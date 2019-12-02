兒言自得：老人問題與安樂死

案件在朋友圈中觸發了不少議論。友人老李今年60多歲，妻子10年前已因乳癌病逝，無兒無女，他本身是糖尿和心臟病的長期病患，還要照顧89歲曾中風兼失智，已不良於行多年的母親。他對案中主角的處境身同感受，「母親的情况時好時壞，經常出入醫院，又不時鬧情緒兼有妄想幻覺，照顧她已令我心力交瘁。幸好我還有能力聘用兩名外傭照顧她，不然的話，我真不知會不會像案中被告那樣做傻事，一了百了」。

老李的剖白引起另一位朋友，退休社工張太「借題發揮」：「是啊，香港沒有退休保障，老人院舍供應遠遠追不上需求，獨居老人已成為嚴重的社會問題，政府又裝聾作啞，對老人問題不聞不問，老人福利真是差得不能再差。今次示威抗議有這麼多銀髮一族響應，肯定是因為這個原因。」

長壽卻不快樂 長者活受罪

眼見討論已上綱上線，更有可能演變成令到朋友決裂，父母子女反目的黃藍之戰……一向好發議論，語不驚人死不休的老趙，忽然發表石破天驚的偉倫：「香港地狹人稠，貧富懸殊，人均居住空間細小堪稱世界之最，空氣質素又差，生活壓力是公認的高，市民的快樂指素遠遜於貧窮落後地區，偏偏人均壽命又是世界第一。依我看，這裏許多長者既長壽又不快樂，簡直是活受罪。為免他們受苦。我贊成讓那些老弱傷殘，尤其是失去自理能力的老人家，有權選擇安樂死！」

嘩！安樂死！這是個醫學界想碰又碰不得的醫學倫理議題。想碰，是因為現實上，許多病人，例如一些患了無法可治的絕症，飽受惡疾煎熬，但短期內卻又未蒙主寵召的病人，他們求生不得，求死不能，每天都生不如死的過活；又例如嚴重中風或者年邁失智的病人，沒有了自理能力，甚至要整天臥牀，穿衣進食便溺都完全倚靠別人；有些更完全失去了思想，就像沒有了靈魂的軀殼，生存也沒有什麼意義，要是讓他們回復理智，自由選擇，大有可能寧願大解脫，不用再要為那沒意義的「長壽」捱苦。

可是如果容許「安樂死」，將會一石激起千重浪，引發一大堆道德、倫理、法律、宗教、醫生操守等問題。反對者會問：「醫生不是神，憑什麼要賦予他們終止別人生命的權力？」「怎知醫生不會濫用安樂死？那時病人豈不死得冤枉？」「要是醫生心術不正，和老人家的不肖子女串通，利用安樂死殺了老人家謀財害命，安樂死豈不成了殺人刀？」許多有關安樂死的問題都沒有圓滿答案，這就是為什麼雖然不少人贊成，只有寥寥數個歐洲國家容許醫生執行安樂死。

「這麼多理論都是廢話」，老趙突然發狠：「我們來個公投，我們這裏有7個人，若他日你們患了絕症，或者老邁失智，生不如死，選擇安樂死的請舉手」。公投結果是7個人都舉了手。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）