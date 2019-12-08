投訴達人專業清算師「1823專員」 超合作清算運動 支持政府執法

十一月二十九日晚，網上傳出寶福山拒絕處理上月初從尚德邨停車場墮樓不治的周梓樂同學出殯的傳聞，旋即有網民義憤填膺誓言「裝修」。「專業清算師」專頁馬上回應，聲言正研究如何清算。短短五小時後的清晨，他們仔細羅列出寶福山的多項懷疑違規事項，除了實際經營牽涉違反土地契約、非法設置骨灰位，也不忘「照顧」周邊配套，指控其霸佔官地停泊車輛、無牌營運非專營私家巴士服務、違反普通食肆發牌條件，細微至斜坡欠缺保養滲水、扶手電梯及登山纜車運作時出現異常噪音，以至虐待山頭野生動物（猴子）的行為也不放過。種種控訴除了引用相關報道，並引述相關條文，整理好一封可供網民複製投出的投訴信。這次謹小慎微的行動，是他們檢舉大公報僭建招牌、何君堯雙親墳地出界之外，另一次的「專業清算」。

「1823專員」（專員）是「專業清算師」的成員之一，在其他組員的共識下作為代表接受訪問的他，並沒有主動談起寶福山事件，直至記者主動問起。「一來寶福山跪低咗（發聲明澄清報道不實，強調正與家屬密切溝通處理喪事），二來它是牽涉先人亡靈的地方。我個人覺得未有下一步前，暫時hold起。」他與其他清算師都會緊記一個原則：所有行動都要合情、合理、合法。

「專業清算師」組成於運動初期，始於專員與幾名「行家」朋友的遊行經歷。六月的多次遊行中，他們留意到示威者經過大公報時都會毫不吝嗇地投擲噓聲。他們看了看，根據專業判斷，頓然醒覺安裝於外牆的屏幕和將樓宇窗戶圍封起來的招牌可能違規，便隨即透過政府1823應用程式投訴。

當時並無打算成立群組有規模地恆常清算，直至七‧二一元朗事件發生。被拍到與白衣人握手的何君堯在事發後兩天，雙親墳墓被破壞。專員與他幾個朋友馬上對比墳地照片與政府GeoInfo map，一看之下幾乎已能確定「出咗界」，「原居民和他的配偶有權葬在PBG（permitted burial ground）範圍。他們（何氏）的確向HAD（民政事務總署）申請了，但葬落去時，個墳逾半離開了PBG，踩了落去GLA（government land allocation），under水務署的官地」。他們整合資料投訴，卻沒就此罷休，連同清算大公報的內容一同放到連登上，「這兩件事都不是我們的目標」。難忍七‧二一無差別攻擊市民、警察配合、政府冷淡處理，他們決意大幅清算南邊圍鄉黑，於是正式設立專頁，招攬志同道合、有相關背景的專業人士「一齊做嘢」。

行動呼應政府「嚴正執法」

「既然政府經常強調要『嚴正執法』，無問題，咁咪一齊嚟囉。」「清算」在他們眼中是回應政府鼓勵大家用合法途徑表達意見的「超合作運動」，以專業知識指正香港現行法例和執行的漏洞，「就看看政府口中的機制到底是不是真的『行之有效』」。他批評凡涉及地政總署的投訴都很難搞，「因為佢哋有法唔執，所有證據政府其實由頭到尾都有。」以何氏雙墳為例，即使已確認違規，署方最後回覆以「各個個案情况不一」為由，指難以界定一般處理時間，更沒承諾執法限期，只言將與水務署跟進，並透過溝通方式與殮葬許可證持有人聯絡，建議盡快修正。清算師們也只能再補個電郵催逼，同時「仗義」檢視全港共五百二十五個PBG範圍，發現另有二十多個明顯出界，一併投訴。

