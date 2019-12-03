副刊

人物

下一篇 上一篇

行山匠華嘉昌 創交流平台 走遍香港山野

【明報專訊】新意念的行山團體，近年在我城湧現。山系少女、山野女生、山野男生、山城縱走……還記得兩年前傳媒介紹穿短褲bra top的「山野．女生」，在facebook被「山野．男生」狠狠指摘的一幕嗎？當時有個行山平台——「風火山林」專訪了男生女生，讓兩邊都可發聲。平台創立人華嘉昌，以文青山友的態度，在近年風起雲湧的山系小組中突圍，自言風火山林代表了他對山野活動的貪婪：「風的自在、火的熱情、山的沉穩、林的悠閒。」

行山團體間的爭拗帶來一地花生，但山野依舊！

這天華嘉昌（華生）一坐下，記者就拉着他問「山野．女生」和「山野．男生」後來怎樣了？原來該fb專頁已於2017年4月27日正式關閉。今年32歲的華生是雜誌《風火山林》老總和主筆，手腳結實粗壯，說話卻帶着潮語的文藝腔：「當時我兩邊都訪問了，不少山友透過我們的報道認識了『山野．男生』，其fb專頁短短一個月內like破萬。訪問後，男生繼續出文狙擊『山野．女生』，fb上的山系狙擊抽水專頁遍地開花，群起攻擊女生。」這也是fb山系狙擊文化的開始，華生說，「山野龍咁威」就是繼「山野．男生」後近年冒起的狙擊手，不時狙擊行山人士的危險行為，香港媒體也引用報道。華生持平地說，他不認同「山野．男生」狙擊的手法，但也發覺女生處理不當，不願正面回應批評，更修改原文的內容及刪除批評留言。

雜誌提供第一手資訊

數年過去，他語帶唏噓地說：「一地花生，山野依舊，人面全非。女生早已芳蹤杳然。」男女生沒有像電影那樣不是冤家不聚頭嗎？原來女生據說已出國留學，男生繼續行山，近來愛發布保育郊野公園信息。

2013年，性格文靜帶點多愁善感的華生，創立了一隊名為「風火山林」的行山隊，一年後為了分享正確行山資訊又創立了《風火山林》雜誌季刊，有電子版和印刷版，也有網站和活動，自己和一班核心成員義務擔當山野記者。

記者初時見雜誌薄薄的，只10多頁，心大心細，猜想這又是一本主打剪剪拼拼行山消息的雜誌？怎料華生翻開手上的27期雜誌，發現薄薄的內容，都是第一手採訪和資訊，題目更與坊間的不一樣，好像訪問「山城縱走」創立人Matthew如何和視障人士行山，又好像訪問作家葉曉文細看她繪畫的香港原生植物，讓人認識到秋日網紅的大東山，山上有鮮麗的山橙、淡黃色的豬籠草和精緻可愛的長柱茅膏菜等。最特別是《風》還做調查報道，還記得今年5月中各大報章報道香港槍會的射擊活動，把霰彈槍子彈組件經引水道流入城門水塘，早在這之前，《風》已做了一個詳盡的專題報道，追蹤膠彈來源：「我們去城門水塘執垃圾，發現這些平均長度約4.1厘米的霰彈膠粒，我們用了很多時間才知道是從引水道流入城門水塘的山邊，經我們報道後，就有環團跟進。」

他們的行山活動，常有長者和文青加入，例如台灣建築師吳維倫就和風火山林一起邊走邊畫，把速寫西貢加入他的世界風景明信片之內；另外，他們也舉行山系blogger會師活動等，非常有新意。

黑夜野外定向 行山平台之始

「我們是由一個野外定向活動，開始了風火山林這個平台。」華生在家排第三，有兩個姊姊，父母讓他做自己喜歡的事，成長就是沒有事情要他操心，凡事好像姊姊們和父母都能挑起。他說自己一直很被動，而且有着小男生的害羞，害羞程度是幾乎連坐小巴也不敢叫「有落」。後來參加童軍，逐漸膽大了，童軍常有夜行活動，每到山上接觸大自然，他就感到人也開懷了！

6年前的春天，他不知哪來的勇氣，主動叫中學童軍隊友Kane ，以及兩名舊同學——何sir和一名女生，一起搞一次黑夜野外定向。作為闊別多年的舊同學重聚活動，他說動力除了很想朋友認識香港保衛戰的歷史，也來自對那名女同學的好感：「她比我小兩歲，是我師妹，創隊時，那女生已是我的女朋友，現在是我太太了！」

原來是愛情的魔力，令怕醜仔也能衝破社交屏障。「活動只有20人，分兩隊比賽，在東區的黃泥涌峽及寶馬山之間行山，之後我們覺得這可以作為一個恒常的活動，就一起創立了『風火山林』行山隊。」 這是一個很純真的活動，禮物是貼上一個襟章的檸檬茶。大隊長華生文青腔說：「風火山林，代表我對於山野活動的貪婪。風的自在、火的熱情、山的沉穩、林的悠閒，風火山林代表登山者4種不同性格，不同山友有不同追求，亦有人什麼都追求。多元化的山野活動是我所好，所以這6年以來，郊遊、野餐、露營、溯澗、緄邊、跑山、觀星、攀石，以至獨木舟……我們什麼都玩。」

行山成生活一部分 儲蓄回憶

一個害羞愛攝影和寫作的小伙子，因為創立了風火山林行山平台，過去數年有機會和隊友走遍香港，天涯海角。「我們到過最南的海角、氣勢磅礴的蚺蛇尖、被困杳無人煙的粉紅海岸，我初時行山，繼而跑山，毅行者和雷利衛徑長征等都參加過了，還有很多山賽，行山已成為我生活的一部分， 對我而言是在儲蓄回憶。」

