安徒行傳：政治的重返與行動的德性

成果一:國際城市地位再確認

使香港產生這些歷史性改變的,無疑是這場運動中累積起來的各項成果。當中最突出的一點是香港「國際城市地位」受世界重新確認:人們不會再輕易以為,香港逐漸被中國所吸納,成為中國國內一個普通城市,是一件必然的事。因為在這場影響深遠的逆權運動,已經由「反送中修例」、「反警暴」的個別具體訴求,漸次發展出一場以自由、人權和公義為綱的民主自治運動:對內方面,運動形塑出香港人之間手足式的團結精神,不分和勇,不問膚色,強化了「香港共同體意識」;對外的另一方面,逆權抗爭把香港問題提升為國際焦點,牽動中美之間的談判與角力,最終令美國通過《香港人權與民主法案》,影響還會持續地在其他國家擴散。

成果二:地區政治局面翻天

第二項運動的成果是透過區議會選舉,反對派掌握了一種「半地方執政」的地位。雖然憲政上區議會的實權非常有限,但它的具體意義是令中共及保皇派30多年來在地區層面的政治工作,遭逢前所未有的可恥性失敗,導致陣腳大亂、軍心渙散。雖然中共絕不會欠缺資源豢養敗部,力求在未來重奪席位,可是當地區人民的政治意識大幅提升,大的政治危機卻遲遲未能解決,運動張力看來仍會維持下去。在這情况下,保皇派如果還是想用舊的統戰手法去鞏固實力,試圖恢復昔日的所謂「常態」,其實一點也不容易。如何在地區層面因應新的政治「地貌」而作出重新部置,相信中共要花一段長的時間重新學習。

成果三:管治聯盟的分裂

除了上述兩點,另一項引伸出來的運動效應也逐步浮現,那就是保皇派之間的內訌,以及「管治聯盟」的分裂。雖然中共目前仍然力挺林鄭,以及出盡九牛二虎之力「撐警」,表面上看來仍然是強硬路線佔上風,無懼廣大香港市民的挑戰,然而,中共維繫保皇派內部團結之力,已見強弩之末的頹勢。來自商界的異見聲音此起彼落,前所未有地高調,惹來保皇陣營內新舊「極左派」的不滿。而保皇派陣營的政黨,也在選舉大敗之後,紛紛提高批評現政府的調門,官員統統變成靶子,好不熱鬧。

事實上,當今美國的《香港人權與民主法》像懸空利刃,高掛香港之上,而且日漸向其他國家擴散,形成圍堵之局。中共不單無法維持過去駕馭「管治聯盟」的威勢,更要把形成香港危機之局諉過於人,以解決「深層次矛盾」的名義擺出要復活「階級鬥爭」的姿態,自然會加速保皇派內部的離心力。而美國的強勢介入,亦令既得利益者重新考慮,在這場中美角力之中,誰才是真正的最後勝利者,以及在隆隆炮聲當中,怎樣才是最佳的自保策略,以免自己首先就被當作犧牲品。這種裂痕處處的現象,實是主權易幟以來所罕見。

上述的三項轉變,無可避免地使香港抗爭運動在未來充滿了變數。

未來或現「中美共治」之局

但肯定的是,從今之後,香港問題的未來發展最終取決於中美關係。中美之間的角力與談判如果破局,美國大有機會將會從嚴執行《香港人權與民主法》下的制裁,中共亦必會更強力反制,打壓異心的香港。如果這樣,街頭抗爭必會再度激化,衝突再度升級,不知伊於胡底;但如果中美對峙緩和,談判達成協議,制裁幅度將會有限度,甚或擱置,中共對港政策或者會在與美達成默契下自我約束,香港將會出現一個「中美共治」的年代。而只要衝突緩和,反對派在地區層面方有空間落實開展新政,公民社會也會得以喘息和復蘇,進一步在有序的情况下推進政治改革,逐步達成運動的「五大訴求」。

筆者在運動初期,曾經以〈政治的終結與絕望的反抗〉為題,申論運動所爆發的動力是絕望的處境,這處境是由「政治」的死亡所導致。「政治」所意指的是事情有周旋的空間、討價還價的餘地。「政治」也必然涉及不同價值、信念和方向的論述,不同論述之間一定會出現關於優次目標和手段方法的爭議。參與政治的各方,也會有時間及空間去調動資源,作出策略性的部署和決定,以及仔細考慮這些決定所涉的責任問題。

政治休眠蘇醒 不再一無所有

傘運雖然失敗,但結束之後的初期,政治空間仍然十分寬闊,但其後的發展卻是急轉直下,直至「反送中修例」,人人均見「絕望」。唯一的選擇,是作出掩埋一切政治分歧,作出to be or not to be的「存在主義式反抗」,激發出「有今生,無來世」的無窮動力。在這種以義憤和感情推動的反抗精神,不惜犧牲的大勇,使我們萬眾一心,也使我們可以暫忘「政治」。政權長期訴諸警暴鎮壓,不用「政治方式去解決政治問題」,也使得「政治」長期處於休眠狀態。

今日,雖然全面實現五大訴求目標仍然遙遠,但按上述所概括的三點,足以令我們察覺,「政治」的大門已經重啟,因為「我們」已非真的一無所有。我們贏取了一點時間,爭奪了一片空間,補足了一些資源,也建立起某程度的自信與地位。但我們立即就要面對先前在「絕望困境」中被暫時掩埋的各種分歧,包括價值、運動方向、目標的優次選擇,資源投放的決定。「我們」立即要重新面對,誰是可以爭取的對象,誰是潛在的盟友,以致誰是敵人誰是「鬼」的爭論。而我們要面對的,更是複雜而多層次的戰線:街頭、議會、國際外交,以及本地的公民社會,以至被政權力量滲透的私人領域。

一方面,我們固然需要去問,和理非與勇武派的團結基礎是否真的穩固,以至可以包容可能發生的更激進暴力抗爭,但另一方面,更大的風險其實出自如何應付政權的假讓步、真分化。可以預料,類似「革命派」和「議會迷」之間的爭論,可能會蓋過「勇武」與「和理非」 之間在過去的互相牴牾。

不過,雖然挑戰是如此嚴峻,但政治的回返卻是這場抗爭具有意義的所在。正如德國思想家漢娜.鄂蘭(Hannah Arendt)所言,自由只有以「政治」作前提的情况下才有積極意義。而「政治」的基礎乃是與他人的共在與分享,在共同的世界中以平等身分互相爭辯競勝,並以公民政治行動開創新局面。

勇氣與節制 反應與行動

鄂蘭又認為,「開啟新局面」其實是令人十分焦慮的事。因為它既意味「不可逆轉」(返唔到轉頭),也意味無法預測。政治行動者可能帶來始料未及的失望和挫折,以及未能預期的(對自身與他人的)傷害和影響。鄂蘭認為,針對前者,行動者需要「勇氣」,針對後者,行動者需要「節制」。只有「勇氣」與「節制」這兩種德性(virtues)能同時並行,行動(包括革命行動)才可以避免自我挫敗,自毁其開創的新局面。

在香港,「絕望的反抗」把萬千香港人在半年間轉化為政治行動者,創造了新的局面,但我們需要走出的其實是「絕望的困境」,因此,往後需要的,不再是為情緒綁架的「反應」(reaction),而是真正自由的行動(action),在需要勇氣的同時也需要節制。「政治」的重返,正好開啟了絕望反抗之外的新的可能性。

文//安徒

編輯//馮少榮

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao