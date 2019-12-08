【明報專訊】「何已完」飯到底係乜嚟，成功引起了同事L的好奇，並勇敢挑戰，結果發現「飯是爛的，豬扒好硬」。不過，她又覺得事情這樣配對又似恰好，也就甘願了——當然，這是有時限的，受到當日區選揭盅而出現類似節日的熾熱氣氛感染而食一餐半餐無所謂，如果要變成習慣，嗜吃的她，應該會覺得她的人生也要完吧。
近月有關「黃色經濟圈」的討論愈發認真與熱烈，而且已出現超越飲食進入到生活各大小層面的勢頭，看好抑或看淡，甚或覺得有道德問題，意見紛紜。到底這會否形成一股具威脅的經濟新勢力？透過實踐會不會發現通往有益有建設性的新經濟道路？拭目以待。然而，不難發現，自從六月至今，民間社會不停冒現否想成規的連結與活力，譬如今期受訪的「投訴達人」1823專員，利用專業識見「超合作」進行非暴力「報仇」，也是刮起了一浪從下而上撥反侵害公益的歪風的力量。
隨着特朗普簽署《香港人權與民主法案》，今期安徒文章認為這為運動開創了新的局面，未來仍然充滿變數，但運動要算成功將原先掩埋的「政治」大門重啟，而先前各方壓下的分歧預計將重新爆發爭議，他有忠告：「我們需要走出的其實是『絕望的困境』，因此，往後需要的，不再是為情緒綁架的『反應』（reaction），而是真正自由的行動（action），在需要勇氣的同時也需要節制。」
有關世界看見香港，沈旭暉今期訪問了大學生張崑陽，據沈教授描述，懷着熱忱的張同學在時勢中是極速被催熟，現在對於國際關係議題更是朗朗上口，這就是香港的新一代。