《風火山林》印刷品每期賣100本，電子版他沒計賣了多少，反正自掏腰包就連收支平衡也沒期望過。問他雜誌未來要如何走下去？他說隱隱感到未來的方向，除了提供正確的行山資訊，將是探索和追查行山時發現的野外問題。「行山最重要的正確資訊，是不要只看單一信息就出發，要看不同山友或專業人士發出的資料，比較分析。」聽起來真像分析歷史，他隨便舉例就一大籮，網上充斥着太多錯誤行山資訊，例如他的朋友Ken有次去青山腹地行山之前，看了一個山友的分享，兩小時很易行完，怎料他就在山中迷路，幸好遇到行山隊把他帶出來。青山腹地有很多獨特地形，例如菠蘿山大峽谷、月牙谷、青松紅壑，另有奇形怪石，是一個尋幽探秘的山行，但沿路亦有跣腳沙石路和分支小徑，很考身手，也易迷路。

行山迷住了華生，行山時身體一邊動，一邊和山友聊天，享受互動的快樂：「推動環境保育，想去改變一個人，不一定要天天給他看宣傳廣告，而是真正走在山中，感染風火山林，這能改變一個人，改變他對生活的習慣。」

■給香港的話

「香港人加油，願好人一生平安。」

■Profile

華嘉昌（Watson）

80後，外號華生，自稱行山匠，「風火山林」行山隊及《風火山林》電子及印刷品雜誌創立人。「風火山林」是一個推廣正確行山信息、追尋行山遇上的保育問題，並結合山野活動及文藝的平台。大學念工商管理系，現職物流業。2013年與3名中學同學一起創立風火山林行山隊，繼而發展成平台。曾參加毅行者及雷利衛徑長征等，為了儲分參加2020年環勃朗峰超級越野耐力賽（UTMB，一項每年在阿爾卑斯山舉行，穿越法國、意大利和瑞士，總距離168公里的山地超級馬拉松比賽），去年先在香港完成了Half 168（84公里）賽事。

文：朱一心

編輯：廖偉龍

電郵：feature@mingpao.com

上 / 下一篇新聞

打邊爐萬變不離鮮！
打邊爐萬變不離鮮！
名牌攻港：重慶火鍋 香辣麻愈吃愈過癮
名牌攻港：重慶火鍋 香辣麻愈吃愈過癮
漫步城西 登高尋舊香港
漫步城西 登高尋舊香港
小貼士：高筒鞋款減扭傷風險
小貼士：高筒鞋款減扭傷風險
後記：山友vs.跑友 郊野結合保育和玩樂
後記：山友vs.跑友 郊野結合保育和玩樂
實淨紅木家具 揀親民派入屋
實淨紅木家具 揀親民派入屋
翻新工序：打磨上漆 一抹如新
翻新工序：打磨上漆 一抹如新
新款中式家具：實木環保 可循環再造
新款中式家具：實木環保 可循環再造
情緒支援：社會動盪孩子焦慮易哭 分散注意 同理心療傷
情緒支援：社會動盪孩子焦慮易哭 分散注意 同理心療傷
做與不做：7「要」 7「不要」
做與不做：7「要」 7「不要」
和你傾：同理心對話 關心孩子所關心
和你傾：同理心對話 關心孩子所關心
本周FOCUS．採訪手記：郁身郁勢上堂更專注？
本周FOCUS．採訪手記：郁身郁勢上堂更專注？
家家有禮：到尖嘴逛德國聖誕市集 閃亮風車徐徐轉
家家有禮：到尖嘴逛德國聖誕市集 閃亮風車徐徐轉
重要日子提提你
重要日子提提你
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
好去處：學照顧動物 炮製美食 跟海獅海豹「開派對」
好去處：學照顧動物 炮製美食 跟海獅海豹「開派對」
家家有禮：與小飛象Elfie同遊星際
家家有禮：與小飛象Elfie同遊星際
小熊陪你「甜」蜜過聖誕
小熊陪你「甜」蜜過聖誕
雙子星新造型來港 帶你進入夢幻森林
雙子星新造型來港 帶你進入夢幻森林
上一課：配合戲劇學建築 為山區童築起流動校園
上一課：配合戲劇學建築 為山區童築起流動校園
媽媽群組：售出作品 建立自信 小手作凝聚媽媽助減壓
媽媽群組：售出作品 建立自信 小手作凝聚媽媽助減壓
問專家：孩子扭看電視不停哭 遊戲中培養不同興趣
問專家：孩子扭看電視不停哭 遊戲中培養不同興趣
讀樂樂：字字皆詩 助孩子記生字
讀樂樂：字字皆詩 助孩子記生字
升學攻略：幼稚園及小學篇
升學攻略：幼稚園及小學篇
網樂天地：隔代養育令親子關係疏離
網樂天地：隔代養育令親子關係疏離
喜閱愛麗絲：策劃主題閱讀活動
喜閱愛麗絲：策劃主題閱讀活動
小學雞媽媽：真．發夢
小學雞媽媽：真．發夢
半職爸爸：爸爸講大話？
半職爸爸：爸爸講大話？
日式育兒記：東京奧運對環保關注
日式育兒記：東京奧運對環保關注
自在講媽：和而不同
自在講媽：和而不同
言語自聊：二噁英阻礙語言發展
言語自聊：二噁英阻礙語言發展
教大GPS：跨性別青少年 跨越性別界限
教大GPS：跨性別青少年 跨越性別界限
辣媽CEO：沒出息的孩子
辣媽CEO：沒出息的孩子
論盡教育：局長 不要忘記這幾件「小事」
論盡教育：局長 不要忘記這幾件「小事」