本周FOCUS．採訪手記：郁身郁勢上堂更專注？

話說三年多前，記者修讀過一個遊戲治療課程，治療師曾談及不同學習類型小朋友的需要，令我印象最深的是「動覺學習型」，因為小女正是治療師口中那種「郁身郁勢」、難以坐定定的孩子。不知怎的，她的屁股好像有蟻咬般，不喜歡坐下來，即使做功課也是跪在椅子上，有時索性站着做。

當時治療師提議我在家中買一個fitball給她作專屬「椅子」，還說外國很多課室也這樣，與其學生在硬板櫈上如坐針氈，倒不如讓他們在fitball上彈着上課。然而，香港的學校向來比較傳統，只會鼓勵學生坐定定聽書，總之坐定定就是乖，「郁」就等於「曳」。所以，我一直思索，香港有可能像外國般出現「動感教室」嗎？

苦等幾年，終於給我遇上港版「動感教室」，而聖文德天主教小學所添置的「彈性座椅」（Flexible Seating），更不限於fitball，還有踏板桌椅（Pedal Desk）、搖晃椅（Wobble Chair）和「龜殼」（Green Rocking Turtle Shell），讓我大開眼界。有了這些非一般的「椅子」，學生便可按自己喜歡的坐姿去坐，不再侷促於「雙腳踏地，手放大髀」了。期盼能藉這次的專題報道，推動更多學校建立「動感教室」，那就是芸芸學子之福了！

沈旭暉太太分享育兒觀

題外話，假如你是《Happy Pa Ma教得樂》的忠實粉絲，一定留意到我們又有新專欄作家加盟了。沒錯，說的就是Hello Bonnie！這位兩女之母、多職媽媽，又是中大社會科學院客席副教授沈旭暉背後的女人，每天都在工作、讀書、媽媽、妻子的角色中努力掙扎，非常不容易。想知多些Hello Bonnie的育兒觀，便要留意她日後的專欄了。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第270期]