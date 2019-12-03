雙子星新造型來港 帶你進入夢幻森林

【明報專訊】一向以夢幻糖果色調與甜美可愛風格俘虜萬千女士的LITTLE TWIN STARS今個聖誕以全球首度曝光的新造型來港亮相，兩個主角KIKI及LALA嶄新造型由日本人氣插畫師Kayo Horaguchi與SANRIO共同設計，在Kayo Horaguchi的畫筆下，LITTLE TWIN STARS置身於冬日夢幻森林中，大家可一起暢遊6米高聖誕森林城堡，大玩糅合光與影的體感互動遊戲，沉醉於LITTLE TWIN STARS的彩色世界之中。城堡內設有期間限定店，大家可隨意選購是次以全新造設計的獨家限定產品，以及多款由日本直送、Kayo Horaguchi聯乘SANRIO的限定產品，包括DIY必備的Masking Tape、OL及學生至愛的Memo Set等，林林總總讓人愛不釋手！