副刊
Happy PaMa 教得樂 第270期

Happy Pa Ma

下一篇 上一篇

辣媽CEO：沒出息的孩子

【明報專訊】剛剛看到一個台灣電器連鎖店廣告，廣告中的爸爸是個在街邊擺攤檔的廚師，兒子讀書不成，告訴爸爸想學做廚師，爸爸堅決反對，責罵他一句「沒出息」！兒子憤而離家拂袖而去，追隨自己的興趣夢想，到餐廳由學徒洗碗做起。一步一步，有一日主廚，委派他為餐廳製作甜品。

沒想到他的父母剛好到餐廳食飯。兒子想起以前小時候參加比賽未能奪冠，回家鬱鬱寡歡，爸爸鼓勵他，未能奪冠沒所謂，得了優異獎已經很值得慶祝，特別為他做了一個蜜瓜雪糕。當晚，兒子就為父親做了一個蜜瓜雪糕。侍應送上時，爸爸一見當場愕然，然後心領神會，離開時經過廚房，和兒子四目交投，盡在不言中！

可惜這樣美麗的結局，在現實中並不常見。子女奪門之後從此失去聯絡的有，老死不相往來的亦有。破裂的關係、破碎的家庭，造成幾多家庭悲劇，造成幾多子女心中永遠無法彌補的傷口，一生無法磨滅的傷痕。明明是愛，為什麼偏偏把愛變成害？

父母總是希望孩子不要像自己一樣活得那麼累，不捨得子女要像自己一樣拼得那麼辛苦。想盡辦法要孩子另闢新天地，出人頭地，不要重複自己的沒出息，日日夜夜營營役役，委屈妥協，咬牙忍痛，掙扎求存過日子。

步父母「後塵」有何問題？

但其實這不正正就是最好的身教嗎？所有憑自己雙手，用自己血汗，掙錢養活自己及家人的人都高尚，所以職業無分貴賤。子女生性發憤圖強，就是因為不忍心見父母為自己犧牲，堅持奮鬥，幾經辛苦都不肯放棄，那一口氣不是為自己，而是為父母爭的。

故事中的爸爸覺得自己沒出息，不想兒子步他的後塵做廚師。但在兒子眼中，爸爸是英雄，是他最欣賞最尊敬最愛的人。

講起來，大T小時候最愛玩收銀機玩具，我曾開玩笑地問她長大後喜歡做什麼，她即時答是收銀員。當時我衝口而出的，也是一句沒出息。我至今都為當日講過這一句話，覺得非常慚愧。如果向好處想的話，這件事成為了我一輩子都忘不了的警惕。我發誓，只要子女頂天立地，對得住天地良心，我的子女做什麼職業，我絕不阻撓，絕不批評。

所以當日大T未能升上大學而要出來找工作，跑去乳酪店做侍應，我舉腳支持。所有人問起我女兒的近况，我都堂堂正正、大大方方告訴他們大T的工作。年輕人最需要的，是社會經驗，好好學習如何做人，怎樣處事。子女有出息沒出息，來日方長，前面還有很長的路，大家何妨走着瞧？

世界很大，未來是屬於他們的，真心愛惜子女，就不要讓他們活在我們的陰影之下，更加不應要求子女們彌補我們當日求之不得的一切。

家是避風港，不是監獄；父母是孩子的守護神，不是閻羅王。放手讓孩子們飛，追隨夢想理想，展翅飛翔吧！

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第270期]

相關字詞﹕親子關係 名人kol 辣媽 張慧敏 辣媽ceo

上 / 下一篇新聞

打邊爐萬變不離鮮！
打邊爐萬變不離鮮！
名牌攻港：重慶火鍋 香辣麻愈吃愈過癮
名牌攻港：重慶火鍋 香辣麻愈吃愈過癮
漫步城西 登高尋舊香港
漫步城西 登高尋舊香港
小貼士：高筒鞋款減扭傷風險
小貼士：高筒鞋款減扭傷風險
行山匠華嘉昌 創交流平台 走遍香港山野
行山匠華嘉昌 創交流平台 走遍香港山野
後記：山友vs.跑友 郊野結合保育和玩樂
後記：山友vs.跑友 郊野結合保育和玩樂
實淨紅木家具 揀親民派入屋
實淨紅木家具 揀親民派入屋
翻新工序：打磨上漆 一抹如新
翻新工序：打磨上漆 一抹如新
新款中式家具：實木環保 可循環再造
新款中式家具：實木環保 可循環再造
情緒支援：社會動盪孩子焦慮易哭 分散注意 同理心療傷
情緒支援：社會動盪孩子焦慮易哭 分散注意 同理心療傷
做與不做：7「要」 7「不要」
做與不做：7「要」 7「不要」
和你傾：同理心對話 關心孩子所關心
和你傾：同理心對話 關心孩子所關心
本周FOCUS．採訪手記：郁身郁勢上堂更專注？
本周FOCUS．採訪手記：郁身郁勢上堂更專注？
家家有禮：到尖嘴逛德國聖誕市集 閃亮風車徐徐轉
家家有禮：到尖嘴逛德國聖誕市集 閃亮風車徐徐轉
重要日子提提你
重要日子提提你
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
好去處：學照顧動物 炮製美食 跟海獅海豹「開派對」
好去處：學照顧動物 炮製美食 跟海獅海豹「開派對」
家家有禮：與小飛象Elfie同遊星際
家家有禮：與小飛象Elfie同遊星際
小熊陪你「甜」蜜過聖誕
小熊陪你「甜」蜜過聖誕
雙子星新造型來港 帶你進入夢幻森林
雙子星新造型來港 帶你進入夢幻森林
上一課：配合戲劇學建築 為山區童築起流動校園
上一課：配合戲劇學建築 為山區童築起流動校園
媽媽群組：售出作品 建立自信 小手作凝聚媽媽助減壓
媽媽群組：售出作品 建立自信 小手作凝聚媽媽助減壓
問專家：孩子扭看電視不停哭 遊戲中培養不同興趣
問專家：孩子扭看電視不停哭 遊戲中培養不同興趣
讀樂樂：字字皆詩 助孩子記生字
讀樂樂：字字皆詩 助孩子記生字
升學攻略：幼稚園及小學篇
升學攻略：幼稚園及小學篇
網樂天地：隔代養育令親子關係疏離
網樂天地：隔代養育令親子關係疏離
喜閱愛麗絲：策劃主題閱讀活動
喜閱愛麗絲：策劃主題閱讀活動
小學雞媽媽：真．發夢
小學雞媽媽：真．發夢
半職爸爸：爸爸講大話？
半職爸爸：爸爸講大話？
日式育兒記：東京奧運對環保關注
日式育兒記：東京奧運對環保關注
自在講媽：和而不同
自在講媽：和而不同
言語自聊：二噁英阻礙語言發展
言語自聊：二噁英阻礙語言發展
教大GPS：跨性別青少年 跨越性別界限
教大GPS：跨性別青少年 跨越性別界限
論盡教育：局長 不要忘記這幾件「小事」
論盡教育：局長 不要忘記這幾件「小事」