Watch News：時尚結合復古 權威網站 推出聯乘表款

過去幾年，Montblanc一直將旗下歷史悠久的Minerva表廠跟品牌的設計緊密結合，Hodinkee正因為這個原因而選擇跟它合作，以1930年代表款為設計原型，創作時尚與復古兼具的腕表。兩個單位的合作概念以Montblanc 1858系列為基礎，並以Minerva於1930製作的軍用計時腕表為靈感。腕表的黑色表盤配搭米色色調，搭載行內知名的計時機芯13.20。這款直徑13法分的機芯是第一個結合計時功能的自製機芯，於1920年面世，配置水平離合器和導柱輪結構。值得一提的是，新表內的機芯設計與20世紀初Minerva製造的計時機芯完全相同，並採用標誌性的V形計時表橋。購買此特別版腕表的顧客，將可獲Hodinkee邀請，親自前往Montblanc表廠，參觀Montblanc Villeret製表廠（即Minerva製表廠的所在之處）與Le Locle製表廠的內部，並有機會前往Montblanc博物館，一睹M13.21機芯的製作和組裝過程。

文：Tung Cheung

查詢：Montblanc 2523 6637