就算黃店難食，都要含淚支持？

他曾在2018年立法會補選時提過「黃色資本經濟」的概念，將政治立場也納入消費的考慮因素中，「不過當時大家的utility沒那麼高」。他所指的utility（最高效用價值）意思是消費者並非只顧價錢，因支持與自己有相同政治立場的店舖而得到的滿足感，在此時此刻比當時他提出類似概念時更大。他亦觀察到，6月前不少店舖都會說「打開門做生意，入來都係客」，但運動開始後，多了店舖明顯表態，甚至講明不招呼警察。

「記得幾年前有菜園村等事件，當時也出現幫襯小店的風氣，但當我發現落街買不到牛奶時就放棄了，現在可以去某網購平台買。」自言是「廢黃」的Dan雖不上前線，亦希望以各種方法支援「手足」，她認為之前「一年唔幫襯大地產商」等行動響應的人不夠，難以成事，今天效果更大。「這種消費應該遍及生活各個層面」，她舉例說支援社運人士的網店光時所賣的很多是個人所需，如零食，「黃色經濟圈應以家庭為單位，一個人買不了多少零食，希望可買生活雜貨，如超級市場和光時都有洗衣粉，我知你貴少少，都會幫你買」。她視當下是培養光顧黃店習慣的時候，到明年經濟若出現衰退，「大家要顧慮的就更多，失業會開始出現，共渡時艱時就會記得照顧同路人，小店經營不住的時候，都會記得畀錢幫佢頂住個租」。此外，她表示「不是幫義士的產品就焗住去買，而是自己日常有需要，去找同路人購買」，不必製造需要，才可形成經濟圈。她坦言剪髮未找到黃店，因為很多髮廊其實不會公開表明立場，「很多人沒在店方的角度考慮，要成為黃店要作出的犧牲和得益是什麼，沒能保證他們成為黃店會得到什麼」。

在荔枝角樓上工作室開陶藝班的Jun記得見到工作室被一個黃藍消費地圖列入「黃店」時，開心之餘都擔心「會被人搞」，但想到很多地舖都未驚過，就沒在意太多。地圖還列出工作室是黃店的理由，包括哪幾個日子曾參與罷工。他說：「不是黃不黃，而是良心的表現。表態是對一件事着緊，有你的看法。」不過雖然他會將賣手作陶瓷產品的收益捐給支援被捕者的基金，卻不會向顧客點明，「我不想以此來吸引人買。而且現在很多事講求fact-check，如果事前說明收益會捐出去，我認為必須清楚交代收入及捐款，這亦會增加workload。其實我覺得捐款是隨心，大家都是做生意，有日常支出要衡量，捐多少都是有個心」。

對黃店門檻不要求太高

Jun在8．31事件後罷搭港鐵，亦罷食美心集團餐廳，對於黃色經濟圈，他認為不要定下太多規矩，如一定要提供幾多優惠、捐出多少收入，「像這個運動的本質，之所以能持續，是因為沒有大台」，「香港很多中小企可能都想參與少少，不能要求人參與很多，因為不可能，每個人的感覺都不同。有些是淺藍的話，我覺得可以令它轉黃是好事」。Jun不介意店舖由藍轉黃，「只要它的行動是黃，真的優惠學生、支持罷工，也是一個表態，我覺得冇壞，少個敵人是好事」。Dan也提及怕出現大台，「如果變成龐大的連鎖經濟，有一個制度、有人牽頭要怎樣做，反而跟真正的理念有矛盾，希望小店個個有能力發展，任何人都可以去試」。

不接受「藍扮黃」

在航空業工作的YY就不接受「藍扮黃」，「咁樣好核突」。但對於公司表態，他會視乎是否因沒有選擇而做，如他不會罷搭國泰，因為認為即使飛歐洲航線都需經中國大陸，不表態會連生意都做不住，「但飲食集團有得選擇」。Dan亦有對黃藍疑惑的時候，「有間天天都經過的凍肉店，6月開始就貼連儂牆，但近來撕去了，我會想它還是不是黃呢？不知是別人撕還是自己撕，不過怕尷尬不敢問」。她和Jun都說很多黃店的店面其實很低調，沒特別裝飾可分辨政治立場，但Jun和YY都曾有用餐廳電視決定選擇的時候，Jun說曾試過聽到餐廳播TVB新聞，「我坐低也立即走，因為太辛苦」，YY試過跟朋友發現老闆播內地央視節目，好奇一問，老闆說要「支持國家」，他從此不再光顧。

如果黃店難吃，又是否得含淚支持？YY心裏有些期待，「大家都知某知名黃餐廳味道麻麻，我都會想它多聽別人意見，始終是黃店，應該有心去改進」。姚松炎說他的經驗反而是很多黃店食物味道不錯，「它過了一段日子仍留得低，是市場淘汰的結果，證明質素不會太差」。不過問到Dan有沒有遇到難食的黃店，她說：「好多。但我覺得（說黃店難食）是一個錯覺，將所有黃店的標籤拿走，難食店的比率跟以前沒有分別，只是選擇範圍小些，之前是10間有8間難食，現在可能是5間有4間難食。」她對此並不介意。

Jun、Dan和YY均說香港經濟向來是向大集團傾斜，現在多了機會幫襯小店。那「黃色經濟圈」是不是改造經濟的好時機？Dan覺得比幾年前更多人願意加入支持小店；但YY就覺得「香港人總是善忘」，這個經濟圈是短期內作為向政府抗議的手段；Jun則認為「是重整而不是推翻」現有經濟體系，「摒棄所有大集團是不是好，我覺得不一定。因為先進社會很多靠大集團，它也是社會的一部分，無法除去」。他說至少這種行動可令社會容納更多另類選擇，「香港常標榜旅遊業，旅發局搞來搞去，我都唔知佢搞乜」。

文、圖//曾曉玲

編輯//蔡曉彤

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