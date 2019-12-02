情緒診所：走出躁鬱 復元經驗引領同路人

個案

1990年代初，Domi畢業於香港大學後獲聘於一所名校教授英文，他滿腔熱誠正要實踐所學之際，卻被隨之而來的病况打亂。教師工作排山倒海的壓力，加上當時受政治環境影響，Domi病情一觸即發。他患上躁鬱症，往後20餘年，間或需要入院接受治療。

經歷發病與治療的起伏人生，Domi從未放棄自己，曾經任職不同工作，更加積極地活出自己的價值。及至近年，他報讀思健學院的「朋輩支援課程」，同時修讀「身心健康行動計劃證書帶領員」及其他課程，學習應付生活中不同變化，維持良好精神健康狀態，亦為保持競爭力做好準備。後來Domi獲聘為新生精神康復會過渡期宿舍「天悅宿」的朋輩支援員，在職場上發揮所長。

助認識社區 陪覆診出庭

朋輩支援員的工作是透過個人復元經驗及「過來人」的角色，與服務使用者同行，提供支援和分享經驗，從而促進彼此復元。Domi會帶領不同復元人士認識社區，帶他們參加求職面試、到醫院覆診或到法庭出席聆訊；亦會了解他們的用錢習慣，助建立理財概念，以免他們入不敷支。在公眾教育方面，Domi不時與不同背景的受眾如醫科系及社工系學生、公眾分享他的復元故事，讓外界加深對精神病的了解。他亦會協助組織小組活動，進一步開拓朋輩支援網絡，透過日常接觸與對話，鼓勵復元人士放眼當下重拾自信人生。

如今，Domi能夠坦然面對患病經歷，亦感恩能夠在人生下半場用一己所長及人生智慧，幫助其他有需要的人。他認為，自己的生命經歷有助他擔任朋輩支援員時，能夠從復元人士的立場看待事物，理解他們所想：「我認為能夠為復元人士帶來快樂、幫助他們發掘自己的長處，是非常有意義。我希望成為復元人士的楷模，讓他們看見希望，也相信自己能夠做得到。」

文：鄺嘉欣（新生精神康復會思健學院計劃主任，註冊社工）