隱身網絡 成員間從未見面

專業清算師成員之中，有測量師、律師、醫護人員，也有來自資訊科技和金融界的專才，可就特定問題提供專業分析。專員說出自己連月對社會責任的反思，「作為一個專業人士，其實不應該只為𢭃緊的那份糧。你做的事，是不是真的contribute緊個社會？」他慨嘆許多專業界別裏的高層大部分「偏藍」，加上連議員朱凱廸都要面對江湖追殺令，他們不能不隱身，只在網上發布消息，成員間也從未見面，一直靠Telegram聯繫，早期因程式還未能隱藏用家電話號碼，他們全體以「太空卡」登記入組。專頁設立至今，已引來不少藍絲洗版攻擊，評分也偶然大幅下降，專員說雖然沒有影響實際運作，但始終說明他們「被盯上」，「我哋有包袱，無小朋友咁勇敢上前線，但又希望可以用我們讀書出來的專業知識，在某些範疇上展現，我哋係一齊嘅！」而成員間的溝通協作，他說已不是regular（定期），而是constantly（持續），除了跟進投訴，也不斷有新問題研究，「講真已經成為咗大家日常的一部分」，而在深夜一時許仍與記者通電話的專員，與組裏許多成員一樣都是下班後撥出時間自發義務清算的打工仔。

清算師群組裏沒有大台，只是「分行頭」運作，按清算項目範疇由相關界別成員帶領，其他人支援，「IT就always standby，幫不同專業做data handling，會再有啲『大文豪』幫大家執執啲文」。專員笑說即使可能令人「too long didn't read」，他們出文始終堅持寫得仔細，「是喚起公民覺醒的一步」。

航拍高清照 整理南邊圍僭建

針對南邊圍一帶僭建物的清算行動，有成員首先操控航拍機高空拍攝高清照片，有人再負責就照片與Geoinfo map比對，「睇住張相，盡量將每間屋match番去相應的地段號碼，因為投訴要base on地段號碼，不是屋號」。接着有成員憑照片鑑別每間屋出現的明顯僭建，包括圍封露台、加建樓層、霸佔官地等，繼而檢舉，「七‧二一大家真係好嬲，所以用咗四日捱眼瞓做出來，做了三百幾隻」。

專員報喜說，南邊圍的清算最近稍有眉目，上星期起陸續收到屋宇署的實質回覆，包括確認已於九月底向起碼一座在天台加建兩層搭建物的樓宇發出了清拆令，也有一些確認違規僭建，署方承諾將納入二○二○年「大規模行動」。而原則問題，他們也決意追究到底——屋宇署在接獲投訴後的首次回覆曾指有關建築物以「排屋」形式建成，屋宇之間的小巷狹窄，所以提供相應微調方案給業主選擇，署方可暫緩執法，「我們一開始就疑問，『排屋』是什麼？《建築物條》例裏面從來無出現過這個term，亦無一個法定地位令排屋不受任何規管」。署方雖從未正面答覆，後來卻批出清拆令，似乎自打嘴巴，「搵啲case塞住我哋，但不應這樣了結件事，我們會跟落去」。一如大眾都以為已圓滿解決的大公報僭建問題，專員指其實只是拆了招牌，LED屏幕原來合法入則，「據我們專業理解，外牆屏幕通常好難批，因為會分散道路使用者的注意力，我們就繼續來回提出技術性質疑，點解呢這個批其他唔批？」

清算，除了實際意義上伸張正義，或許也能發揮安撫作用。專頁上「周同學請安息，其他事交畀我哋手足幫你討回公道！」的帖文下有許多留言道謝。專員謙稱他們只望盡一分力，「例如TVBuddy那次，我們做嚟某程度上是為了幫大家打氣，講真拆唔拆對佢無咩影響」。所指的是無綫電視總部具標誌性的TVBuddy，清算師們誓要「齊心齊上齊落送buddy仔上不歸路」，投訴後獲屋宇署確認為僭建，不過至今仍未拆除，「好想快啲同大家報捷」。

