我第一次從他口中聽到泰山、廬山的無限風光，就記住他日一定要去一趟。」到中學時地理老師「能徒手在黑板上畫中國地圖，必先把黃河長江定位。銘記她講黃河河套的地形物茂，講民族風貌緣起，說洪水為患，及治河工程重要。她講長江流域，特別講三峽急流險阻，形容縴夫逆流拉船的辛苦，留給我一生難忘印象」。這些點滴，包括另一老師講阿里山的雲海神木等，都讓在香港接受教育的她，衍生愛國愛民之情。結論說：「從前教科書簡單，靠老師堂上講解補充，講得入情入理，國民教育盡在其中。」

一九六三年十一月《中國學生周報》開始刊出了盧先生署名小思的「一月行」系列專欄文章。那時台灣招待外來大學生，她念大學時就跟同學坐船往台灣觀光一個月，成行應是一九六二年，當年五月七日的《工商日報》還發了新聞，標題是「新亞東亞兩院學生 暑假組團回國觀光」。一九六三年十一月第五九一期《中國學生周報》〈編者的話〉（可是陸離？），一下子把我們帶回去那種現已非常陌生的情懷：「每當提起祖國，我們不禁泫然淚下。家鄉是我們夢魂繚繞的地方。在香港，回鄉記、歸國記等等在報章上出現過不少了，但它們大多被用來替某一方面宣傳。一個在香港長大、在香港讀書的普通青年，回到台灣，回到自由祖國，他（她）們的感覺是怎樣呢？請聽聽小思同學怎麼說吧。」

編者這段最震撼的是「自由祖國」四字，真是許久、許久沒聽過這詞了。莫說是今天，就是小時候中華民國國旗仍會在香港滿街飄揚的年代，雖然知道中華民國去了台灣，卻從不覺得台灣是「自由祖國」，我們已沒了上輩人的情懷。當時小孩如我的印象，祖國等於大陸的鄉下和籍貫，青天白日就是「國旗」，殊不知兩者是相悖的。我長大時也沒什麼祖國的鄉愁，後來台灣詩人對從未涉足的大陸風光無限眷戀詠嘆，我就納悶，覺得想像的感情不踏實。

說回盧先生。她回港後為《中國學生周報》寫了十一篇台灣遊記，其中的〈國歌白雲與國土〉（一九六三）講在赴台輪船上第二天：「醒來聽到一陣陣『國歌』，很生硬地有人唱着。沒有聽見它有很多日子了，裏邊的字也忘記一大半。在香港的中國人，唱不出國歌來，似乎已經是天公地道的事。難得是我們竟很自然的忘記了，沒有什麼壓力，也沒有強迫洗腦，好像是我們自動要忘記了，這才是可怕，這忘記才是徹底呢！」

船繼續前行，隱隱見到雲堆裏有些陸地：「那應是中國大陸了。現在的我，正面對着祖國的山河，聽着國歌，但卻是到另外一個『祖國』去。就在那遠遠的白雲堆中，正是我從未見過的國土所在！在那兒，有着古樸的鄉村（恐怕現在已頹廢了不少），有着雄偉的青山，蜿蜒千里的江河，有着正在苦難中的同胞，這都是我所懷念的。什麼日子，我可以到那兒去。但願青山長存，江河永流，經過苦難的同胞重新獲得安快，啊！那些日子呀？我要等到什麼時候？讓我在死之前，做個真正的中國人！但，現在我能做些什麼？『等待』是特別易使人衰老的。」

快進三十五年，終於給她等到了。二○○二年的〈香港家書〉，是盧先生寫給她移民多倫多兄嫂的信，報告她在香港過渡九七的體會，由一九九七年六月三十號晚在港島坐巴士遊車河，之後幾年去看煙花，到香港教育大改革等都一一談及，其中一整段就講當上真正中國人：「一九九七年七月二十五號，我到中環海旁政府大樓去拿『中華人民共和國香港特別行政區』護照，在那小公務員面前，流着淚，感動而興奮，然後一邊走一邊流淚。回到家，拿着深藍色封面熨金的小冊子，傻裏傻氣笑着拍了一張照片：『立此存照』。一個從沒拿過BNO，每次出外旅遊，在外國海關入境紙條上十分委屈填上『British Subject by Birth』（英籍［香港］）幾個字的香港人，這幾滴淚，一個笑容，盡在不言中了。」

我對那個「小公務員」特別有興趣，究竟他（或她）見過有幾多港人拿到特區護照時落淚呢？我沒有，相信我這輩也很少有，更不會拿着藍本子拍照留念，但我們熟悉國籍時中時英游離不定的感覺。一九九七年五月我去科羅拉多州開會，每人桌上都放面小國旗搞搞氣氛。可能那年國際媒體的香港回歸新聞特別多，主持人分外關顧，翻箱倒篋的為我找合用的香港旗，她又知道香港仍是英國殖民地，終於找到了。開會早上，我的桌面就放了支小小的澳洲國旗！可能是角落有大不列顛徽號，就當是香港了。偏遠的美國山區，又怎找到龍獅旗呢？我又不至於七月一日前就趕插五星旗，於是當了一天澳洲人。

