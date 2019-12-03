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言語自聊：二噁英阻礙語言發展

【明報專訊】最近有化學博士在網上談到，催淚彈在高溫下可能釋出二噁英（Dioxin）。雖然現在的確如香港政府所說，未有文獻證實催淚彈會釋放二噁英，但要注意的是，二噁英的形成需要有機化合物和氯，再加上高溫燃燒；而催淚彈成分就包括了有機化合物和氯，碰巧最近警方又轉用中國製催淚彈，據說這型號的最高溫度可超越3000℃，遠比西方國家研製的高溫得多（一般約為400℃），這3個元素加起來，就有可能產生二噁英了。而且，有報道指出有港人患上氯痤瘡（Chloracne），一種因身體過量接觸二噁英而引致的皮疹，很難叫人不擔心二噁英在香港的濃度。

二噁英致癌 主要來自食物

世界衛生組織（World Health Organization，WHO）在2016年發表了一篇針對二噁英對人體健康的文章，明確指出：二噁英為致癌的高度有害物質，尤其影響小朋友的整體發展。所以，今次就談談最近鬧得熱烘烘的「二噁英」。

既然說得上是影響小朋友的「整體」發展，語言發展照計也受影響。我本着查根究柢精神，回顧世界各國文獻，發現二噁英與小朋友的語言發展的確有關。挪威公共衛生學院（Norwegian Institute of Public Health）在1999至2008年間，進行了一個人口世代追蹤研究（Population-based cohort study），篩走早產兒和有先天疾病的小孩後，研究團隊追蹤了51,847對母親和小孩，跟進媽媽和小朋友的飲食，以及小朋友在出生首3年的發展。

為什麼挪威政府會關注二噁英？其實，人類主要吸收到二噁英的來源是食物。二噁英會首先被海洋微生物吸收，之後魚類吃了受污染的海洋微生物，然後海鷗又吃了這些魚類。而挪威的地道食物，正正就是三文魚、海鷗蛋、魚肝醬等等，所以食物當中的二噁英成分惹來關注。

調查：增語言遲緩風險 女生高危

研究發現，母親或小孩在飲食上接觸得愈多二噁英，小朋友在3歲時語言遲緩的風險愈高，同時小朋友的語言理解和表達能力變得較弱，亦即所說的句子會較短。這呼應了世界衛生組織的說法，證明二噁英會影響小朋友腦神經發展（Neurodevelopment）。另外，二噁英似乎對女孩子的語言發展影響更大，在飲食上接觸、攝取得較多二噁英的組別中，女孩子有嚴重語言遲緩的比率，遠比其他組別高。這些女孩子在3歲接受研究評估時，仍未能說出完整句子，研究團隊估計，這可能跟二噁英對女性荷爾蒙的影響更大有關。

如果，我說如果，這城市真的含高濃度的二噁英，作為家長的我們絕對要擔心。為了下一代，請停止過分使用化學武器吧！

文：Konnie姑娘（言語治療師、家庭輔導及家庭教育文學碩士）

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