檢舉無回音 印證制度出問題

做足功課檢舉，許多個案執法無期，總像無疾而終，主動權始終不在己方，如何看清算可能失敗？「所有嘢挑出來，我們都是有根有據。應該這樣講，只是未成功而已，就算政府真的不理我們，只能說，我們見證了個制度係廢的，錯是錯在制度上，不是錯在我們指摘佢。」這是否有如這場運動中抗爭的隱喻？「係啊，現在的確係個制度錯，不是市民錯。好似成日叫我去監警會投訴，你個制度有問題，不是我們不做，成功機會率係零嘛。又好似我哋跟進套丁問題，基本上完全無回音」。

反制套丁行為 助公眾明瞭細節

專員說，專業清算師組成雖然衍生自反修例運動，針對對象卻未必直接相關，「我們希望做一個大picture，做有深遠影響的事，例如套丁同場運動的關係一半一半，但為整體社會利益，應該要去做。因為站在任何立場，它都不是正常土地發展該有的模式」。清算師們總動員全力研究一個月，釐清指認地段的方式，憑此可上網查閱相關範圍資料，從劃地大小與形狀推測準備套丁的意圖。專員稱，丁屋制度原為照顧原居民的實質住屋需要，從大規模工整劃地，有理由懷疑背後有發展商預先將地劏好，再而向村民招手求售。「講司法覆核都講了好多年，到現在案件都還沒完，我們決定會做一個比較深入的反制開端。」他們整理研究並檢舉實際地段，同時製作懶人包讓網民參考。即使投訴暫時未有像樣答覆，情况雖不明朗，仍希望幫助大眾明瞭套丁細節，「我覺得香港人實在太逆來順受了。大家覺得有問題時要勇於質問，去找答案，也要多嘗試了解自己原本不熟悉的東西」。

政務司長張建宗曾呼籲不要再糾纏七‧二一的說法，指社會要向前走。清算卻是實實在在糾纏到底的具體行動，執著追究又是否如司長所言窒礙社會前進？專員認為政府一方面叫人不要糾纏自己的錯處，另一方面卻執意拘捕示威者，要他們坐監，告他們暴動，是「只許州官放火」，瘀血積累下去只會令將來爆血管時更一發不可收拾，「例如舊樓愈來愈多，屋苑圍標的肥豬肉只會愈來愈大嚿，到現在政府都未開始有較健全的機制防止，而普遍法團都是被某種顏色或某類人把持，就會好似鄉村那樣形成另一種權貴」。他認為問題一定愈早解決愈好，「不是說大家唔好望住佢，繼續行就會消失」。而政府在擱置修例上一拖再拖，正好成為了反面教材。

一個不需要清算的年代

抗爭不斷，清算連連，公權依然不為所動，專員有感香港人已無路可退，說寄語港人，希望與大家一起咬緊牙關，「我哋好希望清算師這個page可以盡快關掉，真的光復到香港的話，就是一個沒有專業清算師的時代，就是一場大家想要的革命。當所有清算師不需要存在，社會會是最美好的。大家都是這樣約定的，希望有天大家能在煲底相見。」在這一天來臨之前，他強調清算師們一定會繼續堅持專業操守，跟政府玩超合作運動，「堅定不移支持行政長官有效施政！」這班已投身社會的哥哥姐姐雖然隱身幕後，一直非常痛心「小朋友們」付出許多血汗，甚至犧牲生命，「我哋好希望同小朋友講一句……」專員嘆了口氣，「留番住自己條命，讀好書，他朝有一日自己出來做一個專業人士的時候，記得不要好似現在在上位者咁樣做，想想自己究竟初心是什麼，為這個社會，為香港。廣告裏所謂這個美好的家，可以做什麼事情珍惜它」。

文 // 潘曉彤

圖 // 資料圖片、網上圖片

編輯 // 王翠麗

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