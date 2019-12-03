名牌攻港：重慶火鍋 香辣麻愈吃愈過癮

灣仔新店的裝潢與其他店不同，「我們特別將重慶地標洪崖洞重現店中，還有竹瓦頂屋檐、木窗花及木門等設計，古色古香，更富重慶風味」。劉一手火鍋董事之一莊天麟（Alan）表示店中更推出婚宴套餐，有包房可以成為婚宴場地，相當富心思。

湯底是麻辣火鍋的精髓，重慶麻辣與台灣的略有不同，「台灣麻辣火鍋因有紅棗、桂圓、杞子等配料，味道帶甜，麻勁較輕；重慶火鍋則麻辣兼備，吃時有股麻痹感覺，相當過癮，所以近年深受香港人歡迎」。店中的麻辣湯由重慶本店直送，以4種乾濕辣椒、花椒、紅油、牛油等炒成，到港後再加入兩種辣椒和兩種花椒煮過，單看到湯底的火紅色調已經相當吸引，邊煮時邊飄來陣陣牛油香及麻辣香，微呷湯底，麻勁十足，有股愈吃愈想吃、愈吃愈過癮的感覺。

招牌配料：毛肚、鴨腸、黃喉

又名毛肚火鍋的重慶火鍋，大約於清朝道光年間出現。據講當時一班苦力以下欄食材——內臟，配上麻辣火鍋食用，故毛肚、鴨腸、黃喉等遂成為重慶火鍋的招牌配料。劉一手的內臟大部分選用內地貨，「本來也想用本地貨，但試了很多間供應商後，也覺得較韌，質素不如內地的好。由於重慶本店出口的食材均有認證，故不擔心安全問題，加上口感真的超爽脆，不是本地貨能相比」。

除了傳統的內臟配料外，店中當然也有不少矜貴食材，海鮮有鮑魚、海蝦、扇貝等，配合麻辣湯汁，麻辣的香與海鮮的鮮相得益彰，令人驚喜，難怪深受不少明星客人歡迎。

■Info

◆重慶劉一手火鍋店

地址：灣仔皇后大道東200號利東街地下G32號舖及1樓F30A

查詢：2286 0999