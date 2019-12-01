哲學大牌檔：示威者逃生過程 傳媒報不報？

冒死逃亡的驚險過程，有傳媒拍攝公開，令警方得以迅速攔截拘捕，去路亦因此封絕。

報與不報，掀起了有關傳媒專業與道德的討論。

「星級黃店」龍門冰室數月來經常大排長龍，紅磡分店情况尤其誇張，平日經過，多次都見捧着手提電腦、三五成群的年輕人樂此不疲地等待入座，因為鄰近理大校園，當中不少該是上課前後的大學生。

這天與鹽叔黃昏前來，門外人流稀少，竟能毋須排隊，直接入內。

走進餐廳，在這個連月來坐滿不少理大學生的空間討論此事，心情始終有點複雜。

「傳媒應該全部嘢都報」

餐廳幾乎滿座，瞥見角落有一張對坐的雙人枱，我煞有介事地向侍應呼喊：「我哋可以搭枱喎！」過度的善意在「黃店」裏似乎都能被合理化，沒人覺得古怪，我們終獲安排坐在兩個年輕男生的對面。甫坐下，鹽叔異常積極地解答他們對餐牌的疑惑，主動分享自己對黑椒汁定義的見解。菜來了，明明有餐飲，卻只有我得到似乎是額外的一碗羅宋湯，心裏猶豫是不是該向侍應哥哥回報一句「加油」。

我們很快就跟同枱的兩個年輕人表明身分和意圖，問他們怎看傳媒將理大示威者的逃生路線毫無保留地報道。邊吃邊談，紮小辮子的型男阿強馬上設身處地代入記者角色，「如果畀我，嗰度得我一個記者，我就唔報囉！」我們卡卡大笑，他續說，「如果有行家攞晒機，梗係同佢夾吓唔報啦，但說服唔到，橫掂有人報，佢出我要出囉！」厲害，完全表現出典型香港人實事求是的務實精神。我再誘惑道，獨家喎，真係唔做？他堅決說不，但嘆喟，感情上不想讓警察知道，道理上其實不應如此，「覺得做新聞應該……我唔識講」。他身旁腼腆的帥哥阿明嘗試闡釋。

明：因為係事實，唔係生安白造。立場都係兩邊㗎啫，傳媒始終唔係淨係做單邊新聞。

潘：唔報你會覺得係偏頗？

明：例如TVB咁，佢真係好多警察嘅衰嘢都唔播，就係無報到所有。市民唔知，就會畀佢影響對成件事嘅理解。所以傳媒應該係全部嘢都報，唔係嘅話，你已經用咗你嘅立場畀市民知道你想佢知嘅嘢。

「可能覺得呢班係罪犯，報道可爭取公義」

警方圍困理大初期，偶爾傳來抗爭者成功藉游繩、爬渠等方式逃脫的消息。有人在通訊平台上提醒，不同群組都已被滲透，對家可輕鬆根據情報截查手足、切斷補給、窺探佈防，「雖然逃生路線、救援補給、助攻行動使人振奮，但請各手足緊記情報要保密」，請大家銘記勝利格言：「靜靜哋贏唔得嘅？」

明：就算你報道泄露路線，逃走都可能突然間有事發生嘛，起碼有人知道呢件事，有事可以追溯番。火場逃走時，都係要影㗎啦。

鹽：但火場影，你影到佢，對佢無構成危險嘛，仲可以安全走，知道喺邊度可以救呢條人命。但𠵱家係調轉，影咗反而令佢危險咗。

明：你意思係live報道？

潘：暫時爆出嚟都唔係直播，出街時片中人可能已經走咗，但之後嘅人無得再用呢種方法走，或者後來者走嘅途中會突然被人捉。好似之前有網媒直播示威者搭巴士走，影到幾號巴士，最後警察就截停搜車，拉咗一班人。

明：但你唔報道，警方都會睇到，都有線眼的。

鹽：可能千鈞一髮呢，畀多五分鐘真係爭好遠。一報，可能就有人走唔甩。

強：但可能調番轉，覺得呢班罪犯嚟喎，「我應該要捕捉呢啲畫面，可能幫到件事」，覺得係公義，要報出嚟令所有人都知。諗深一層，可能係佢嘅價值觀影響。

鹽：佢（阿明）就覺得唔係嘛，揸機嘅唔應該有呢啲判斷先，應該將所有毫無過濾咁呈現。

明：我自己理解到傳媒工作應該係咁。

所謂中立都必然有價值判斷

鹽：我調轉頭又覺得，如果以前警察捉緊賊，記者都唔會報警察喺邊度。當仲係黑白分明時，會覺得我哋要保護警察嘅消息，因為佢哋捉緊壞人。似乎有啲人會覺得唔係所有真相都報晒出嚟。但如果係罪犯消息，就可以報喇，因為係壞人。

