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Happy PaMa 教得樂 第270期

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媽媽群組：售出作品 建立自信 小手作凝聚媽媽助減壓

【明報專訊】媽媽這角色殊不簡單，除了是家中大廚、家務主理員，也是孩子私人護士、補習老師和人生教練。可是，在照顧家人以外，媽媽們可有想過為自己緊張的生活調劑一下嗎？有一群媽媽透過她們的小手作聚集起來，互相扶持鼓勵，為忙碌的家庭生活帶來多一份滿足和喜樂。

文︰顏燕雯

不說不知，很多媽媽都是手作高手，她們可以為孩子縫補衣服、教子女做美勞功課，或者隨手便可織出一件「溫暖牌」。只是她們擁有這樣的能力，卻不知道可以把手藝提升到另一個層次。

「自由人Bless, so free」計劃召集人陳渝英（冰冰）除了教授兒童藝術和情緒課程，亦經常與不同機構合作，在工作及社區服務上，她接觸不少基層婦女，心中一直有個想法，就是想為基層婦女服務，例如教她們做手作，讓她們有一技傍身之餘，亦可增加家庭收入。「有一次有人邀請我探訪基層婦女，我才發現，她們最需要的，其實未必是金錢上的支援，而是希望有人了解她們、明白她們，以及得到別人的關懷。很多時候，她們每天都是盡心盡力去照顧家庭和小朋友，情緒上可能會有很大波動，會激心、會內疚，可是透過手作，卻發現有治療和紓壓作用，於是便有成立這個組織的概念。」

冰冰召集了一班喜愛做手作的媽媽，她們都有自己不同的興趣和強項，有人會用環保物料製作髮飾，有人會做滴膠耳環，有人則擅長鈎織。她開設了facebook專頁，為各位媽媽提供平台去展示和出售自己的作品，又會舉辦工作坊及以計劃名義參與各種市集，讓媽媽們有機會互相學習、支持，另一方面又可紓緩家庭經濟壓力，建立自信。

作品獲青睞感滿足

「其中一位媽媽於我們專頁中售出她第一件貨品時，感到非常開心，那是一條企鵝吊墜頸鏈。記得她說，在家中製作這飾品時，女兒還以告誡的口脗叫媽媽『不要做這些無聊的東西』，令媽媽開始懷疑自己是否要花時間在手作上。但自貨品售出後，她因為有人喜歡自己的作品而感到很滿足，女兒亦開始改觀，更與媽媽一同合作改善產品質素。」冰冰說，最初目標的確是幫助基層媽媽，後來也不再局限於這界別，只要是喜歡手作，有共同理念便可加入。

「她們有些是沒有經濟壓力的，只是全職媽媽，在生活中想找尋一些紓壓空間。老實說，賣出的產品，未必可以幫她們餬口，也有人不把手作拿出來賣，純粹自用或送給朋友。重點是她們在這裏不會再感到孤獨，大家在平日溝通時談談湊小朋友、談談日常生活，感到有人與自己同行。」

主張公平貿易 免被剝削

有些媽媽的手作非常精美，如YYmama的鈎織作品每次一拿出來，媽媽們都會愛不釋手。YYmama有一個9歲的囡囡，她指自己在中學時已喜歡做手工和編織，更會為囡囡織很多頸巾，「她是我的fans，平時會要求我給她織什麼，我便去學，趁她上學或晚上睡覺後我便製作，每天約花兩三小時去做。」兩年前，她開始把自己的作品放上網跟人分享，除了頸巾，還有手袋、洗碗布等。朋友叫她試試拿到網上賣，後來認識冰冰後，她便透過自由人平台出售自己的產品，「相比自己個人的平台，在群組內會覺得更能得到別人的認同和欣賞。我試過自己賣產品時被壓價，又說你的產品不值這個價錢，感覺並不好受，但這裏得到很多人支持，令我更有動力去製作，要不然，我會覺得有些孤單」。冰冰說，有時為媽媽們的產品定價會有一番掙扎，「定價太高的話，我們又未必吸納到那個消費層，但若太低又不想，因為那些始終是媽媽們的心機」。她主張公平貿易原則，目的是減少貿易過程中對生產者的剝削，保障媽媽們有合理的工作環境與回報，有尊嚴地生活。

[Happy PaMa 教得樂 第270期]

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