People：工程師拍片 在家煮出餐廳菜

80後的陳家豪（Arthur）擁有雙重身分，既是一位全職工程師，也是一名教觀眾煮食的YouTuber。要兼顧工作，又要定時推出短片，實在不容易。「當初我接觸烹飪純粹是為了照顧自己。」Arthur在英國讀大學，衣、食、住、行都是靠自己，食更是最重要的一環。他為了自己的口福，上網自學烹飪，更發展成興趣。「煮得好不好吃，我都要照單全收，那當然要找個方法令自己吃得開心。」

上網自學滿足口福 烹飪漸成興趣

下廚是他的興趣，也是令他踏上拍片路的主因。他決定拍片是因為朋友的一個提議，「我喜歡下廚，常常會宴請朋友到家中相聚。有一次，朋友吃過我煮的菜後，大讚好味，提議我拍教學片放在YouTube上。」當時他抱着嘗試的心態，自覺沒什麼損失，試一試也無妨。堅持了兩年，Arthur的「唔熟唔食Cook King Room」頻道漸趨成熟。

不過每個人都有自己的難處，很多時候都是「你看我好，我看你好」。 別人看到的都只是表面。Arthur也直言，在YouTuber的路上曾面對很大的挫折，沒有專業廚藝知識的他常常收到網民的批評，「你的烹飪技術根本連師奶都不如，不如你唔好拍片啦！」最難聽的說話甚至連粗口都有。雖然網民的負評非常刺耳，但他並沒有放棄，反而思考自己有哪些地方做得不好，從中改善自己。

無懼刺耳負評 反思改善不足

Arthur的烹飪影片並不是家常菜，而是平時只能在餐廳吃的菜式。「我開台的宗旨是希望觀眾看完我的影片後，可以在家也能煮出餐廳的感覺，享受食物帶來的愉悅。」他最喜歡煮日本菜，直言香港較難買到烹飪日本菜的食材，想要吃也必須要到餐廳。「其實烹飪日本菜並不難，但是需要更多的時間和心機。」他指網絡上有很多人教煮中國菜、西餐，唯獨日本菜偏少，因此想向這個目標出發。至今他的「唔熟唔食」頻道開設了兩年，已有逾250條影片，追蹤人數達12萬，頻道觀看次數更逾1200萬次，成績算很不錯。

「我希望網民看到我的成長，轉變對我的看法，由不喜歡變成喜歡。」縱使有不開心的地方，但他自言也有意外收穫。Arthur影片的觀眾有來自不同的地方，「我透過拍片認識了很多的朋友，他們來自中、西、法、日，交流多了，眼界亦大開」。

文：盧靖賢

編輯/陳玥玲

美術/謝偉豪

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