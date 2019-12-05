升級再造 不留痕迹 英國正面時裝 開拓綠色時尚

國家級帶頭作用

將英國正面時裝的國家級做法視之為「開端」，是因為開這一扇門的投資回報周期，該比任何一個時裝首都定位更漫長而遙遠。不少國家都在延續既有的工藝歷史，而繼承往往比開發容易，開發可持續的時裝工業模式，卻沒有過去作參考，一切需要由零做起。

今年，BFC正面時裝提出3個新方向，包括可持續、平等多元，以及工藝與社區，篩選新秀時裝展NEWGEN，包括Charles Jeffrey LOVERBOY、Bethany Williams及EFTYCHIA等，呈現新晉設計師以正面時裝為理念的可能。大會亦計劃推行Institute of Positive Fashion，集合研究、專家意見、業內意見及各個機構，統合英國時裝業的正面發展，並推行教育及宣傳方案，加快發展步伐。

整個Positive Fashion展示場有不少相關周邊產品，如Arch & Hook推出海洋塑膠製成的BLUE可回收衣架、軟件平台Provenance讓消費者能追溯整個產品生產線由來，以及推廣可持續時裝品牌雜誌TRASHmag，然而最有趣仍然是設計師的作品。

鑲滿水晶的消防頭盔

首個在展場接觸的，是設計師Patrick McDowell的Firefighter Aunties系列，最搶眼的是鑲滿水晶的消防頭盔。他解釋：「其實不少原材料品牌都會有次級品讓新晉時裝設計師使用，如這系列所用的水晶是來自Swarovski的二級品。我曾在Burberry實習，因為工作關係，所以系列中亦有部分作品，可以用上品牌的布料或試樣升級再造，集合我收集的消防員古著及裝備作為再造素材。」細看整個系列，沒有升級再造的味道，反而好像全新設計。當中有將舊作拆解重用的作品，而即使是新素材，亦會用上可持續物料，如Wool and the Gang的可百分百降解的Crazy Sexy Wool天然羊毛，又或Thermore的回收塑料作夾層，可見設計不受可持續所限。

另一搶眼之作，是用上舊衣服標籤作面料的設計師Mariah Esa。她指出：「大量生產下，廠家需付費棄置過多的品牌標籤。我免費接收這些標籤製作面料，是雙贏的局面。有不少標籤上的品牌其實都不存在，我則會將之反轉。整個過程中最費心神的步驟是將標籤縫合成面料。」最教人驚喜的是Mariah擅於混合不同標籤色調及圖案，遠看似是圖案，而近觀則有刺繡般的細節感。

電腦製作數碼紙樣

同樣在素材下工夫的，還有設計師Hannah Stote。「系列以漁村和漁夫穿著的圖案針織為靈感。發掘圖案同時研究這些針織的編織方法。除了採用天然羊毛外，我亦將自二手店收集的針織拆散再編織，用上編辮及修補等手法，製成可拆散和編織的作品，讓物料可再用的時裝系列。」另有作品以製作手法為切入點，如設計師Janislav Solovjov用純天然素材外，亦以電腦製作數碼紙樣，省卻製作試樣用到的紙張及布料。「製作試樣所用的素材比想像中多。我亦有用紙樣及布料製作，但數碼紙樣的程式較易用，準確度亦相若。」試穿Janislav製作的farmer jacket，看起來雖有點過窄，但腋下的夾位能剛好穿過，是布料用量與舒適之間的平衡。

美學道德合一 提升業界各層面

「BFC早於2006年推行正面時裝的定位。當時，國際間尚未談及這方針。」BFC主席Stephanie Phair說。當時，大會以estethica的名目，將美學與道德二字合一，推廣可持續時裝，是展場的雛型，到2013年易名為Positive Fashion。大會在2015年為生產商配對，保持本土生產商的可持續發展。2017年成立國家級資料庫，方便找到環保而高質量的生產商，同年亦推出Model First計劃，改善模特兒待遇。可見整個運作是多面向，旨在提升業界各層面。「整個計劃約1至2年前才正式展開。因為消費者的意識提高，氣氛逐漸變得成熟，業界察覺如不採取相應行動，便會失去市場地位。BFC的定位正合時宜，集合業界展開對話。當設計師對正面時裝並沒有清晰答案時，今年成立的Institute of Positive Fashion能將設計師集中，為他們導航，找出適合的發展方向。」

文：Dawn Hung（www.sedimento.co）

編輯：蔡曉彤、劉家睿