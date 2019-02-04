副刊
Happy PaMa 教得樂 第270期

Happy Pa Ma

下一篇 上一篇

教大GPS：跨性別青少年 跨越性別界限

【明報專訊】跨性別青少年在香港普遍不被理解，其性別認同在醫療和學校的體制裏常受到否定。2019年在香港教育大學舉行的亞洲性教育會議中，有一群跨性別青少年透過攝影作品和真人圖書館分享性別經歷。我們了解到跨性別青少年的多元性，當中有性別較流動而且不需要醫療服務的「性別創意青少年」，亦有受性別不安感困擾而需求醫療支援的「跨男跨女青少年」。

性別創意青少年 衣著打扮表達性別

性別創意青少年着重於充滿創意的「性別表達」。他們透過不同於傳統期望的服裝髮型來表達性別，例如是男性化的女孩或是女性化的男孩。他們的性別認同和出世紙上所列的性別，在人生中某些時候會一致，但是有些時候他們拒絕把自己的性別放在二元性別的框架中，可能是又男又女，或是不男不女。這些青少年可能曾想過性別轉換，但大部分沒有強烈的身體不安感而要改變。我們的訪談中有很多性別創意青少年，可以跨越性別界限而活得健康，在大學、中學，在本地、外地生活都有。

跨男跨女青少年 祈求身心一致

有別於性別創意青少年，跨男跨女青少年非常重視「性別認同」。他們經歷青春期身體和所認同的性別不一致，特別是身體浮現第二性徵並不符合自己的性別認同，因而產生強烈不安感。他們會持續、堅決地表現出對性別轉換醫療服務的興趣，肯定自己的性別認同，使自己身心一致。有些跨性別青少年早在幼稚園和小學階段便開始表達跨性別認同，也有些是到青春期階段才意識到自己的需要。如果社會、家庭、學校環境帶着狹窄的性別觀念或偏見，在制度上無法配合孩子的需要，會為他們的心理健康帶來困難。研究發現性別肯定的輔導和醫療照顧，能幫助他們生活順利、身心健康，重新定義人生的可能性。

支援跨性別青少年

除了個人層面的輔助，其實最需要是制度改變，包括倡議學校訂立免受騷擾的措施，尊重學生因性別轉換而轉用的新名字，確保學生安全使用洗手間，尊重學生的性別認同並允許參加所有的課外活動。此外，醫療制度的友善化也非常重要，使有需要的跨性別青少年得到照顧。

文：郭勤（香港教育大學特殊教育與輔導學系副教授）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。http://www.facebook.com/FEHD.EdUHK

[Happy PaMa 教得樂 第270期]

相關字詞﹕性別定型 性別認同 性別認同小眾 跨性別 跨性別人士 名人kol 教大gps 郭勤

上 / 下一篇新聞

打邊爐萬變不離鮮！
打邊爐萬變不離鮮！
名牌攻港：重慶火鍋 香辣麻愈吃愈過癮
名牌攻港：重慶火鍋 香辣麻愈吃愈過癮
漫步城西 登高尋舊香港
漫步城西 登高尋舊香港
小貼士：高筒鞋款減扭傷風險
小貼士：高筒鞋款減扭傷風險
行山匠華嘉昌 創交流平台 走遍香港山野
行山匠華嘉昌 創交流平台 走遍香港山野
後記：山友vs.跑友 郊野結合保育和玩樂
後記：山友vs.跑友 郊野結合保育和玩樂
實淨紅木家具 揀親民派入屋
實淨紅木家具 揀親民派入屋
翻新工序：打磨上漆 一抹如新
翻新工序：打磨上漆 一抹如新
新款中式家具：實木環保 可循環再造
新款中式家具：實木環保 可循環再造
情緒支援：社會動盪孩子焦慮易哭 分散注意 同理心療傷
情緒支援：社會動盪孩子焦慮易哭 分散注意 同理心療傷
做與不做：7「要」 7「不要」
做與不做：7「要」 7「不要」
和你傾：同理心對話 關心孩子所關心
和你傾：同理心對話 關心孩子所關心
本周FOCUS．採訪手記：郁身郁勢上堂更專注？
本周FOCUS．採訪手記：郁身郁勢上堂更專注？
家家有禮：到尖嘴逛德國聖誕市集 閃亮風車徐徐轉
家家有禮：到尖嘴逛德國聖誕市集 閃亮風車徐徐轉
重要日子提提你
重要日子提提你
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
好去處：學照顧動物 炮製美食 跟海獅海豹「開派對」
好去處：學照顧動物 炮製美食 跟海獅海豹「開派對」
家家有禮：與小飛象Elfie同遊星際
家家有禮：與小飛象Elfie同遊星際
小熊陪你「甜」蜜過聖誕
小熊陪你「甜」蜜過聖誕
雙子星新造型來港 帶你進入夢幻森林
雙子星新造型來港 帶你進入夢幻森林
上一課：配合戲劇學建築 為山區童築起流動校園
上一課：配合戲劇學建築 為山區童築起流動校園
媽媽群組：售出作品 建立自信 小手作凝聚媽媽助減壓
媽媽群組：售出作品 建立自信 小手作凝聚媽媽助減壓
問專家：孩子扭看電視不停哭 遊戲中培養不同興趣
問專家：孩子扭看電視不停哭 遊戲中培養不同興趣
讀樂樂：字字皆詩 助孩子記生字
讀樂樂：字字皆詩 助孩子記生字
升學攻略：幼稚園及小學篇
升學攻略：幼稚園及小學篇
網樂天地：隔代養育令親子關係疏離
網樂天地：隔代養育令親子關係疏離
喜閱愛麗絲：策劃主題閱讀活動
喜閱愛麗絲：策劃主題閱讀活動
小學雞媽媽：真．發夢
小學雞媽媽：真．發夢
半職爸爸：爸爸講大話？
半職爸爸：爸爸講大話？
日式育兒記：東京奧運對環保關注
日式育兒記：東京奧運對環保關注
自在講媽：和而不同
自在講媽：和而不同
言語自聊：二噁英阻礙語言發展
言語自聊：二噁英阻礙語言發展
辣媽CEO：沒出息的孩子
辣媽CEO：沒出息的孩子
論盡教育：局長 不要忘記這幾件「小事」
論盡教育：局長 不要忘記這幾件「小事」