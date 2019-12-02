生育黃金期常見婦科病 懷孕時有子宮肌瘤 割唔割好？

現今女性遲婚，生育年齡亦一併推延，子宮肌瘤愈來愈普遍。雖然微創手術愈趨成熟，但仍無法處理太大的肌瘤，需要開刀切除，風險亦相對提高。因此定期婦科檢查，及早發現異常、及早治療，最能對付子宮肌瘤。

一旦懷上寶寶才發現有子宮肌瘤，一般會留待分娩時才一併處理。那麼，子宮肌瘤對懷孕甚至餵哺母乳會有什麼影響？這是很多患者關心的問題。最常見情况是：肌瘤阻礙胎位令胎兒無法轉頭；懷孕期間肌瘤增大令孕婦感到痛楚；分娩時即使肌瘤沒有造成阻礙，產後子宮收縮亦會變得較差，影響復元。

未生育 遺傳 肥胖風險高

子宮肌瘤是從子宮肌肉長出來的纖維瘤，出現風險與年齡息息相關，平均六成45歲以上女士曾經或正長有子宮肌瘤，而35歲以下女士只有三成。雖說成因不明，但從未曾生育、有家族遺傳、本身有高血壓、肥胖等都是高危因素。過往研究亦發現，黃豆類如豆漿、醃製食物及咖啡因，也會增加患病風險。

女士一般在以下兩種情况下發現患上子宮肌瘤：一是月經過多，導致貧血求醫而發現；另一是從無不適、無明顯病徵，有小肚腩但誤以為是肥胖所致，直至接受體檢或產前檢查才驚覺子宮一直長有纖維瘤。部分患者按肚時會感到有小硬塊，小部分嚴重患者會感到下腹有下墜感、痛、小便頻密或大便時較辛苦。

可致子宮內出血或不育

月經期間，子宮會正常收縮。若子宮內長有肌瘤就有可能阻礙收縮。肌瘤長在子宮腔內，容易引致大量出血，亦有可能阻礙輸卵管導致不育。至於懷孕後才發現的患者，醫生更要小心監察肌瘤於懷孕期間的生長速度和大小。

今年發表的醫學研究，追蹤了175名處於生育年齡、被診斷有子宮肌瘤後一年內懷孕的婦女。她們每3個月接受跟進，直至產後6個月為止；其間她們都沒有急性切除子宮肌瘤的需要。結果發現，第一孕期（懷孕首3個月）子宮肌瘤直徑比懷孕前大，懷孕前中位數為22毫米、第一孕期35毫米；第二孕期（4至6個月）轉趨穩定，中位數為36毫米；第三孕期（7至9個月）亦趨穩定，中位數為37毫米；產後6個月子宮肌瘤則會收細，中位數大幅下降至14毫米，比懷孕前還要小。研究更發現，母乳餵哺對子宮肌瘤有抑制作用。此研究結果有助醫生處理相同個案時作為參考。

對付子宮肌瘤，定期檢查十分重要。一旦太遲發現，或會因肌瘤長得太大而無法接受微創手術，創傷及手術風險亦相對增加。醫學界雖然並沒有設下檢查的指引，但女士們應該定期接受婦科檢查，當發現有肌瘤，要每半年至一年檢查一次，並減少攝取雌激素含量高的食物，如雞皮、黃豆及豆漿等。如月經長期過多以至影響生活，也應及早接受詳細婦科檢查，利用超聲波儀器檢查是否長有子宮瘜肉或肌瘤。

文：李文軒（婦產科專科醫生）

編輯：陳志暘

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