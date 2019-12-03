讀樂樂：字字皆詩 助孩子記生字

最近我教小學生寫詩，其中一堂便引領小朋友發掘中文字的趣意，感受文字的美，從而帶出聯想，齊玩文字的詩歌。我對旁聽的老師和家長說，我們小時候學英文，英文老師也是同樣用有趣的詩歌，讓我們牢記一些特別的生字！那樣我們印象也特別深刻；故也可用詩歌來深入學中文字呢！

我推介大家讀台灣作家林世仁的文字小詩，這本《字字看心情》收錄了富童趣的數十篇詩歌，每篇一字一詩，別出心裁，由字形字義出發，引發鮮活聯想，並配上可愛插圖，讓小讀者從有趣的角度認識文字，對字更有感，增添閱讀的趣味，且能引起兒童的創意思考。

例如，忙、怕、懶、恥、怠、患、忍、怒、愧、憨、愣、愁……這些都是和心情有關的字，但要讓兒童深入領悟中國文字的美和意涵，單是學懂文字的形、音、義仍不夠，且看詩中有何妙趣詮釋？

「憨」字是最勇敢的心！只要是對的事，就勇敢去做！

「忙」字，從生活觀察，以幽默筆調具體呈現了生活感思，令人共鳴：

忙=心+亡

一忙，心就死了？

怎麼會呢？

一忙，忘了吹風有多涼快，

一忙，忘了唱歌有多輕鬆，

一忙，忘了跟家人說說話，

一忙，忘了抬頭看星星，

一忙，心就忘了睜開眼睛……

咦，怎麼忘也等於「心+亡」？

原來……

心「小小的」死一下，就會忘東忘西

心「大大的」死一下，就會——

忙死啦！

還有，他寫「信」字，簡潔語句，又令人反思該字的意涵：

信

「人言為信。」

可是，許多人都在說謊！

「人言為信。」

狗不說話、卻最忠實！

童詩是兒童文學的一種，用字簡短、篇幅小、內容有趣，是提升小朋友閱讀興趣的一個很好的途徑；能念到這些妙趣的文字小詩，不僅賞心悅目，而且能引發兒童對文字感悟，投入童詩妙趣之境，確是一舉兩得。

作家林世仁說：「字的小詩＝文字＋想像力。」且「讀一首詩，交一個字朋友。」若兒童喜歡和文字交朋友，他們自然愛閱讀！小朋友閱讀了作家的範本詩歌後，都會覺得好玩，或啟發創意的想像，也想自己嘗試創作一首吧！

那麽，就選一個你喜歡的字，為字寫一首詩吧。在創作時，請好好觀察和聯想，盡情融入自己的感思，用新鮮的想法和語句寫出來啊！

文︰明珠

愛閱讀和創作童書，穿梭學校分享閱讀和創作。

[Happy PaMa 教得樂 第270期]