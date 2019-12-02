腰背痛高危族注意！ 鍛煉深層武器護腰

提舉地上重物最常見又最高危的動作是，站立彎下腰，伸手拿起重物，然後腰部發力抬起重物，再扭動腰部將重物放下。如果貨物重量或體積超過自己可以負擔，強行發力提起貨物和扭動腰部，都會令肌肉無法負荷而拉傷，導致腰肌發炎和繃緊，引起腰部劇痛及短暫影響腰部活動能力，嚴重會直接導致腰椎受傷，可造成腰椎間盤突出。

重複不良姿勢 累積勞損

若貨物並非太重，未必即時受傷，但重複不良提舉姿勢卻會導致腰部疲勞和勞損，腰背肌肉長期繃緊，加速腰椎退化，引致更嚴重的慢性腰椎痛症。當腰椎累積一定勞損，肌肉疲勞變弱，繼續不良搬運動作又會大幅增加腰肌受傷風險。

不論是提舉和移動貨物還是搬運行李，日復日的恆常工作，需要多加留意每個步驟細節。要預防受傷及慢性痛症，需要留意個人能力、工作環境安全、貨物重量和數量、使用工具，及注意正確姿勢。

量力而搬 用工具找幫手

評估個人能力

‧ 提舉或搬運前，先評估自己體力是否足夠，是否需要找幫手

‧ 評估及計劃提舉方式及搬運路線，盡量減少提舉重物時間和搬運距離

‧ 工作前先熱身

確保工作環境

‧ 留意通道暢通，確保搬運貨物時不會受阻，同時亦要留意搬運路線有否潛在危險，例如突出的尖角及凹凸不平的路面

‧ 不要把貨物堆疊過高，如需要搬運在高處的貨物，使用合適的梯或機器，避免舉手高於膊頭提舉重物

留意貨物重量和數量

‧ 如貨物太重，盡可能分件搬運、找幫手或使用機械處理

‧ 如需要搬運的貨物或行李太多，可善用手推車等用具幫忙

使用輔助工具

‧ 穿著合適服裝和具保護力的工作鞋

‧ 善用合適搬運工具

由於工作需要較多體力勞動，強健的體魄有助提高工作效率，減低受傷風險。平日多鍛煉腰部深層肌肉，游水、行山等活動有助強化腰肌強度，增強腰部穩定度和保護能力。在工作前後，多做腰部運動伸展肌肉，紓緩疲勞，減低受傷風險。

如不幸在提舉或搬運時腰部受傷，要即時停止工作，諮詢醫生和物理治療師意見。當然，預防勝於治療，如果能夠做到上述的預防措施和改善提舉搬運的姿勢，將能大大減低受傷風險。

文：黃偉健（註冊物理治療師、香港物理治療學會會員）

編輯：王翠麗

電郵：feature@mingpao.com