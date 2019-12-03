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Happy PaMa 教得樂 第270期

Happy Pa Ma

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喜閱愛麗絲：策劃主題閱讀活動

【明報專訊】學校舉辦不同的閱讀活動，除了推廣閱讀風氣，更能豐富學生的學習體驗。不少學校會配合世界閱讀日，由負責閱讀推廣的老師協助策劃不同的閱讀活動。筆者建議學校可以選用一些經典的童書作為主題書，以此書為中心，配合書中人物及故事情節來設計不同的閱讀活動。那麼，我們怎樣決定選用哪本童書呢？筆者通常會選取內容豐富的文學名著，例如：《愛麗絲夢遊仙境》、《小王子》、《綠野仙蹤》和《西遊記》等。優秀的主題圖書，有助啟迪學生的人文素養，深化對主題書的認識。名著的流通性強，師生能更容易找到有關的閱讀素材；而在策劃活動時，教師也可以找到較多的圖像或素材，以便利佈置主題式活動場地及海報宣傳等工作。有了一個吸引的閱讀月主題，學生會更期望參與活動，走進主題書的世界，感受閱讀樂趣。

文學名著為主題 構思活動概念

在立定主題書之後，就是構思概念及主軸。筆者曾以iSTREAM概念來策劃閱讀月內的各項活動。iSTREAM橫跨多個學科的學習，將閱讀、STEM（科學）、藝術及電子學習，互相結合。以在童話故事裏學習科學為主線，選用了童話故事的情景，導入科學學習（STEM），以科學、人文、展示（Science, Humanity and Exhibition, SHE ）為主軸，串連跨科學習。閱讀月內不同類型的閱讀活動，都配合了主題書，這也是一種閱讀延伸的學習。有了明確的概念及目標，就可以設計創新又好玩的多元化活動，吸引學生投入活動。

常識搭配視藝 跨科設計共同協作

在活動前先檢視校內有關的圖書館館藏是否充足，以應付不同閱讀活動的需要；而在人力資源上都要有詳細分工及整體流程安排。先定出跨合作的學科，再由不同科組代表共同協作，發揮創意，圍繞主題書的內容互相搭配，設計出多元化的創意閱讀活動。例如：配合《小王子》閱讀主題，常識科可以搭配視藝科，讓學生透過攤位活動認識行星的天文知識，同時製作不同的行星模型；配合《西遊記》閱讀主題，戲劇組可與普通話科合作，讓學生在舞台上以《西遊記》的情節作為表演的題材。

文：董雅詩

作者簡介：資深學校圖書館主任，熱愛文字，兼且創意無限。著作包括《一書一天堂——圖解家校讀書會》、《愛麗絲老師讚好的50本必看童書》等。

[Happy PaMa 教得樂 第270期]

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