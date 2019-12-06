作品表達手法相近 似看完又看

【明報專訊】看遍大小作品，難以揮去作品的重複性。發揮小島特色，尤其本年以「天」為題，理所當然提到宗教及鹽的故事，惟不少作品外觀、物料及表達手法相近。例如《鹽光之所》取鹽的立方體跟《鹽．光折射》很似，而後者的鏡鋼物料及排列感跟《成聖之牆》很似。《竹教堂》很美但有兩所分別在市中心及島上。其實作品看出藝術家心思，問題更該是策展團隊的策展及協調不足，難免有看完又看的感覺，大為可惜。另外因希望藝術品可以放至少3年，相信物料上有妥協。如《成聖之牆》展出該處沒掩蓋，其實會令不鏽鋼座位很熱，難達作品欲讓觀眾坐下冥想的本意。第二點是作品很多具紀念及具象性，雖然呈現到信仰與當地的關係，如果可平衡到多些較抽象的作品，或更令不同背景身分的人易點投入，找尋人與萬物的種種關係。