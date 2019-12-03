漫步城西 登高尋舊香港

擔任山藝助教的Ebee，行山資歷逾10年，踏遍香港各區山路，也曾挑戰海外山頭，包括登上日本富士山（3776米）和位於俄羅斯的世界七大高峰之一厄爾布魯士山（Elbrus，5642米）。Ebee在西環一帶長大，對這區充滿感情，不時上網蒐集資料，認識自己社區的歷史。今次她介紹的路線，是由市區走入山間，她強調，沿途有不少美景及歷史遺蹟，邊行邊看，不會太辛苦，新手也應付得來。

邂逅「太白」 訪百匠之師

一行人由堅尼地城港鐵站科士街出口起步，向石山街方向進發，轉入李寶龍路，沿途經過「太白臺」。Ebee指「太白臺」以詩人李白（字太白）命名，為西環七臺之一。但什麼是「七臺」？她解釋：「堅尼地城位於山上，以前居民為了建屋，便要開拓平地，在山上被開拓的平地，叫做『臺』。整個區共有7個平地，所以叫『西環七臺』」。

這處雖屬市區，但環境卻出奇恬靜，大家拍照留念後，繼續前行，向第一個checkpoint——魯班先師廟的路標方向行，約5分鐘便到達。Ebee介紹，魯班是「百匠之師」，一直被建築和「三行」工匠供奉為祖師。「魯班先師廟於1884年建成，是全港唯一供奉魯班先師的廟宇，屬兩進式建築，廟內有大量建築裝飾，包括壁畫、石灣陶塑及泥塑等，現為一級歷史建築。」鬧市中看到這古色古香的廟宇，其莊嚴氣氛令人說話時不自覺降低聲浪。

我們接着沿廟旁走到薄扶林道旁一條樓梯，Ebee提醒我們這段路開首有200多級梯階，是整個行程中最「艱辛」的一段。一路上，大家談談笑，不時停步飲水小休，不經不覺便「捱」過了，到達第2個checkpoint松林炮台。

松林炮台建於1903年，是本港最高的海岸炮台，當時用作守護附近水域。「這裏曾改裝成防空洞，但二戰時受日軍空軍攻擊破壞嚴重，至今天已變成 松林廢堡歷史徑，納入龍虎山郊野公園的一部分。」炮台保留得相當完整，大家可從中了解當年香港的保衛設備。

花園涼亭 英式氣派中放空

越過松林炮台，向山頂路標方向前行，在夏力道涼亭附近轉入盧吉道旁的樓梯，不久便到達另一個checkpoint「山頂花園」（又名山頂公園）。Ebee指這處原址為港督的山頂別墅，但於1946年拆卸，至1970年代政府發展這處為山頂花園，更配備涼亭、停車場及小賣店等公共設施。「在涼亭上可看到開揚景觀，建議大家可在這處休息及影相打卡。」

山頂花園有大片草地，亦建有維多利亞時代風格涼亭，充滿英式氣派。山頂花園同時屬寵物公園，所以很多人也在這處遛狗，任由牠們在園內奔跑，看着可愛的狗兒在草地上追逐，真可令人暫時放空，身心休息。

雅致守衛室 新古典建築風格

小休過後，Ebee帶我們越過公園，走向最後一個checkpoint——舊總督山頂別墅守衛室，「雖然山頂別墅清拆了，但卻保留了一間守衛室，更於1995年被列為法定古蹟」。縱使公眾不能入內參觀，但守衛室屬於新古典建築風格設計，部分牆角屬圓角，外觀雅致，大家在這處觀賞，既可認識當年香港殖民地的歷史，也可欣賞悅目建築設計。我們打卡留念後，便沿柯士甸山路落山，走到今次行程的終點站：山頂廣埸。

值得一提，今次的行山旅程，Ebee不時在路邊草叢發現多顆紅色圓鼓鼓的植物——紅苳蛇菰。她解釋，「這些是本港原生植物之一，也是寄生植物，會從其他植物根部吸收養分」。這些蛇菰顏色鮮艷而形狀特別，我們見到紛紛影相留念。可是Ebee再三叮囑，因坊間有傳食用蛇菰可壯陽，傳聞真假她不評論，但為免被人採摘，建議我們不要公開蛇菰的生長位置，若大家行這段路時有幸遇上這種外形可愛的植物，切記眼看手勿動。

■行程

起點：堅尼地城港鐵站科士街出口（10分鐘）→（1）魯班先師廟（30分鐘）→（2）松林炮台（30分鐘）→（3）山頂花園（5分鐘）→（4）舊總督山頂別墅守衛室（10分鐘）→終點：山頂廣場

全長：約5公里

需時：約1.5小時（不連拍照）

交通去程：堅尼地城港鐵站C出口

回程：乘纜車或巴士回市區

文：許朝茵

編輯：王翠麗

電郵：feature@mingpao.com

■有片睇

城西登山時光倒流百年bit.ly/2DuyBk1