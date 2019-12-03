家家有禮：到尖嘴逛德國聖誕市集 閃亮風車徐徐轉

【明報專訊】擁有近600年歷史的德國德勒斯登聖誕市集，是旅客到訪德國絕不可錯過的聖誕景點之一，今年大家亦可以在Mira Place體驗到這份德國節日氣氛！在經典歐陸聖誕市集「DRESDEN X'MAS MARKET」，內有7米高巨型bling bling聖誕風車塔及5米高聖誕樹。而在商場中庭每隔30分鐘會上演「Lights of Dresden」聖誕光影音樂匯演，全場的彩繪燈箱及燈飾會隨着音樂閃爍，風車塔頂的風車亦會徐徐轉動，絢爛繽紛的光影效果，讓大家可以多角度拍出動人美照。