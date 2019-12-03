無論是從小吃到大的港式生鍋，或是川式台式麻辣火鍋，又或是日式shabushabu，甚至是一度引起熱潮的豬骨煲、雞煲、粥鍋、蒸氣鍋等，款式五花八門，經常出現新潮流。講打邊爐，香港人絕對是專家！

商周祭祀慶典打邊爐？

香港人稱吃火鍋為打邊爐，「邊爐」正寫應為「甂爐」，是古時一種鍋身不高且鍋口闊大的炊具，而「打」則指涮的動作，根據《廣州語本字》一書的解釋，打邊爐是指進食時守在爐旁邊涮邊食之意思。這種進食方式，早於商周時期出現，在祭祀或慶典時把牛、羊肉等放進鼎中煮熟後分食。打邊爐一詞最早見於元朝呂誠《來鶴亭集．南海口號六首．其五》書中：「炎方物色異東吳，桂蠹椰漿代酪奴。十月煖寒開小閣，張燈團坐打邊爐。」

一講打邊爐，始終還是港式邊爐最得港人歡心，「港式邊爐追求的是湯底、食材新鮮度及鮮味」，「同撈同煲」的大廚陳志洪一語道出打邊爐最重要元素。他入行超過12年，見證着火鍋店的變遷，「以前不少火鍋店以炭爐招徠，後來因為環保條例改用手提石油氣爐，不過始終帶污染物，故現時大部分火鍋店已轉用電磁爐」。

鹹蛋芥菜 「阿媽」靚湯底

九龍城見證着港式火鍋興衰，「2009年前，港式火鍋最火紅，九龍城每條街最少有3、4間火鍋店，到2013、2014年，部分火鍋店被泰國菜館取代，留下的以賣食材、賣湯底、賣創意為主的精品火鍋店。當時亦流行放題、半放題火鍋，但多出現於旺角、銅鑼灣等旺區，這類型的店以流量快為主，一晚做2至4轉枱，食物質素往往較普通，與精品火鍋不能相提並論」，陳志洪解釋。

汰弱留強，有人玩矜貴、有人玩刁鑽，但陳志洪認為還原最基本——真材實料才是留客之道。為配合火鍋店的懷舊主題，他重現了數款帶昔日風味的湯底及配料，讓客人想起小時候打邊爐的情景，回味家的感覺。踏入「同撈同煲」，可見裝潢充滿上世紀60、70年代的感覺，加上旗袍美女的掛畫、霓虹燈裝飾、碗碟筷子等也帶濃濃懷舊本土色彩。

當然，火鍋的靈魂始終是湯底，陳志洪建議吃火鍋前先呷口湯，因為一試便知火鍋店的實力如何。「同撈同煲」的湯底雖然也有如花蛤蟹海鮮鍋、火焰醉雞煲等矜貴選擇，但最受歡迎的相信是阿媽靚湯系列，「以前打邊爐，有時會以媽媽靚湯做湯底，好似芫荽皮蛋湯、鹹蛋芥菜湯」。稱得為阿媽靚湯自然不能馬虎，就像鹹蛋芥菜湯，湯底以金華火腿、豬筒骨、雞殼、香料等熬足兩日，上枱前加入芥菜、肉片、鹹蛋、薑滾起，入口不帶芥菜苦澀味，淡淡的薑味顯得湯汁更鮮更甜。

回歸本地靚牛懷抱

湯底精彩，火鍋配料亦毫不輸蝕，「其實最初港式火鍋的配料多為下欄食物，如鵝腸、豬膶等內臟，以前有一款叫雜錦煲，是有齊清湯及數款下欄配料的套餐，比散叫食材更經濟實惠」。十數年間，連火鍋食材的產地亦大起變化，「最初港式邊爐多以本地食材為主，因供應穩定、來貨又方便，而且價格較外國貨經濟；後來本地貨源開始減少，外國貨穩定、成本又較低，加上有點崇外心態，如美國肥牛、日本和牛等就大受歡迎。近年香港人追求質素、追求鮮味，回歸本地食材的懷抱，好似我們所用的本地鮮宰牛肉，與美國肥牛相比，肉味更勝一籌；肉丸類全部自家打成，像牛肉丸便以攪抖機打成膠狀，再唧成丸，牛味濃，爽彈又帶嚼勁，比急凍肉丸更佳」。

■Info

◆九龍城同撈同煲火鍋

地址：九龍城打鼓嶺道70-72號地舖

查詢：9888 1132

文：區佩嫦

編輯：王翠麗

電郵：feature@mingpao.com