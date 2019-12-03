網樂天地：隔代養育令親子關係疏離

孩子愛探索 老人家欲求安靜

香港生活節奏急促，很多父母都是在職人士，家中孩子很多時由長輩照顧，父母只能在下班後或節日假期才能與孩子共敘天倫。順理成章，孩子與祖母的關係更親密，對父母缺乏依戀感和安全感。但長輩精力有限，較喜歡安靜環境，而小孩子剛好相反，喜歡各種探索遊戲，完全由老人養育未必能滿足孩子的探索需求。

長輩是補充 不是替補

正所謂「家有一老，如有一寶」，長輩在家中，應是有效而又溫暖的補充劑，他們給予孩子更多的愛與關懷；但不應是主力照顧，那樣會使他們疲於奔命，同時他們採取武斷式關愛，甚至命令式管教，要孩子盲目跟從，最常見聽到「你還是小孩，你懂什麼！」、「我食鹽多過你食米」。

把握時間 陪伴孩子成長

建議家長要多花時間和心思與孩子一起玩，滿足孩子在情感和求知的願望，世界有賺不完的錢，但沒有不長大的孩子，再忙碌也要抽出時間陪孩子成長，對孩子來說，父母陪伴比物質更為重要，最快樂莫過於和父母在一起的時候。

文：謝昫光

作者簡介：專業網球評述員，香港網球總會教練導師，資深網球教練。着重網球員的身心發展，相信透過小型網球比賽訓練，能提升小童的手眼協調、情緒管理及獨立思考能力。

[Happy PaMa 教得樂 第270期]