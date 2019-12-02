肺腑之言：支氣管鏡檢查辛苦嗎？

除了檢查本身的潛在風險外，病人最常提問是：「檢查過程會不會很辛苦？」

儘管內窺鏡是一支軟性導管，它始終是一個入侵性「介入」程序，會帶來一定程度的不適。在內窺鏡進入鼻孔或口部時，以及當鏡管經過咽喉時，會產生受嗆或呼吸困難的感覺。而內窺鏡在檢查氣管的時候，鏡管和其他輔助儀器接觸到氣管內壁，以及當醫生注入小量生理鹽水去抽取肺部分泌物時，都有可能令病入咳嗽和不適。

多配合鎮靜藥 全身麻醉要慎用

為了減低病人不適，醫生很多時都會採用輕度鎮靜藥物。短效的「苯二氮平類」（benzodiazepine）靜脈注射藥物是常用選擇，有鎮靜和安眠功效，病人在術後會記不起檢查過程。此外，儘管檢查中很少會引致痛楚，鴉片類止痛劑（opioid analgesic）的藥物仍常常會採用，以提供額外的鎮靜和止咳功能。在一些預計較複雜或時間較長的支氣管鏡檢查，醫生可能會採用較深層的鎮靜（deep sedation）甚至全身麻醉。雖然大家會覺得這樣會令病人更舒服，但是大量的止痛和鎮靜劑會影響病人維持氣道暢通和呼吸的能力，因而產生血氧甚至血壓下降等潛在風險。因此，採用這些鎮靜和麻醉的支氣管鏡檢查，通常需要麻醉科醫生協助。

決定選擇哪一種藥物，還需要參考病人病歷、長期服用藥物、有否對藥物敏感等因素去決定。對於一些較高風險的病人，如心肺功能不良、腎衰竭和高齡病人等，使用鎮靜藥物時更要加倍小心。

除了注射鎮靜藥物外，醫護人員在術前和檢查過程中，會在病人口、鼻孔、咽喉和氣管噴注局部麻醉劑（local anaesthetic），減低內窺鏡檢查過程所引起的咳嗽和不適感覺。

醫生在檢查過程使用適量藥物，除了令病人舒適一點，還可以令病人更加容易去配合檢查進行目測、活檢和抽針化驗等程序，間接減低因內窺鏡出現併發症（如大量出血和氣胸）的風險。

文：陳偉文（香港胸肺基金會主席、呼吸系統科專科醫生）