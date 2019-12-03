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Happy PaMa 教得樂 第270期

Happy Pa Ma

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好去處：學照顧動物 炮製美食 跟海獅海豹「開派對」

【明報專訊】聖誕將至，轉眼又是新年、農曆年等長假期，除了外遊，爸媽也需要為小朋友安排好節目呢！原來在特別的節日裏，海洋公園內的動物都有專人為牠們設計食物和小玩具來慶祝，如果你都想和一班可愛動物「開派對」，可以考慮參加以下課程，做個小小動物護理員，和動物朋友一同放個開心假期！

文︰顏燕雯

海洋公園內住了很多動物朋友，不過大家平日都只能跟牠們遠遠地打招呼，想深入認識其習性和生活，當然要向貼身照顧牠們的動物護理員「偷師」！即將開始的海洋公園「探索歷險課程2019-2020」，正特別為充滿好奇心的小朋友而設，課程共分3個年齡組別，各有不同的學習內容：適合4至5歲幼童的「童遊探索隊」，小朋友會探索熱帶雨林動物、海豹及海獅的生活習性，並為動物朋友創作節日大餐和玩具；「樂遊探索隊」適合6至8歲兒童參加，教育大使將帶領小朋友與不同海洋動物互動，了解水族員如何照顧海洋奇觀內的海洋動物；兩天一夜的「夜遊海洋歷險記」則為8至11歲兒童而設，小朋友不但要組成不同隊伍合力完成團隊挑戰及自然探索任務，更可以於海洋奇觀與魚兒共度一夜，是一個難得的挑戰！

今次我們就為大家帶來課程的一些活動剪影，看看小朋友如何在課程中邊玩邊學，從趣味汲取知識。

■INFO

海洋公園學院探索歷險課程2019-2020

日期：12月22日至2020年4月17日（童遊探索隊及樂遊探索隊），即日至2020年5月3日（夜遊海洋歷險記）

對象：4至5歲（童遊探索隊）、6至8歲（樂遊探索隊）、8至11歲（夜遊海洋歷險記）

收費：$1980（童遊探索隊，3個半天活動）、$2980（樂遊探索隊，3個全天活動）、$1900（夜遊海洋歷險記，2天1夜活動）

報名：bit.ly/2D8apnn（每班截止報名日期為開課前7天）

查詢：3923 2323

[Happy PaMa 教得樂 第270期]

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