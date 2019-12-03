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實淨紅木家具 揀親民派入屋

【明報專訊】紅木製作的傳統中式家具，予人印象是其身價動輒數十萬甚至百萬，用家非富則貴。其實，紅木家具也有較平民化的種類，用花梨或雞翅木製成的新品木椅，售價千元有交易。家具專家稱，紅木家具堅硬又能防止蟲蛀，遠比夾板或纖維板家具耐用。當我們認識不同木材的價值和特質，便可按預算和需要，訂做心儀款式。

雅典居家俬負責人，入行超過40多年的賴志輝指出，紅木是一種深色、較名貴的實心硬木，但不一定是紅色；當中以花梨、雞翅和酸枝等較常見，可製成品質優良的家具。他分享了訂製、使用及保養貼士。

「很多人以為紅木家具價值連城，其實它有分收藏級和日用級。」賴志輝說家具的價值主要和木材產量有關，黃花梨、紫檀一類樹木已非常稀少，不少製品是百年前製成的收藏級古董，價值逾百萬元。而日用級方面則有酸枝、黑檀和花梨等。「酸枝產地集中於東南亞一帶，因原材料產量不多，一張3至4座位的木梳化椅價值逾10萬元，在日用級中屬較高級。」

黑檀花梨 價格親民

而黑檀和花梨則較平民化，是市場上較主流用來訂製新品家具的紅木，一張3至4座位的木梳化椅分別約售3萬及2萬元，以3至4座位的木梳化椅為例，黑檀比花梨貴一點。「花梨與黃花梨的名稱只有一字之差，但價值有天淵之別。」花梨產地較多元化，除東南亞外，非洲、南美等地也有穩定出產，一個200厘米高、90厘米闊的書櫃，約2萬元有交易。」賴志輝說不少本港木家具店把廠房遷往內地，隨着租金和人工成本下降，售價也有下調空間，間接提升訂製花梨家具的吸引力。

紅木密度高，因而堅硬耐用，非夾心或纖維板可媲美。而不同類種的紅木各具特色。「黑檀密度、重量和硬度較高，製成的家具較穩陣，不過木材並非愈硬愈受歡迎。」酸枝硬度不及黑檀但勝在韌力強，受壓後相對不易爆裂；而黑檀受撞擊後易出現破口，搬運時也較費氣力；而硬度和重量相對低的花梨便以價錢取勝。

除了選料，紅木家具的款式和設計亦涉及不少學問。不少長輩喜愛傳統中式木梳化椅，站起身時可扶按椅面或扶手借力；加上其背板堅挺，對腰背承托力較現代皮革或布藝梳化優勝。訂製木梳化椅時，可參考家人體型，座位深度（即背板至座位邊緣的距離）不宜過深，最理想是安坐後雙腿約可90度屈曲、腳掌觸及地面，這樣會坐得較舒適。「香港家居狹窄，很多時擺放了現代梳化後再沒多餘空間，可考慮訂製單座位木椅。」

樟木防蟲 可作紅木衣櫃內櫳

賴志輝又稱，不少人喜愛紅木製的衣櫃，貪其不易彎曲變形；其高密度的木質結構不易被蟲蟻咬破，或在內裏滋生繁殖，天然香氣亦可防止蟲蛀。樟木不屬於紅木類，但也是實心木材，濃烈的樟腦油香氣防蟲功能極佳，一般會被製成收納衣物的木櫳，但其硬度不及花梨和黑檀，未必是做衣櫃的理想材料。「若想衣櫃兼具堅硬度高及防蟲力強的優點，可考慮用花梨或黑檀製作支撐衣櫃結構的外框，而櫃內則加設樟木製的裝飾板。」

木家具店一般有現貨出售，但大部分人都愛訂製，因可自選喜歡的木料、顏色、體積和雕花，製作時間一般需兩個月或以上。

直紋木支撐力強 圓紋木宜作裝飾

不同種類的木材色調深淺度各有不同。「花梨木較淺色，如愛深色家具，可塗上油漆加深顏色；相反，黑檀色調深沉，但不可用漆油變淺色。」中式傳統木家具的顏色以接近木材的啡紅色為主，一般不會塗上五顏六色。另外，不同形狀木紋的木材各有用途。「垂直紋的木材支撐力較強、不易變形，適宜製作有支撐功能的部件，如衣櫃或書櫃的外框；而圓形、波浪形的木紋形態優美，適宜製櫃門或櫃面上的裝飾板。

「雕刻圖案方面，傳統紅木家具多數以蝙蝠、龍鳳等吉祥物為主，但也可雕刻山水、花朵等圖案。」為貼合現代人需要，傳統紅木家具也有電視櫃、音響櫃等款式，而書櫃門亦可安裝玻璃。「紅木家具製成後不能隨便拆開，要留意送貨時可否把整件放進升降機或進入家居大門。」

避開暖風機 免木材乾燥爆裂

紅木雖堅硬，但想保持良好品相便要細心保養，宜留意環境因素的影響。「紅木一般在熱帶或亞熱帶生長，若製品在美加等濕度和溫度較低的地區使用，木材有可能因乾燥而爆裂。」香港天氣較溫暖潮濕，但冬天亦要避免木家具被暖風機直接吹，否則會抽乾木材中的水分。賴志輝說天氣乾燥時可用微濕的毛巾輕抹，給予適量水分滋潤。

若家居有飼養貓狗等小動物，需注意其利爪有可能弄花家具；擺放在後褲袋的鎖匙也有可能刮花木椅，建議在椅面鋪上薄身軟墊加強保護。「香港有工匠維修紅木家具，基本維修費約3000元以上，需時約3至4天，維修後又可再用幾十年了。如家具的部件折斷了，宜更換相同種類、色調接近的木材，否則影響外觀。」

文：呂瑋宗

編輯：王翠麗

電郵：feature@mingpao.com

相關字詞﹕雅典居 花梨 酸枝 木家具

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