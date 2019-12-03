副刊

飲食

下一篇

打邊爐萬變不離鮮！

【明報專訊】這幾天氣溫驟降，打邊爐癮又發作！

無論是從小吃到大的港式生鍋，或是川式台式麻辣火鍋，又或是日式shabushabu，甚至是一度引起熱潮的豬骨煲、雞煲、粥鍋、蒸氣鍋等，款式五花八門，經常出現新潮流。講打邊爐，香港人絕對是專家！

商周祭祀慶典打邊爐？

香港人稱吃火鍋為打邊爐，「邊爐」正寫應為「甂爐」，是古時一種鍋身不高且鍋口闊大的炊具，而「打」則指涮的動作，根據《廣州語本字》一書的解釋，打邊爐是指進食時守在爐旁邊涮邊食之意思。這種進食方式，早於商周時期出現，在祭祀或慶典時把牛、羊肉等放進鼎中煮熟後分食。打邊爐一詞最早見於元朝呂誠《來鶴亭集．南海口號六首．其五》書中：「炎方物色異東吳，桂蠹椰漿代酪奴。十月煖寒開小閣，張燈團坐打邊爐。」

一講打邊爐，始終還是港式邊爐最得港人歡心，「港式邊爐追求的是湯底、食材新鮮度及鮮味」，「同撈同煲」的大廚陳志洪一語道出打邊爐最重要元素。他入行超過12年，見證着火鍋店的變遷，「以前不少火鍋店以炭爐招徠，後來因為環保條例改用手提石油氣爐，不過始終帶污染物，故現時大部分火鍋店已轉用電磁爐」。

鹹蛋芥菜 「阿媽」靚湯底

九龍城見證着港式火鍋興衰，「2009年前，港式火鍋最火紅，九龍城每條街最少有3、4間火鍋店，到2013、2014年，部分火鍋店被泰國菜館取代，留下的以賣食材、賣湯底、賣創意為主的精品火鍋店。當時亦流行放題、半放題火鍋，但多出現於旺角、銅鑼灣等旺區，這類型的店以流量快為主，一晚做2至4轉枱，食物質素往往較普通，與精品火鍋不能相提並論」，陳志洪解釋。

汰弱留強，有人玩矜貴、有人玩刁鑽，但陳志洪認為還原最基本——真材實料才是留客之道。為配合火鍋店的懷舊主題，他重現了數款帶昔日風味的湯底及配料，讓客人想起小時候打邊爐的情景，回味家的感覺。踏入「同撈同煲」，可見裝潢充滿上世紀60、70年代的感覺，加上旗袍美女的掛畫、霓虹燈裝飾、碗碟筷子等也帶濃濃懷舊本土色彩。

當然，火鍋的靈魂始終是湯底，陳志洪建議吃火鍋前先呷口湯，因為一試便知火鍋店的實力如何。「同撈同煲」的湯底雖然也有如花蛤蟹海鮮鍋、火焰醉雞煲等矜貴選擇，但最受歡迎的相信是阿媽靚湯系列，「以前打邊爐，有時會以媽媽靚湯做湯底，好似芫荽皮蛋湯、鹹蛋芥菜湯」。稱得為阿媽靚湯自然不能馬虎，就像鹹蛋芥菜湯，湯底以金華火腿、豬筒骨、雞殼、香料等熬足兩日，上枱前加入芥菜、肉片、鹹蛋、薑滾起，入口不帶芥菜苦澀味，淡淡的薑味顯得湯汁更鮮更甜。

回歸本地靚牛懷抱

湯底精彩，火鍋配料亦毫不輸蝕，「其實最初港式火鍋的配料多為下欄食物，如鵝腸、豬膶等內臟，以前有一款叫雜錦煲，是有齊清湯及數款下欄配料的套餐，比散叫食材更經濟實惠」。十數年間，連火鍋食材的產地亦大起變化，「最初港式邊爐多以本地食材為主，因供應穩定、來貨又方便，而且價格較外國貨經濟；後來本地貨源開始減少，外國貨穩定、成本又較低，加上有點崇外心態，如美國肥牛、日本和牛等就大受歡迎。近年香港人追求質素、追求鮮味，回歸本地食材的懷抱，好似我們所用的本地鮮宰牛肉，與美國肥牛相比，肉味更勝一籌；肉丸類全部自家打成，像牛肉丸便以攪抖機打成膠狀，再唧成丸，牛味濃，爽彈又帶嚼勁，比急凍肉丸更佳」。

