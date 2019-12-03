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Happy PaMa 教得樂 第270期

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日式育兒記：東京奧運對環保關注

【明報專訊】自1964年後，東京將於下年再一次舉辦奧運，密鑼緊鼓，看得出政府緊張的同時，電視節目也會不斷談論東京為在奧運上帶來的轉變，慢慢帶領市民投入奧運盛事。

以前上marketing課，總會討論一個國家搞奧運的好處與壞處，好處是主辦國可以展現其國家的軟實力，同時在奧運期間因多了選手及家人而有經濟增長等；壞處便是主辦國為準備奧運場地、交通的龐大資金，以及以往曾經有不少主辦國最後也入不敷支，經濟漸轉蕭條等。作為一個升斗市民，我自己也觀察到一些好轉變，例如現在電車會雙語廣播，路牌也加上英文翻譯，原本預計2021年完工的維修工程也加快進度，高速公路為了想減少使用車輛調高路費等。

擔心外國人隨地丟垃圾

不過最近我看到一個日本的清談節目，他們在街頭訪問了很多市民，問他們緊張奧運嗎，最擔心奧運什麼問題，十個有八個日本人也擔心環保的問題，對比擔心國家的「後奧運經濟」，他們更加擔心奧運對國家的環境破壞。其中一個市民更詳細闡述千葉縣的滑浪比賽場地會嚴重影響海龜的產蛋情况，他更已經促請政府跟進，也有市民擔心多了外國人，隨地丟垃圾的情况會增加。看畢這個節目，我頓時有點自慚形穢，日本市民擔心的是整個社會的環境問題，而我只擔心跟金錢有關的問題。

用再生能源發電

大概日本政府也知道市民對環境的關注，因此製作了不少綜藝節目來說明奧運對環保的關注，例如日本是首個用回收金屬鑄造獎牌的國家，日本現時已回收了大約8萬公噸手機及電子零件，將廢料轉化成100%可持續發展物料，務求盡可能減少損害地球； 日本也盡量在比賽場館及選手村用再生能源發電，計劃在奧運場館大量使用氫能，而且日本連奧運的聖火都想用氫能點燃，2017年政府開始與豐田研發以氫氣來燃燒的聖火台與火炬，希望可以將液化石油氣取而代之，務求成為首個用100%再生能源電力舉辦奧運的國家。

看了一個綜藝節目，猶如上了一堂環保課堂，獲益良多，能長知識之餘也具娛樂性，香港人何時才能看到如此高質的綜藝節目呢？

文：椰菜媽

作者簡介：新手媽媽，最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了個椰菜B，最近移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。

http://www.facebook.com/cabbagepatchkidsinjapan

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相關字詞﹕環保 東京奧運 日式育兒記 椰菜媽 名人kol

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