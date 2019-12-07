全球視像會議

超高清低延遲

觀看網路影片不再卡頓或者畫面停滯，支援4K及8K解像度的影像串流，明年7月舉行的東京奧運，預計將於會場架設5G網絡，進行360度全景8K畫質廣播。

此外，視像會議畫質將更清晰流暢，方便舉行多方會議，透過5G網絡高速傳輸，極低網絡延遲，身處異地也能如「面對面」般溝通。

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VR輕量化 在家「現場」睇波睇show

VR（虛擬實境）裝置，由於4G傳輸速度有限，有約10毫秒延遲，令影像與動作不同步，容易令用家暈眩。5G能解決此問題，用家能看到流暢清晰3D影像。VR裝置預料趨向輕量化，因運算與圖像處理工作可於雲端執行。

球賽或音樂會將來亦可用到VR技術。今年4月，台北流行音樂中心一場音樂會便以5G多視角、高解像度直播，觀眾戴上VR 360全景頭盔，可自行切換觀看視角，「山頂位」亦能感受前排的臨場感。此外，學習亦變得更有趣，透過VR、立體影像技術，生動地呈現人體結構、歷史故事等影像，讓學生更深刻地理解內容。

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AI監控產品質量

5G結合AI與大數據，協助監測產品質量，提升生產效率。例如以8K相機拍攝產品照片，傳到遠端控制中心，並由AI負責檢驗，快速判斷有無瑕疵等。另外，因5G提升連接速度及雲端運算能力，未來工廠內各種機器均可通過物聯網串連，利用工業機械人執行不同組裝工序，實現完全自動化生產。

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遙距指導診治搶救

在5G世界，救護車可設置檢測及影像傳輸系統，傷者資料即時傳送到醫院，以便醫生制訂救援方法。如有需要，醫生亦可透過視像遙距指導搶救。早前深圳市第三人民醫院與電訊商簽約建設5G智慧醫院，實現便捷就醫流程、遠程醫療、院前急救（於救護車上）等。此外，非住院病患可穿戴健康監測裝置，協助醫療機構監測身體狀况。

日本防衛醫科大學早前則與電訊公司設立「VR救急指揮中心」，測試在災難現場安裝高清360度拍攝相機，通過5G網絡傳送影像到「VR空間」，消防和醫護戴上VR裝置了解災難現場實况，增加救援效率。

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冲咖啡掃垃圾 機械人代勞

5G低延遲特性讓機械人動作與反應更流暢。去年首爾開設全球首間「5G機械人咖啡店」，機械人內建兩個鏡頭來觀察周遭環境，因此在冲咖啡時亦能服務顧客。

今年9月，深圳華強北成為內地首個5G生活體驗街區，當中清洗街道、執拾垃圾等工作（圖f），由5G環衛機械人隊伍負責。由於5G極低延遲，配合機械人的AI「大腦」，處理各種大數據，讓機械人能準確定位、識別及清理垃圾、避開障礙等。明年東京奧運會亦有多款機械人幫忙接待賓客或運送物資，「迎賓機械人」可識別人類表情並做出各種回應，譬如在眼睛上顯示愛心符號。

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發展物聯網 建智慧城市

全球各地爭相發展智慧城市（Smart City），其智慧之處，賴以物聯網將設置在城市內的感應器串連起來，互聯互通。不論是交通運輸、醫療、輸電系統，透過大數據和AI分析和預測，提升資源運用和服務質素。智能交通系統等、智能電網、智能家居等等，都涉及大量數據、終端設備連接，5G流動網絡提供高速和高容量服務，使各範疇運作順暢，提供準確實時資料。

以計算電費的智能電表為例，香港無線科技商會主席羅國明表示：「智能電表能準確標示用電量，用戶可透過應用程式隨時了解用電情况，以便管理用電，節約能源。此外，將來家中很多設施均能上網，椅子也能監測健康，記錄每次坐下時的體重，用戶透過應用程式了解體重變化，許多以往想像不到的設計，也許在不久將來出現。」

基建項目則可加裝感應器作全天候監測，提高安全性。劉堅能表示，「例如在大橋不同位置安裝感應器，以5G網絡實時蒐集數據，比人手監測更有效率。」

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遠程無人機 即時救災

劉堅能表示：「4G網絡因有一定時間延遲，致使目前的無人機需要在視線範圍內直接操控。但5G網絡因超低延遲，能透過無線網絡實現遠距離操控。」預計將來一些搜索救援任務、火災評估及交通監測等工作，無人機群將會參與其中。

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「車聯網」偵測路况 實現無人駕駛

芸芸5G應用當中，車聯網（Internet of Vehicle，IoV）被視為突破性應用。車聯網把人、車、道路設施、雲端平台串聯起來，可以彼此「溝通」。5G網絡下，配備車聯網技術的車輛能夠「感知」周圍環境。香港應用科技研究院通訊技術高級經理招溢利解釋，「譬如10米外有車輛緊急煞車，或前方有人準備橫過馬路，信息會自動傳到鄰近車輛以提醒駕駛者，減少意外發生。4G雖也做到，但因5G低延遲和傳輸速度快，令可靠度大為提升」。香港運輸署在7月中發表《香港智慧出行路線圖》，表示正檢視車聯網技術，並研究在道路上展開相關試驗。

車聯網建成後，有助實現自動駕駛車在城市推行。自動駕駛汽車透過全球定位系統（GPS）、雷達、感應器、攝影鏡頭等裝置，收集車輛數據，並上載到雲端分析，計算出最佳行車路線、提供路面資訊等。日後乘客登上自動駕駛車，在屏幕上的地圖選擇目的地，不用控制軚盤，即可安全到達。

香港應用科技研究院正在科學園的指定地點測試自動駕駛，收集數據交予運輸署。