■Info

◆九龍城同撈同煲火鍋

地址：九龍城打鼓嶺道70-72號地舖

查詢：9888 1132

文：區佩嫦

編輯：王翠麗

電郵：feature@mingpao.com

相關字詞﹕內臟 重慶火鍋 海鮮鍋 湯底 打甂爐 麻辣火鍋 火鍋 港式生鍋 食在香港 打邊爐

上 / 下一篇新聞

名牌攻港：重慶火鍋 香辣麻愈吃愈過癮
名牌攻港：重慶火鍋 香辣麻愈吃愈過癮
漫步城西 登高尋舊香港
漫步城西 登高尋舊香港
小貼士：高筒鞋款減扭傷風險
小貼士：高筒鞋款減扭傷風險
行山匠華嘉昌 創交流平台 走遍香港山野
行山匠華嘉昌 創交流平台 走遍香港山野
後記：山友vs.跑友 郊野結合保育和玩樂
後記：山友vs.跑友 郊野結合保育和玩樂
實淨紅木家具 揀親民派入屋
實淨紅木家具 揀親民派入屋
翻新工序：打磨上漆 一抹如新
翻新工序：打磨上漆 一抹如新
新款中式家具：實木環保 可循環再造
新款中式家具：實木環保 可循環再造
情緒支援：社會動盪孩子焦慮易哭 分散注意 同理心療傷
情緒支援：社會動盪孩子焦慮易哭 分散注意 同理心療傷
做與不做：7「要」 7「不要」
做與不做：7「要」 7「不要」
和你傾：同理心對話 關心孩子所關心
和你傾：同理心對話 關心孩子所關心
本周FOCUS．採訪手記：郁身郁勢上堂更專注？
本周FOCUS．採訪手記：郁身郁勢上堂更專注？
家家有禮：到尖嘴逛德國聖誕市集 閃亮風車徐徐轉
家家有禮：到尖嘴逛德國聖誕市集 閃亮風車徐徐轉
重要日子提提你
重要日子提提你
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
好去處：學照顧動物 炮製美食 跟海獅海豹「開派對」
好去處：學照顧動物 炮製美食 跟海獅海豹「開派對」
家家有禮：與小飛象Elfie同遊星際
家家有禮：與小飛象Elfie同遊星際
小熊陪你「甜」蜜過聖誕
小熊陪你「甜」蜜過聖誕
雙子星新造型來港 帶你進入夢幻森林
雙子星新造型來港 帶你進入夢幻森林
上一課：配合戲劇學建築 為山區童築起流動校園
上一課：配合戲劇學建築 為山區童築起流動校園
媽媽群組：售出作品 建立自信 小手作凝聚媽媽助減壓
媽媽群組：售出作品 建立自信 小手作凝聚媽媽助減壓
問專家：孩子扭看電視不停哭 遊戲中培養不同興趣
問專家：孩子扭看電視不停哭 遊戲中培養不同興趣
讀樂樂：字字皆詩 助孩子記生字
讀樂樂：字字皆詩 助孩子記生字
升學攻略：幼稚園及小學篇
升學攻略：幼稚園及小學篇
網樂天地：隔代養育令親子關係疏離
網樂天地：隔代養育令親子關係疏離
喜閱愛麗絲：策劃主題閱讀活動
喜閱愛麗絲：策劃主題閱讀活動
小學雞媽媽：真．發夢
小學雞媽媽：真．發夢
半職爸爸：爸爸講大話？
半職爸爸：爸爸講大話？
日式育兒記：東京奧運對環保關注
日式育兒記：東京奧運對環保關注
自在講媽：和而不同
自在講媽：和而不同
言語自聊：二噁英阻礙語言發展
言語自聊：二噁英阻礙語言發展
教大GPS：跨性別青少年 跨越性別界限
教大GPS：跨性別青少年 跨越性別界限
辣媽CEO：沒出息的孩子
辣媽CEO：沒出息的孩子
論盡教育：局長 不要忘記這幾件「小事」
論盡教育：局長 不要忘記這幾件「小事」