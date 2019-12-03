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Happy PaMa 教得樂 第270期

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情緒支援：社會動盪孩子焦慮易哭 分散注意 同理心療傷

【明報專訊】社會紛亂，牽動無數香港人的情緒，青少年固然首當其衝，但小朋友面對一幕幕震撼人心的電視畫面，他們所受的創傷亦不宜低估。關懷及支援我們情緒受傷的下一代，成為當下家長或教育工作者首要任務。

文︰沈雅詩

自今年7月開始，念小六的陽陽（11歲）就經常坐在電視機面前留意「反修例」運動的新聞，情緒亦大起大落，令媽媽Jo擔心不已。「元朗7‧21白衣人襲擊事件那次，他哭得很厲害，不斷問我香港為什麼會變成這樣，更說要離開香港，當時他提議我們一家人移民，但現實上，我很難答應他。」

別以為11歲只是個小人兒，其實不少小學生也很關心時事，像陽陽和他的老友，便經常透過WhatsApp群組互相傳遞網絡消息。「現在很多小朋友，思想都很成熟，家長亦很難阻止他們接收資訊。」

留意壓力反應表徵

這場社會運動持續了近半年，不斷發酵，陽陽的情緒也一直被牽着走，Jo透露，兒子最近便曾代入理大留守者的角色，「他說換着是自己亦不會走，因為年輕人沒有做錯，不應該被捉去坐監」。作為媽媽，Jo唯有借機教兒子做人處事要「be water」，不要太偏激，也鼓勵他多想想香港仍然有很多好人好事，別太心灰。

香港中華基督教青年會輔導組主管兼臨牀心理學家余欣泉指出，近月的社會事件，很多人都有情緒壓力，小孩子亦不例外，「兒童常見的壓力反應表徵包括有情緒不穩，例如容易煩躁、有攻擊性、易喊等，又或是特別容易驚慌，常說怕黑、怕獨處、怕鬼怪。孩子也或許會不斷重複問有關事件。此外，專注力、睡眠質素、食慾等亦可能受到影響。」而幼童甚或出現倒退行為，例如遺尿、吮手指等，亦有更大的分離焦慮。

引導孩子說出感受

如果小朋友有上述徵狀，余欣泉建議家長先引導他們說出感受，「孩子的想法很直接的，假如他說『驚』，要走、要離開香港，意思是他有所憂慮、不喜歡這個地方，但背後原因是什麼呢？家長需要去發掘」。

她補充，兒童的發問，很多時都與擔心有關，家長不妨直接反映並回應他們的擔心，例如︰「你是否擔心我們會受傷？」而家長亦可以用肯定的語氣，例如︰「爸爸、媽媽會懂得保護自己的」、「我們會保護你」等話語，來幫助他平靜下來。此外，多擁抱、多牽孩子的手，也有助增加他們的安全感。

為回應當前社會的需要，香港中華基督教青年會輔導組參考中外研究資料，最近整理出《情緒支援錦囊》（下稱《錦囊》），希望能幫助大家一把。「雖然面對壓力事件，每個孩子的反應都不一，但還是有些大原則和技巧，可以作借鏡的。」余欣泉說。

中小學生看新聞 家長陪同

她又特別提到此段時期接收新聞資訊的問題，「如果是5歲以下，我會建議家長盡量禁止他們接觸，合家歡時段不宜看新聞報道，更加不要看直播新聞了；但小學生、中學生的確很難避免，那便唯有盡量陪伴他們一起收看」。惟余欣泉提醒，假若發現子女的情緒實在太繃緊，便有需要協助他們抽離，「家長或許要限制他們追新聞、追網絡消息的時間，例如規定每天只可以看手機一小時，其餘時間鼓勵他們多做其他有興趣的事情，分散注意力，盡力維持過往的生活規律」。

至於青少年，他們常見的壓力反應，以及家長的處理手法，都跟兒童有少許分別，余欣泉提議可參考《錦囊》的貼士。

青少年常見的壓力反應，包括︰

˙出現抑鬱的徵狀，包括情緒低落、沉默、抽離、孤立自己

˙常沉思有關的事件，易感絕望、沒有將來

˙在朋輩、家庭中變得易發脾氣、激動，甚至疏遠

˙對將來變得十分焦慮

˙對有關事件感到不合常理的內疚、羞愧

˙身體會出現病痛，如肚痛、頭痛、便秘，甚至停經

˙出現沉溺行為，如上網、打遊戲機、飲酒等

家長或教師可作的支援，包括︰

(1) 輕輕拍青少年膊頭，表示關心；如青少年想哭，可借肩膀讓他哭

(2) 他們未必願意立即敞開心窗，可以就着其他生活瑣事先打開話題，再探討大家近日看到或經歷過的事

(3) 如他們出現較多情緒徵狀，可提醒減少接收資訊，例如只瀏覽最多一至兩個可靠的媒體，並減少WhatsApp、Telegram裏群組的數量

(4) 如青少年情緒激動，讓他們透過講出心聲而梳理情緒；不需要完全認同他們的看法或激烈的感受，但可以表示明白及理解，並鼓勵他們留意安全

(5) 如彼此看法不同，以青少年的情緒感受及安全為關心重點，勿嘗試說服或批判不同的看法與感受

(6) 可一同作其他輕鬆的活動，如玩桌上遊戲、看電影、烹飪等，讓彼此可以休息一會

[Happy PaMa 教得樂 第270期]

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