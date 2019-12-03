家家有禮：與小飛象Elfie同遊星際

此外，Greenie的精靈界好友們也來湊熱鬧，她們將不時驚喜現身LCX表演「嘻哈仙子舞」，與大家一起冒險。聖誕節當然要甜甜蜜蜜，LCX在特定日子還會送出「星願棉花糖」及「幻彩星球」，至於最期待的聖誕老人將會在聖誕節於LCX跟大家抱抱，讓每個人都能感受到節日甜蜜滿瀉的小確幸！

■INFO

LCX×Greenie & Elfie：Have a Merry Fairy Christmas！

日期︰即日至2020年1月2日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰尖沙嘴海港城海運大廈三階LCX

查詢︰3102 3668

■送Greenie & Elfie小象夢幻小夜燈

LCX送出LCX×Greenie & Elfie小象夢幻小夜燈予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額5個，每人可獲禮品一份。截止日期：12月10日，送禮詳情刊於報章。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第270期]