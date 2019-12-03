小熊陪你「甜」蜜過聖誕

【明報專訊】今個聖誕節，置富Malls邀請紅遍香港、台灣的日本療癒小熊the bears' school「小熊學校」的一眾小熊遠道而來，舉行盛大的甜品派對，與大家一起迎接甜蜜聖誕！Sweet爆「熊」色聖誕於置富Malls 11個旗下商場出沒，主角Jackie聯同男朋友David及哥哥們一起帶大家走進甜品世界之中。鬆餅、布甸、蛋糕等精緻甜點造型裝飾，配上活潑生動的繪本情景，必定成為打卡熱點！