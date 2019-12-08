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童軍跳彈牀：中美貿易戰升溫——大熊貓驊驊被回收！

【明報專訊】眾所周知，世上沒有熊貓這物種。原來沒有，從來都沒有。和櫃員機，地鐵出入閘機、售票機、唐老鴨一樣，熊貓外殼裏，住了一個人，「熊貓是人扮的」，這大家都知。

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