安徒行傳：政治的重返與行動的德性

成果一：國際城市地位再確認

使香港產生這些歷史性改變的，無疑是這場運動中累積起來的各項成果。當中最突出的一點是香港「國際城市地位」受世界重新確認：人們不會再輕易以為，香港逐漸被中國所吸納，成為中國國內一個普通城市，是一件必然的事。因為在這場影響深遠的逆權運動，已經由「反送中修例」、「反警暴」的個別具體訴求，漸次發展出一場以自由、人權和公義為綱的民主自治運動：對內方面，運動形塑出香港人之間手足式的團結精神，不分和勇，不問膚色，強化了「香港共同體意識」；對外的另一方面，逆權抗爭把香港問題提升為國際焦點，牽動中美之間的談判與角力，最終令美國通過《香港人權與民主法案》，影響還會持續地在其他國家擴散。

成果二：地區政治局面翻天

第二項運動的成果是透過區議會選舉，反對派掌握了一種「半地方執政」的地位。雖然憲政上區議會的實權非常有限，但它的具體意義是令中共及保皇派30多年來在地區層面的政治工作，遭逢前所未有的可恥性失敗，導致陣腳大亂、軍心渙散。雖然中共絕不會欠缺資源豢養敗部，力求在未來重奪席位，可是當地區人民的政治意識大幅提升，大的政治危機卻遲遲未能解決，運動張力看來仍會維持下去。在這情况下，保皇派如果還是想用舊的統戰手法去鞏固實力，試圖恢復昔日的所謂「常態」，其實一點也不容易。如何在地區層面因應新的政治「地貌」而作出重新部置，相信中共要花一段長的時間重新學習。

成果三：管治聯盟的分裂

除了上述兩點，另一項引伸出來的運動效應也逐步浮現，那就是保皇派之間的內訌，以及「管治聯盟」的分裂。雖然中共目前仍然力挺林鄭，以及出盡九牛二虎之力「撐警」，表面上看來仍然是強硬路線佔上風，無懼廣大香港市民的挑戰，然而，中共維繫保皇派內部團結之力，已見強弩之末的頹勢。來自商界的異見聲音此起彼落，前所未有地高調，惹來保皇陣營內新舊「極左派」的不滿。而保皇派陣營的政黨，也在選舉大敗之後，紛紛提高批評現政府的調門，官員統統變成靶子，好不熱鬧。

事實上，當今美國的《香港人權與民主法》像懸空利刃，高掛香港之上，而且日漸向其他國家擴散，形成圍堵之局。中共不單無法維持過去駕馭「管治聯盟」的威勢，更要把形成香港危機之局諉過於人，以解決「深層次矛盾」的名義擺出要復活「階級鬥爭」的姿態，自然會加速保皇派內部的離心力。而美國的強勢介入，亦令既得利益者重新考慮，在這場中美角力之中，誰才是真正的最後勝利者，以及在隆隆炮聲當中，怎樣才是最佳的自保策略，以免自己首先就被當作犧牲品。這種裂痕處處的現象，實是主權易幟以來所罕見。

上述的三項轉變，無可避免地使香港抗爭運動在未來充滿了變數。

未來或現「中美共治」之局

但肯定的是，從今之後，香港問題的未來發展最終取決於中美關係。中美之間的角力與談判如果破局，美國大有機會將會從嚴執行《香港人權與民主法》下的制裁，中共亦必會更強力反制，打壓異心的香港。如果這樣，街頭抗爭必會再度激化，衝突再度升級，不知伊於胡底；但如果中美對峙緩和，談判達成協議，制裁幅度將會有限度，甚或擱置，中共對港政策或者會在與美達成默契下自我約束，香港將會出現一個「中美共治」的年代。而只要衝突緩和，反對派在地區層面方有空間落實開展新政，公民社會也會得以喘息和復蘇，進一步在有序的情况下推進政治改革，逐步達成運動的「五大訴求」。

筆者在運動初期，曾經以〈政治的終結與絕望的反抗〉為題，申論運動所爆發的動力是絕望的處境，這處境是由「政治」的死亡所導致。「政治」所意指的是事情有周旋的空間、討價還價的餘地。「政治」也必然涉及不同價值、信念和方向的論述，不同論述之間一定會出現關於優次目標和手段方法的爭議。參與政治的各方，也會有時間及空間去調動資源，作出策略性的部署和決定，以及仔細考慮這些決定所涉的責任問題。

政治休眠蘇醒 不再一無所有

傘運雖然失敗，但結束之後的初期，政治空間仍然十分寬闊，但其後的發展卻是急轉直下，直至「反送中修例」，人人均見「絕望」。唯一的選擇，是作出掩埋一切政治分歧，作出to be or not to be的「存在主義式反抗」，激發出「有今生，無來世」的無窮動力。在這種以義憤和感情推動的反抗精神，不惜犧牲的大勇，使我們萬眾一心，也使我們可以暫忘「政治」。政權長期訴諸警暴鎮壓，不用「政治方式去解決政治問題」，也使得「政治」長期處於休眠狀態。

今日，雖然全面實現五大訴求目標仍然遙遠，但按上述所概括的三點，足以令我們察覺，「政治」的大門已經重啟，因為「我們」已非真的一無所有。我們贏取了一點時間，爭奪了一片空間，補足了一些資源，也建立起某程度的自信與地位。但我們立即就要面對先前在「絕望困境」中被暫時掩埋的各種分歧，包括價值、運動方向、目標的優次選擇，資源投放的決定。「我們」立即要重新面對，誰是可以爭取的對象，誰是潛在的盟友，以致誰是敵人誰是「鬼」的爭論。而我們要面對的，更是複雜而多層次的戰線：街頭、議會、國際外交，以及本地的公民社會，以至被政權力量滲透的私人領域。

一方面，我們固然需要去問，和理非與勇武派的團結基礎是否真的穩固，以至可以包容可能發生的更激進暴力抗爭，但另一方面，更大的風險其實出自如何應付政權的假讓步、真分化。可以預料，類似「革命派」和「議會迷」之間的爭論，可能會蓋過「勇武」與「和理非」 之間在過去的互相牴牾。

不過，雖然挑戰是如此嚴峻，但政治的回返卻是這場抗爭具有意義的所在。正如德國思想家漢娜．鄂蘭（Hannah Arendt）所言，自由只有以「政治」作前提的情况下才有積極意義。而「政治」的基礎乃是與他人的共在與分享，在共同的世界中以平等身分互相爭辯競勝，並以公民政治行動開創新局面。

勇氣與節制 反應與行動

鄂蘭又認為，「開啟新局面」其實是令人十分焦慮的事。因為它既意味「不可逆轉」（返唔到轉頭），也意味無法預測。政治行動者可能帶來始料未及的失望和挫折，以及未能預期的（對自身與他人的）傷害和影響。鄂蘭認為，針對前者，行動者需要「勇氣」，針對後者，行動者需要「節制」。只有「勇氣」與「節制」這兩種德性（virtues）能同時並行，行動（包括革命行動）才可以避免自我挫敗，自毁其開創的新局面。

在香港，「絕望的反抗」把萬千香港人在半年間轉化為政治行動者，創造了新的局面，但我們需要走出的其實是「絕望的困境」，因此，往後需要的，不再是為情緒綁架的「反應」（reaction），而是真正自由的行動（action），在需要勇氣的同時也需要節制。「政治」的重返，正好開啟了絕望反抗之外的新的可能性。

文//安徒

編輯//馮少榮

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