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Happy PaMa 教得樂 第270期

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升學攻略：幼稚園及小學篇

【明報專訊】■思百德以英語教學 學中文可考慮明雅

問◢ 囡囡準備入明雅國際幼兒學校K1全日班，但擔心中文程度不足以應付升小競爭；另外也考慮思百德國際幼稚及幼兒園，其中也是擔心中文學不好。我們升小目標是國際學校或直資小學，請問如何選擇？

答◢ 明雅國際幼兒學校有中英雙語課程及全英語國際課程，而思百德國際幼稚及幼兒園以IB（PYP）國際文憑（小學課程）為藍本，並附加普通話活動，該校為IB候選學校，經審批後才能正式成為IB幼稚園。如果你希望囡囡學多些中文，可以考慮明雅中英雙語課程，思百德的第一教學語言為英語，普通話是附加，不符合你的要求。

■德寶中英教學遊戲為本 已獲取錄可優先考慮

問◢ 本人女兒將於2020/21學年升讀PN（學前班）， 正在考慮選校問題。選校上主要考慮1）本人兩夫婦都是在職家長，因住將軍澳區，所以主要考慮區內全日制幼稚園； 2）因為女兒性格活潑好動，考慮會否較適合哪些從遊戲活動中學習的幼稚園；3）希望有較好語境讓孩子從小學好兩文三語。

暫時獲德寶英文幼稚園（將軍澳富康）取錄，亦有報考英藝幼稚園（將軍澳）及綠茵英文（國際）幼稚園暨幼兒園。請問如何選擇？

答◢ 將軍澳富康的德寶英文幼稚園按兒童身心發展編訂中英雙語課程，以遊戲為本，並以主題形式教學，其他兩間大同小異，亦採用兩文三語教學。既然已獲德寶取錄，可優先考慮。

■旅港沒宗教背景 20分入讀機會大

問◢ 小女為2017年出生的細B，有荃灣葵青住址，準備投考K1，沒有讀PN（學前班），計劃將來入讀津貼小學，如選40校網旅港開平商會學校有20分，選65校網中華基督教會全完第二小學亦有20分。請問在此條件下，選幼稚園有何建議？小女屬觀察型，會坐定定閱讀，目前已熟讀圖畫故事超過80本，能以童語講出每本圖書內容。有見旅小近年深受歡迎，擔心將來持20分亦未能入讀，請問應該報讀「谷校」準備叩門之用嗎？

答◢ 用世襲超額收生排位法，40校網之旅港開平商會學校在21所小學第8，而全完第二小學在65校網13所小學排第6。但旅港沒有宗教，你女兒有20分已經很高，應該有九成機會。全完名氣不及旅港，20分亦有八九成機會。既然兩間都有很大機會被取錄，應該不需要報讀「谷校」準備叩門之用。

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com

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