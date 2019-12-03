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Happy PaMa 教得樂 第270期

Happy Pa Ma

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雙子星新造型來港 帶你進入夢幻森林

【明報專訊】一向以夢幻糖果色調與甜美可愛風格俘虜萬千女士的LITTLE TWIN STARS今個聖誕以全球首度曝光的新造型來港亮相，兩個主角KIKI及LALA嶄新造型由日本人氣插畫師Kayo Horaguchi與SANRIO共同設計，在Kayo Horaguchi的畫筆下，LITTLE TWIN STARS置身於冬日夢幻森林中，大家可一起暢遊6米高聖誕森林城堡，大玩糅合光與影的體感互動遊戲，沉醉於LITTLE TWIN STARS的彩色世界之中。城堡內設有期間限定店，大家可隨意選購是次以全新造設計的獨家限定產品，以及多款由日本直送、Kayo Horaguchi聯乘SANRIO的限定產品，包括DIY必備的Masking Tape、OL及學生至愛的Memo Set等，林林總總讓人愛不釋手！

■INFO

東港城•LITTLE TWIN STARS•Kayo Horaguchi 冬日森林

日期：即日至2020年1月1日

時間：上午10:00至晚上10:00，周六、日及公眾假期上午9:00至晚上10:00

地點：東港城1樓中庭

查詢：2628 7399

■送LITTLE TWIN STARS行李帶及咕𠱸

東港城送出LITTLE TWIN STARS行李帶及咕𠱸予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品一份，禮品款式隨機送出。截止日期：12月10日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第270期]

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