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Happy PaMa 教得樂 第270期

Happy Pa Ma

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問專家：孩子扭看電視不停哭 遊戲中培養不同興趣

【明報專訊】問：我的小朋友現時14個月大，因為婆婆公公體力有限，所以每當照顧不到他，便會開電視給他看，以致他經常自己拿電視遙控器給我們，要我們開電視給他看，不給的話便不停哭，甚至躺在地上哭鬧。我試過叫他不要再哭，也試過摟住他讓他停止，但每次我一說話，他便哭得更厲害，哭累了便睡着。有時候帶他上街也一樣，去到超級巿場，見到想要的東西，未懂說話的他便給做一個「please」的手勢，要我買給他，如果我不買，他又是大哭。請問我應該怎樣教他呢？

答：讓我們先了解一下孩子的生理發展。在14個月大，即1歲左右，幼兒慢慢學習走路、說話，這些都是一個信號，告訴爸媽他開始學會獨立，所以會不斷測試自己的能力，亦包括測試父母和照顧者的底線。這種父母眼中的所謂「野蠻」、「麻煩」行為，只不過是他們需要靠自己探索世界的一種成長任務，並非要與父母對着幹。可是另一方面，很多事情他們還未有能力自己應付，仍然需要依賴父母幫忙，要在成人身上得到安全感。所以，他們既不想聽父母話，又想要父母幫手，這時候，父母便應按着一個大原則去管教孩子：引導他們什麼是可以做，什麼是不可以做。

父母忌情緒失控 語氣溫柔而堅定

從這個案看，先說看電視的問題。父母可制定一個時間表，因為孩子還小，時間表可以用非文字表達，如用照片、圖畫代替。上面指出每天什麼時間可以看電視，當然，孩子未必會立即明白，這也不是容易執行的，但只要大人是按照規律進行，持之以久，他便會慢慢掌握時間表的運作。此外，家長亦可嘗試用大量遊戲去取代看電視，從遊戲中為他培養和建立不同興趣，即使家長忙着洗菜，可給他一棵菜把玩；忙着洗衣服，又可以給他一條毛巾摸摸，總之，讓他忙着去玩、有趣味的學習，都可以使他忘記了看電視。

至於扭計要買東西，家長可預先與他說明原則，「今天只買媽媽要的東西，如果你不扭計買東西，便可以去公園玩……」到超巿時，又再說一次。只要他做到，便給他一個即時獎賞，如他喜歡的小零食、遊戲等，讓他明白這個邏輯。若他仍然哭鬧，記着用溫柔而堅持的語氣，告訴他明白他不開心，讓他站在一邊哭，給他一個時限，如半小時，在之前不要不斷問他是否哭夠。家長勿因小朋友哭鬧而自己情緒失控，因為你愈兇惡，孩子愈會捍衛自己的權力，與你硬鬥。只要他明白扭計是沒有用的，下次便不會再犯了。

文：顏燕雯

資料提供：香港小童群益會（港島東區及營舍服務）服務總監王美玲（註冊社工）

歡迎讀者將問題電郵至happypama@mingpao.com或傳真至2898 2537

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