論盡教育：局長 不要忘記這幾件「小事」

香港人善忘 犯規的人善用拖字訣

逆權運動的5個月來，牽連不少大學生以至中學生，身為問責的教育龍頭，楊局長自然忙碌處理眼前大事，但王師奶想提醒局長，教育無小事。小婦人常記在心中的有「勿以善小而不為，勿以惡小而為之」這句訓言，猶記得過去一年，有幾件轟動教育界事件：東華三院李東海小學林麗棠老師墮樓事件；仁濟醫院董之英紀念中學虐打事件；浸信會沙田圍呂明才小學財政混亂事件。不單小婦人未忘懷，教育界好多人都未忘懷。

局長，這幾件都不是「小事」，都曾牽動香港每個市民的心，是足以影響香港教育的大事。只是香港人善忘，又或每日發生的新事物太多，犯規的人善用拖字訣，等香港人忘記他們的惡行；做官的又用同樣心態，讓事情不了了之。教育界的牛鬼蛇神積「小惡」為大惡，將教育界本來的清新風氣轉化為烏煙瘴氣。教育有心人討論香港教育前景時，開場白總是：「香港教育點搞吖？」

自設金鐘罩 最離譜是有特殊校董會

興德學校已成歷史，不提也罷。仁濟的董之英紀念中學，出事以來自設金鐘罩，與外界不通聲氣。最離譜的是有特殊校董會，不准家長、校友、教師校董參加，這已是公開秘密，拖了一大段時間，這不正常情况改善了沒有？作為辦學團體的仁濟醫院，你做了什麼？教育局官員，面對這樣不正常的法團校董會，切不可隻眼開、隻眼閉，讓一粒老鼠屎搞壞一鍋粥。

另一間是浸信會的沙呂小，雖然校長辭了職，校董會改了組，但留下應負最大責任的曾家石在校董會，這意味什麼？是向楊局長還拖，其潛台詞可能是：「我係唔走，同你玩到底，你奈我何乎？」局長，這不是「小惡」，是教育界的「惡少」，是古之高俅，今之法團校董會的衙內。香港辦學團體眾多，真心為教育工作盡心盡力的不少，但恃勢弄權的也不乏人。作為教育局長，真可讓這些惡棍胡作非為下去，令千瘡百孔的香港教育更千瘡、更百孔？

王師奶曾為文稱許過東華三院這辦學團體，自李東海小學林老師事件後，曾積極尋求改善管理方法，委託香港大學社會科學院研究改善管治制度。小婦人曾期望將研究結果公諸教育界，以收切磋之效。當時實牙實齒要堅決檢討的王賢誌主席已從林鄭特首手中接過勳章，但雷聲過後，似乎無了下文。

楊局長，上述學校事件曾引起社會人士關注，如何處理及善後工作應向社會作一交代，好讓社會人士清楚，教育界知道方向。再強調一次，徹底檢討法團校本條例，還辦學團體應有的權力和地位。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第270期]