三人談：預早討論 走得匆匆也心安

■梁：梁萬福

■馬：馬傑偉

■L：于莉莉（Lily）

L：我後生時好頂撞，要和阿媽分開住。到30多歲，她的話開始聽得入耳。她是我的啟蒙老師，由工作到處理男女關係，都是她身教。我不知道她何時會離開我，住離島很遠，我不想送不到她最後一程。

2008年我準備開店，我好趕好趕，3個月內裝修好爛屋，就是想讓她看到，亦打算帶她搬進長洲住，連工人都請了。豈料她11月22來茶店soft opening，12月4日過身。當時她89歲，行得食得走得，離世當日下午突然感冒入院。

馬：我爸離世時，本來是打算出院，豈料病况急轉直下。當晚我在中大崇基學院的高桌晚宴有發言環節，沒理由突然離場。待演講完畢立即飛的到醫院，我想爸爸在等我，我一叫他安心離去，他便斷氣。

做人沒虧欠 今日辭世亦無悔

L：當時人人都認為要搶救媽媽，我話睇定啲，如果搶救過程不辛苦，她樂意才這樣做。但黃昏時她已拒絕食藥，沒有人能阻止她。她人是清醒的，說「讓我死吧」。

馬：這麼大年紀，身體每個機能都衰退，也無謂折磨她。勉強拖下去，被插喉、灌喉，沒有什麼尊嚴。

L：對，我媽咪叻，餵她藥都不吃，吐出來。她說「這麼老不死幹嘛」，年輕時便看通生死。我也很早看通，你做的事對得住人、對得住自己，沒虧欠，是承擔一生人走的路。I have no regrets if I go today。

梁：我爸爸是長期病患，他病重時我在外國工作，本身也預期病情會影響他的壽命，但仍然看不到他最後一面。媽媽則是急性的，在年初二晚入院，年初五早上走了，幾日內急轉直下，是急性心臟衰竭。

父母臨終 放手與否陷兩難

雖然至親已離去多年，但說到離別的情境，三人依然銘心。梁萬福更提醒，家人對父母治療安排或會有不同看法，所以應盡早討論，對病情、對生命有何看法？在最後一刻應否令病人生命不必要地延長？「可惜現時社會好多人不願意面對死亡。到病人臨終時，家人會有心理困擾，放手還是不放手？放手會有心理負擔；不放手的話，又是否代表病人能舒適地離開呢？這是兩難。」醫護人員亦需預早和家屬病人溝通，令他們知道病情預期效果、治療選擇，而非到最後一刻才決定。