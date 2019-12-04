Watch Out：社會環境無損銷售成績 經典款進化 顯品牌實力

Bell & Ross並非傳統製表品牌，1992年才成立，正因為年輕，相比動輒過百年歷史品牌的包袱也較小，一直以來推出不少以飛機、飛行為靈感的腕表。「BR05的設計，源自我們從飛機上的飛行儀器為靈感的經典表款BR03。在研發新表時，我們希望能夠結合品牌易於辨識的表殼和鋼帶的造型，令腕表更適合都市生活的節奏。BR05其實是品牌現有腕表系列的延伸，所以我們在經典表殼內，用上方中有圓的設計，表盤沿用12-6-9的3個小時時標刻度，表圈則由4顆螺絲裝飾固定。我們視之為原有設計的『進化』。」Bell & Ross總經理Fabien de Nonancourt說。

表殼經緞面打磨 增立體感

BR05系列腕表直徑40毫米，配備磨砂拋光精鋼或18K玫瑰金表殼，細看表殼，會發現不少細緻的處理，例如倒角工藝。各個表面均經過緞面打磨，拋光倒角的處理增強腕表的立體感。腕表備有黑色、灰色或藍色旭日紋表盤，表盤的鑲貼數字及時標均塗上Super-LumiNova夜光物料，方便用家在黑暗環境中讀時。透過藍寶石水晶表底蓋，大家可看到內裏搭載的BR-CAL.321自動上鏈機芯。表帶方面，可選配磨砂拋光精鋼表鏈，以及黑或藍色的橡膠表帶。表鏈採用一體式設計，第一個鏈節也是表殼的一部分，除了令線條更順滑，佩戴時也更加貼手舒適。除了普通的三針款以外，品牌亦推出限量500枚的BR05 Skeleton鏤空款式，搭載品牌自行設計的BR-CAL.322機芯。

Fabien說：「我們很幸運，有一班忠實的品牌支持者，而且他們對於機械鐘表有專業的認識。自從3月公布新系列後，社交媒體上引起了很大迴響，反應很正面。我們也喜歡從不同渠道跟大家接觸，了解他們的喜好和反應，網絡世界讓我們能掌握市場即時的脈搏。」他指出，品牌近年在亞洲市場的發展非常好，版圖也一直在擴充。自從品牌近3年先後在新加坡、馬來西亞、台灣、香港開設分公司後（品牌之前由代理商跟進不同市場），去年和今年也分別在中國和日本成立分公司。「根據我們的資料，BR05在亞洲市場的反應也跟世界各地一樣好。就算近期香港有不少示威，但銷售成績仍然很強勁。」

腕表市場的競爭向來激烈，Fabien表示品牌也一直不斷思考在未來5年、10年的發展方向。「跟其他市場一樣，腕表界需要定期推出新產品，所以品牌也需要不斷創新，保持動力，有一個前進的夢想和目標。以BR05為例，它像是我們其他系列的混合，方形和圓形的設計的結合，有很高的品牌辨識度。」他指出品牌也積極發展女性市場，「Bell & Ross一向給人較為陽剛味的感覺，但其實女士也可以佩戴BR03、BR05等不同表款。近年我們也為女士推出特別表款，如BR S系列，表盤或表殼上有鑲鑽的設計，也有用上迷彩設計的表盤，感覺更為時尚。」

鑲鑽設計 專為女士而設

對於近年鐘表界的大型變動，如Swatch集團退出Baselworld表展，SIHH和Baselworld兩大瑞士表展重新協調表展舉行時間等，Fabien有什麼看法？「所有瑞士腕表品牌不能聚首一堂，是有點可惜，但SIHH和Baselworld接連舉行應該是好事，只是4月底5月初的時間可能有點遲……大家可以留意2021年會有什麼發展。」

文：Tung Cheung

編輯/陸亮瑋

美術/謝偉豪

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