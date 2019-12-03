行山匠華嘉昌 創交流平台 走遍香港山野

行山團體間的爭拗帶來一地花生，但山野依舊！

這天華嘉昌（華生）一坐下，記者就拉着他問「山野．女生」和「山野．男生」後來怎樣了？原來該fb專頁已於2017年4月27日正式關閉。今年32歲的華生是雜誌《風火山林》老總和主筆，手腳結實粗壯，說話卻帶着潮語的文藝腔：「當時我兩邊都訪問了，不少山友透過我們的報道認識了『山野．男生』，其fb專頁短短一個月內like破萬。訪問後，男生繼續出文狙擊『山野．女生』，fb上的山系狙擊抽水專頁遍地開花，群起攻擊女生。」這也是fb山系狙擊文化的開始，華生說，「山野龍咁威」就是繼「山野．男生」後近年冒起的狙擊手，不時狙擊行山人士的危險行為，香港媒體也引用報道。華生持平地說，他不認同「山野．男生」狙擊的手法，但也發覺女生處理不當，不願正面回應批評，更修改原文的內容及刪除批評留言。

雜誌提供第一手資訊

數年過去，他語帶唏噓地說：「一地花生，山野依舊，人面全非。女生早已芳蹤杳然。」男女生沒有像電影那樣不是冤家不聚頭嗎？原來女生據說已出國留學，男生繼續行山，近來愛發布保育郊野公園信息。

2013年，性格文靜帶點多愁善感的華生，創立了一隊名為「風火山林」的行山隊，一年後為了分享正確行山資訊又創立了《風火山林》雜誌季刊，有電子版和印刷版，也有網站和活動，自己和一班核心成員義務擔當山野記者。

記者初時見雜誌薄薄的，只10多頁，心大心細，猜想這又是一本主打剪剪拼拼行山消息的雜誌？怎料華生翻開手上的27期雜誌，發現薄薄的內容，都是第一手採訪和資訊，題目更與坊間的不一樣，好像訪問「山城縱走」創立人Matthew如何和視障人士行山，又好像訪問作家葉曉文細看她繪畫的香港原生植物，讓人認識到秋日網紅的大東山，山上有鮮麗的山橙、淡黃色的豬籠草和精緻可愛的長柱茅膏菜等。最特別是《風》還做調查報道，還記得今年5月中各大報章報道香港槍會的射擊活動，把霰彈槍子彈組件經引水道流入城門水塘，早在這之前，《風》已做了一個詳盡的專題報道，追蹤膠彈來源：「我們去城門水塘執垃圾，發現這些平均長度約4.1厘米的霰彈膠粒，我們用了很多時間才知道是從引水道流入城門水塘的山邊，經我們報道後，就有環團跟進。」

他們的行山活動，常有長者和文青加入，例如台灣建築師吳維倫就和風火山林一起邊走邊畫，把速寫西貢加入他的世界風景明信片之內；另外，他們也舉行山系blogger會師活動等，非常有新意。

黑夜野外定向 行山平台之始

「我們是由一個野外定向活動，開始了風火山林這個平台。」華生在家排第三，有兩個姊姊，父母讓他做自己喜歡的事，成長就是沒有事情要他操心，凡事好像姊姊們和父母都能挑起。他說自己一直很被動，而且有着小男生的害羞，害羞程度是幾乎連坐小巴也不敢叫「有落」。後來參加童軍，逐漸膽大了，童軍常有夜行活動，每到山上接觸大自然，他就感到人也開懷了！

6年前的春天，他不知哪來的勇氣，主動叫中學童軍隊友Kane ，以及兩名舊同學——何sir和一名女生，一起搞一次黑夜野外定向。作為闊別多年的舊同學重聚活動，他說動力除了很想朋友認識香港保衛戰的歷史，也來自對那名女同學的好感：「她比我小兩歲，是我師妹，創隊時，那女生已是我的女朋友，現在是我太太了！」

原來是愛情的魔力，令怕醜仔也能衝破社交屏障。「活動只有20人，分兩隊比賽，在東區的黃泥涌峽及寶馬山之間行山，之後我們覺得這可以作為一個恒常的活動，就一起創立了『風火山林』行山隊。」 這是一個很純真的活動，禮物是貼上一個襟章的檸檬茶。大隊長華生文青腔說：「風火山林，代表我對於山野活動的貪婪。風的自在、火的熱情、山的沉穩、林的悠閒，風火山林代表登山者4種不同性格，不同山友有不同追求，亦有人什麼都追求。多元化的山野活動是我所好，所以這6年以來，郊遊、野餐、露營、溯澗、緄邊、跑山、觀星、攀石，以至獨木舟……我們什麼都玩。」

行山成生活一部分 儲蓄回憶

一個害羞愛攝影和寫作的小伙子，因為創立了風火山林行山平台，過去數年有機會和隊友走遍香港，天涯海角。「我們到過最南的海角、氣勢磅礴的蚺蛇尖、被困杳無人煙的粉紅海岸，我初時行山，繼而跑山，毅行者和雷利衛徑長征等都參加過了，還有很多山賽，行山已成為我生活的一部分， 對我而言是在儲蓄回憶。」

《風火山林》印刷品每期賣100本，電子版他沒計賣了多少，反正自掏腰包就連收支平衡也沒期望過。問他雜誌未來要如何走下去？他說隱隱感到未來的方向，除了提供正確的行山資訊，將是探索和追查行山時發現的野外問題。「行山最重要的正確資訊，是不要只看單一信息就出發，要看不同山友或專業人士發出的資料，比較分析。」聽起來真像分析歷史，他隨便舉例就一大籮，網上充斥着太多錯誤行山資訊，例如他的朋友Ken有次去青山腹地行山之前，看了一個山友的分享，兩小時很易行完，怎料他就在山中迷路，幸好遇到行山隊把他帶出來。青山腹地有很多獨特地形，例如菠蘿山大峽谷、月牙谷、青松紅壑，另有奇形怪石，是一個尋幽探秘的山行，但沿路亦有跣腳沙石路和分支小徑，很考身手，也易迷路。

行山迷住了華生，行山時身體一邊動，一邊和山友聊天，享受互動的快樂：「推動環境保育，想去改變一個人，不一定要天天給他看宣傳廣告，而是真正走在山中，感染風火山林，這能改變一個人，改變他對生活的習慣。」

■給香港的話

「香港人加油，願好人一生平安。」

■Profile

華嘉昌（Watson）

80後，外號華生，自稱行山匠，「風火山林」行山隊及《風火山林》電子及印刷品雜誌創立人。「風火山林」是一個推廣正確行山信息、追尋行山遇上的保育問題，並結合山野活動及文藝的平台。大學念工商管理系，現職物流業。2013年與3名中學同學一起創立風火山林行山隊，繼而發展成平台。曾參加毅行者及雷利衛徑長征等，為了儲分參加2020年環勃朗峰超級越野耐力賽（UTMB，一項每年在阿爾卑斯山舉行，穿越法國、意大利和瑞士，總距離168公里的山地超級馬拉松比賽），去年先在香港完成了Half 168（84公里）賽事。

文：朱一心

編輯：廖偉龍

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