旗之想

對國旗，我們這些屋邨長大的小孩絕不陌生，雖然沒有像盧先生般乘着輪船，看着遠處的大陸河山，卻向另一個「祖國」出發那種超現實經驗。記得六七十年代每年雙十國慶，《工商日報》、《華僑日報》和《香港時報》這三張當時大報都全力報道，主流紅星必盛裝出席雙十酒會甚至飛台慶祝，是件大事；換了今天，就必上《東張西望》頭條。老爸訂閱《工商日報》，雙十那天清早收到報紙，滑出兩張印製精美的「青天白日滿地紅」旗，大的可以對摺打開，小的剛好插進對疊的報紙。我們小孩就拿着這些紙「國旗」，插在騎樓花槽，有些住戶更在騎樓把十多面紙「國旗」縛成繩串，在陽光下飛揚，雖未至家家戶戶如此，但也夠多的，比今天任何節日都有氣氛。小時都不知道原來有兩張國旗，只知掛青天白日旗是理所當然，相信爸媽和當時大多庶民都這樣想。

這兒必須提〈令人觸目驚心的報告〉（二○一一）說的「懸旗事件」。盧先生提到周愛靈著的《花果飄零——冷戰時期殖民地的新亞書院》書中，引一份「The Chinese Communist Threat in Schools」（「中國共產黨對學校的威脅」）的評估報告，引用政府檔案說明港英政府六十年代初，如何對快要成立、以中文為教學語言的中文大學詳細分析評估。周氏引用報告一段，盧先生讀了觸目驚心：「新大學的核心將會由三所政府資助的專上學院組成，而在一九六○的一一○九個入學的學生中，有九三四人是中文中學畢業生，其中十五人是從共產黨控制的中學畢業的。雖然這些數字顯示了中文中學對將來新大學的重要性，但也可見到共產黨還沒有——在政策上——轉向滲透受資助的院校。但儘管如此，委員會認為未來對共產黨在這方面的政策，還是要謹慎留意的。」她驚訝原來自己當年入讀中大時，已是給政府審查過的九三四人之一，雖不屬於受共產黨控制的那十五人，應屬「安全」分子：「但也難說，在他們心目中，我們屬『右派』，有了傾向，也不『安全』！」

接着就是重點：「由這檔案，讓我憶起當年雙十節的『懸旗事件』。開學不久，在雙十紀念晚會上，我第一次目睹唐君毅老師和一群師兄痛哭，新生如我懵懵然不曉得發生什麼事，但也朦朧知道一定是件大事。後來，真是很久以後，才明白新亞受到的壓力和委屈。檔案中，顯示了教育司高詩雅一再傳遞了政府指令，『如果不停止掛旗，可以對新亞書院的資助和獲得大學地位帶來真正的威脅』。」當年港英政府決定成立中文大學，卻大力淡化三所組成書院的意識形態，比方要求新亞書院不再掛中華民國國旗，不然「閂水喉」不資助甚至大學地位不保。書院終於讓步，乃出現師生對泣一幕。

時移世易，今天聽來恍若天方夜譚，事事似顛倒再顛倒，卻件件有因，問題是我們肯不肯耐心去追尋。另一關鍵固然是時間逝去，讓人較能如實觀察事物。有些事，確是「後來，真是很久以後」，才會水落石出的。

唱「國歌」

我們這輩第一次到台灣自由行時，彼岸的電影院還得唱「國歌」。片子開場前就播，你可以不唱但要起立，當然有人堅持坐着，但屬少數。多年後再去台北看電影，已取消了。

又一九八幾年時頗多香港廣告精英去台灣打天下，優勢是港人較國際化。其時大陸市場仍未開展，好些廣告人如我某好友，都以expatriate身分帶領台灣同事打拼，有些更落地生根。有次去台北探班，好友的辦公樓設在仁愛路，兩邊巨樹婆娑，甚有氣勢，討人喜歡。由那時起至整個九十年代，我也時因傳訊工作跑跑大陸，眼見大批港人一度作為國內各行業的領路人。記得大學畢業後不久，有次給內地官員當會議口譯，發現自己的普通話嚇壞同胞，於是摸上灣仔其時新開不久的普通話研習社，付錢報讀漢語拼音。後來證明普通話實在太重要了。

其他人我不知道，但那時往返大陸工作的心態跟「愛國」絲毫無關，只是這十多億人口，經過幾十年封鎖突然出現，一個個鮮活生命立在眼前，就是再麻木者也會百感交集，本能地覺得有很多工作可以做。為了商機固然是有的，但也不見得人人都發了達，而這也不是重點。我輩人對這段前後二十多年的經歷都心領神會，我們之間不必多說也很明白。即使換了是別國遇上「解封」，要是有同樣景况又剛好出現在香港身邊，港人也必會當上短暫領路人的角色，然後大好江山，完璧歸趙。這方面，港人倒是很早就挺冷靜和有國際視野的。近日有人以白眼狼形容香港，但從這七十年來港人有史可證的行為和取態來看，這是有欠公允的。

本來還想談文選中家國題材以外的好文章，卻花了大篇幅引書。在全城自相殘殺對罵的日子，邊抄書時邊想，要探究「我是誰」這老大難題，更要有種承認人並非全知全能的謙卑。

（許迪鏘按：承伍淑賢傳來文章讓我先睹為快。相信《明報》讀者有不少都喜歡小思老師的這部書，就趁這機會訂定兩個錯字：《編年文選》第一冊頁七十第三行「沒一個換樑掉包計」應是「設一個……」；同書二○三頁第三行，一九○七年出版《簡字全譜》的是「勞乃宣」，不是「勞乃宜」。）

文//伍淑賢

編輯//關曉陽

電郵// literature@mingpao.com

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao