坐三輪車歎咖啡 馬六甲紅屋古蹟異國風

鄭和下西洋5訪 荷‌蘭‌特色建‌築處處

15世紀，馬六甲海峽是國際重要航道，東西方商業貿易往來頻繁，馬六甲王朝亦興盛起來。明代航海家鄭和7次下西洋，其中5次曾到訪馬六甲。部分士兵更留在馬六甲，與當地婦女結婚。後來，馬六甲王國亦成為了明朝的保護國。至今，馬六甲仍保存了不少相關遺蹟。

鄭和文化館便是當年鄭和官倉的遺址，展出多件瓷器、船隊模型、船上生活場景等。而位於三寶山腳下的三寶廟，就是為紀念鄭和而建造，內有一口三寶井，據說當時的百姓不懂掘井技術，鄭和來到後率領眾人開挖井口。時至今日，井水仍能飲用，遊客也可免費品嘗。導遊稱，相傳喝下三寶井的井水，將來定會再來馬六甲。

200年教堂 見證荷英殖民史

馬‌六‌甲‌於1641至1795年曾‌經‌是‌荷‌蘭‌的‌殖‌民‌地‌‌，‌位‌於‌馬‌六‌甲‌河‌附‌近‌的‌荷‌蘭‌廣‌場‌（‌Dutch‌ ‌Square‌）‌，‌就‌有‌多‌座‌充‌滿‌異‌國‌情‌調‌的深‌紅‌色‌建‌築‌物‌，‌吸‌引‌不‌少‌遊‌客‌在‌廣‌場‌中‌央‌打‌卡。‌其‌中‌著‌名‌的荷‌蘭‌城紅‌屋（The Stadhuys Complex‌）在1641至1660年間興建，更‌被‌視‌為‌東‌方‌最‌古‌老‌的‌荷‌蘭‌建‌築‌物‌，從前是荷蘭總督的官邸‌，現‌已‌改‌建‌為‌歷‌史‌‌博‌物‌館。

廣‌場‌的‌另‌一‌端‌是‌‌‌有‌超‌過‌200年‌歷‌史的‌‌基‌督‌教‌堂（‌Christ Church），見證着當地的殖民史。教堂由荷蘭人所興建，之後在英‌國‌殖民統治下，轉‌變‌為‌英‌國‌式‌教‌堂‌。廣場一側有多個攤檔販賣紀念品，你亦可以坐上花俏的三輪車，繼續暢遊附近景點。

地道美食雞飯粒 海南雞飯變奏

一河之隔，約5分鐘步程便來到馬六甲必逛的雞場街（Jonker Street）。沿着街走，各種地道美食和手信琳琅滿目，榴槤泡芙、拉茶、咖啡、椰子雪糕、咖喱麵、烤魷魚等，定可滿載而歸。不能不提的是當地的風味餐「雞飯粒」，可說是海南雞飯的變奏版，把吸附雞汁的白飯搓成一粒一粒，配上嫩滑的海南雞，據說是當時的華人婦女為方便外出工作的丈夫用餐而創作的食法。

別以為雞場街只有傳統美食，在街上隨便走走也可找到文青小店打卡。走進紀念品店，後廳原來是一間樓高兩層、走懷舊復古風的咖啡店得益啡。呷一口招牌咖啡，加上斑蘭椰絲梳乎厘班戟，吃起來有淡淡斑蘭葉香味和蛋香。

媽咪麵展覽館 杯麵工作坊

在舊式商店林立的街道上，掛着一個香港人熟悉的招牌。原產地馬來西亞的媽咪麵（MAMEE Noodle），相信是不少80、90後的兒時回憶，當年是學校小食部火熱之選。這裏有一間「媽咪麵展覽館」（MAMEE Jonker House），大人和小朋友都可以參加杯麵工作坊，DIY繪製專屬杯麵，還可以自選杯麵材料！

■旅遊錦囊

簽證：特區護照或BNO免簽證

匯率：1馬來西亞令吉約兌1.89港元

機票：亞洲航空香港來往吉隆坡，連稅項796港元起

交通：從吉隆坡車站Terminal Bersepadu Selatan（TBS）乘搭巴士至馬六甲中央車站（Melaka Sentral），約2小時

◆鄭和文化館

地址：51 Lorong Hang Jebat, Melaka 75200

開放時間：每日早上9:00至下午6:00

◆三寶廟

地址：Jalan Puteri Hang Li Poh, Bukit Cina, 75100 Melaka

◆荷‌蘭廣場

地址：Jalan Gereja, Bandar Hilir, 75000 Melaka

◆雞場街

地址：Jonker Street, Jalan Hang Jebat, 75200 Melaka

◆和記雞飯

地址：468, Jalan Hang Jebat, 75200 Melaka

◆得益啡

地址：55, Jalan Hang Jebat, 75200 Melaka

◆MAMEE Jonker House

地址：46 & 48, Jalan Hang Jebat, 75200 Melaka

網址：www.mameejonkerhouse.com

文：李祖怡

編輯：蔡曉彤

電郵：travel@mingpao.com

■有片睇

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