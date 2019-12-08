近月有關「黃色經濟圈」的討論愈發認真與熱烈，而且已出現超越飲食進入到生活各大小層面的勢頭，看好抑或看淡，甚或覺得有道德問題，意見紛紜。到底這會否形成一股具威脅的經濟新勢力？透過實踐會不會發現通往有益有建設性的新經濟道路？拭目以待。然而，不難發現，自從六月至今，民間社會不停冒現否想成規的連結與活力，譬如今期受訪的「投訴達人」1823專員，利用專業識見「超合作」進行非暴力「報仇」，也是刮起了一浪從下而上撥反侵害公益的歪風的力量。

隨着特朗普簽署《香港人權與民主法案》，今期安徒文章認為這為運動開創了新的局面，未來仍然充滿變數，但運動要算成功將原先掩埋的「政治」大門重啟，而先前各方壓下的分歧預計將重新爆發爭議，他有忠告：「我們需要走出的其實是『絕望的困境』，因此，往後需要的，不再是為情緒綁架的『反應』（reaction），而是真正自由的行動（action），在需要勇氣的同時也需要節制。」

有關世界看見香港，沈旭暉今期訪問了大學生張崑陽，據沈教授描述，懷着熱忱的張同學在時勢中是極速被催熟，現在對於國際關係議題更是朗朗上口，這就是香港的新一代。

編者話//黎佩芬

圖//馬玉江

美術// SIUKI

編輯//蔡曉彤

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