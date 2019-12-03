副刊
Happy PaMa 教得樂 第270期

Happy Pa Ma

下一篇 上一篇

小學雞媽媽：真．發夢

【明報專訊】做了奇怪的夢，夢見自己返回明報簽署聯署聲明（不知怎的要親身簽），離開時在𨋢裏遇上穿黑衣的發哥（對，是很喜歡郊遊、對粉絲合照有求必應的那位）。他神情輕鬆，領我和友人在柴灣捐窿捐罅尋找隱世美食，沿路關心地問起我的家人，顯得熟絡又親切——雖然我其實不認識他本人。

殺傷力武器全是星戰道具

如此時勢，竟得如此好夢，只能說是媽媽的港豬潛意識發作。醒來立即告訴孩子，於是他們也興致勃勃地分享這陣子的夢境。小子說，他曾夢到解放軍截停路上車子，說有殺傷力武器，但打開竟然全是星戰道具。分明是烏龍，可是防暴警察還是來了，不由分說上演一場「止暴制亂」。

孩子夢中監倉好好玩

小女兒的夢更長，她夢到自己被警察截查，嚇得一迭連的亂叫：「我係細路！唔可以咁對我……」喊着喊着，警察停手不打，但是坐牢卻免不掉。只是沒想到，小妮子坐牢後反而更快樂，因為結識了很多新朋友，又因為被迫做粗重工夫，練出一身好氣力。後來她逮到一個機會，逃到朋友家中，可是躲藏了很久很久很久，竟然都沒人來捉，最後悶得發慌，決定自行回獄裏找念掛的新朋友玩……

女兒的夢有點離奇也有點破碎，必須非常專注，並且補回多少起承轉合；可是聽呀聽，我終於忍不住大笑起來。噩夢的監倉依然有玩有朋友，孩子總有孩子的法子。

有關夢的科學，從前曾為雜誌做科普專題，請教腦科醫生和研究睡眠的精神科學者等。當中有說夢是「攪珠結果」，把日間纏繞的情緒和事情隨機抽出，隨意演繹；又因為理智分析系統「睡着」了，所以特別容易天馬行空。有說夢跟學習有關，是大腦在快速眼動期梳理日間新知時產生的副產品。有說夢是「戰或逃」的虛擬演習，鍛煉我們遇險時的反應。也有說夢是內置的心理治療，抒發日間情緒，保障精神健康。

盼現實中的噩夢快完結

我們的噩夢，不知是為了上面哪一個原因？然而，發夢尚且會醒，可是清醒着經歷噩夢一般的現實，卻未必有夢醒的幸運。作為媽媽，我只知道無論是哪門子的噩夢，都值得與孩子好好聊、好好抒發。儘管大人對大環境感到乏力，有時自顧不暇，卻還是有責任為孩子努力建立安全穩定的小空間。

然後一起祝願，現實中的噩夢快點來到完結的那天。

文：蘇美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

[Happy PaMa 教得樂 第270期]

相關字詞﹕發夢 小學雞媽媽 蘇美智 名人kol

上 / 下一篇新聞

打邊爐萬變不離鮮！
打邊爐萬變不離鮮！
名牌攻港：重慶火鍋 香辣麻愈吃愈過癮
名牌攻港：重慶火鍋 香辣麻愈吃愈過癮
漫步城西 登高尋舊香港
漫步城西 登高尋舊香港
小貼士：高筒鞋款減扭傷風險
小貼士：高筒鞋款減扭傷風險
行山匠華嘉昌 創交流平台 走遍香港山野
行山匠華嘉昌 創交流平台 走遍香港山野
後記：山友vs.跑友 郊野結合保育和玩樂
後記：山友vs.跑友 郊野結合保育和玩樂
實淨紅木家具 揀親民派入屋
實淨紅木家具 揀親民派入屋
翻新工序：打磨上漆 一抹如新
翻新工序：打磨上漆 一抹如新
新款中式家具：實木環保 可循環再造
新款中式家具：實木環保 可循環再造
情緒支援：社會動盪孩子焦慮易哭 分散注意 同理心療傷
情緒支援：社會動盪孩子焦慮易哭 分散注意 同理心療傷
做與不做：7「要」 7「不要」
做與不做：7「要」 7「不要」
和你傾：同理心對話 關心孩子所關心
和你傾：同理心對話 關心孩子所關心
本周FOCUS．採訪手記：郁身郁勢上堂更專注？
本周FOCUS．採訪手記：郁身郁勢上堂更專注？
家家有禮：到尖嘴逛德國聖誕市集 閃亮風車徐徐轉
家家有禮：到尖嘴逛德國聖誕市集 閃亮風車徐徐轉
重要日子提提你
重要日子提提你
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
好去處：學照顧動物 炮製美食 跟海獅海豹「開派對」
好去處：學照顧動物 炮製美食 跟海獅海豹「開派對」
家家有禮：與小飛象Elfie同遊星際
家家有禮：與小飛象Elfie同遊星際
小熊陪你「甜」蜜過聖誕
小熊陪你「甜」蜜過聖誕
雙子星新造型來港 帶你進入夢幻森林
雙子星新造型來港 帶你進入夢幻森林
上一課：配合戲劇學建築 為山區童築起流動校園
上一課：配合戲劇學建築 為山區童築起流動校園
媽媽群組：售出作品 建立自信 小手作凝聚媽媽助減壓
媽媽群組：售出作品 建立自信 小手作凝聚媽媽助減壓
問專家：孩子扭看電視不停哭 遊戲中培養不同興趣
問專家：孩子扭看電視不停哭 遊戲中培養不同興趣
讀樂樂：字字皆詩 助孩子記生字
讀樂樂：字字皆詩 助孩子記生字
升學攻略：幼稚園及小學篇
升學攻略：幼稚園及小學篇
網樂天地：隔代養育令親子關係疏離
網樂天地：隔代養育令親子關係疏離
喜閱愛麗絲：策劃主題閱讀活動
喜閱愛麗絲：策劃主題閱讀活動
半職爸爸：爸爸講大話？
半職爸爸：爸爸講大話？
日式育兒記：東京奧運對環保關注
日式育兒記：東京奧運對環保關注
自在講媽：和而不同
自在講媽：和而不同
言語自聊：二噁英阻礙語言發展
言語自聊：二噁英阻礙語言發展
教大GPS：跨性別青少年 跨越性別界限
教大GPS：跨性別青少年 跨越性別界限
辣媽CEO：沒出息的孩子
辣媽CEO：沒出息的孩子
論盡教育：局長 不要忘記這幾件「小事」
論盡教育：局長 不要忘記這幾件「小事」