強：似乎點都有啲價值判斷咁……

鹽：同樣道理，似乎都有啲真相無暴露出嚟，都係有價值判斷。可能當警察完全好（屬正義一方）嘅時候可以保護吓佢，但𠵱家唔完全100%好，今次嘅判斷就無咁清楚。

討論至此，阿強說起自己其實是一名社工，專業訓練他們要「value-free」（價值中立），但在「開file」前，也必然有一些「前設」。

強：譬如認知障礙，成日游走，如果喺院舍游走，可能會被人綁住喎，因為唔夠人手嘛。有啲真係問題，但有啲可能係環境有問題。講到有啲遠𠻹……返番嚟，我覺得揸機出去嗰吓一定會有啲前設，會覺得「呢度係咪有問題」咁呢？

鹽：或者佢篩選重要唔重要，邊啲讀者會睇，揀影邊邊已經有價值取向？

強：係喇。Social work有啲位係牽涉professional self同personal self，社工讀番嚟教你要value-free，但你personal self未必做到value-free，點都好都有啲personal self。

鹽：可能personal點都滲到少少落professional嗰度囉。

強：有時自己唔覺，會唔會有啲角度，落到街報道時，就算一個好中立嘅人都會……

鹽：都會好難？唔知做唔做到絕對客觀或者中立？

強：所以你（阿明）話傳媒要絕對中立，我覺得做唔到嘅。

人道問題？儆惡懲奸？

當有其他考慮時，例如人道，刊出時間又能否商榷？阿明雖然一直主張「中立」，卻竟認為傳媒終極目標不過是報道，只要「有報出來」就夠「交功課」，感慨「時機」是科技進步帶來的難題，以前沒有即時新聞，就毋須思慮。但刻意延遲，不就如「不報」般有價值取向嗎——技術上容許的情况下，可以做但唔做住？此時，鹽叔的羅宋湯終於在他吃完整碟青口意粉後送上，這也是刻意延遲？

潘：其實我係想知道，如果牽涉人命，會唔會有另一種做法？人道會唔會係決定報道與否，報出嚟時機嘅考慮條件？

鹽：我覺得實係喎，但個point就係，究竟係人道救援定儆惡懲奸？變咗你要有價值判斷先judge到係人道救援所以唔影，定抵死所以儆惡懲奸。咁就返番去記者其實都會有自己嘅judgement。

強：係囉，人唔人道？可能會覺得只係影佢出嚟，差佬都係捉去落charge，唔使死嘅。我扮嗰啲記者啦，「咁咪等個司法制度去判斷你係咪有罪囉！一路以來都好有效率啊……香港警察。配合咪得囉！叫你出嚟㗎啦！你唔郁手，我做咩郁手啫」？

潘：嘩，你完全代入到個角色！比頭先講嘅更加振振有詞！

在小記的讚賞鼓勵下，阿強演技發揮更欲罷不能，繼續嘲笑扮演？訕笑說，「停唔到𠻹，死喇」。所以終究是因為今天黑白的模糊，才導致傳媒過往直接的判斷在當下時勢變得曖昧，出現矛盾嗎？

文 // 潘曉彤

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傳媒報道要考慮道德後果？

示威者被困在理工大學內，用盡方法逃離。有部分示威者逃走時，路線被傳媒即時報道出來（雖說已刻意延遲了點），有人認為會讓警方更易捉到示威者。這問題即在網絡引起熱議：究竟傳媒即時報道這些消息有沒有問題？應不應該這樣做？

其中一個說法，是傳媒天職是把資訊傳遞給大眾，再讓大家對事情下判斷。如此，傳媒是資訊傳送的中介，所以，傳媒本身就應該持守價值中立的原則，無論什麼資訊，應把重要的都發放。對事情的判斷，留給大眾來做。反之，如果傳媒因自己的判斷，不發布某些資訊，令大眾不能獲得完整資訊，他們不能掌握完整資訊作判斷。這就有違傳媒的天職。

這樣對傳媒的理解，預設了傳媒可做到徹底的價值中立。但這可能嗎？最能突顯當中困難的，是對何謂重要何謂不重要的判定。不論紙媒、電子傳媒，甚至網媒也好，版面和時間都有限。放哪些新聞報道，本身就是對新聞有多重要的判斷，而判斷中預設了價值觀。更重要是新聞的次序安排。哪一件該放到頭版？哪一宗應在新聞時段一開始就報道？這都十分影響大眾對事件的關注度，這些判斷亦建基於新聞工作者的價值觀。

說到底，記者採訪時應走到哪裏、應看着什麼地方、鏡頭應捕捉什麼，全都建基於價值判斷而作決定。這些問題，對傳媒能否做到完全「價值中立」提出了有力質疑。

當然，這種說法就算能證明傳媒在取材、報道時不可能做到完全的價值中立，也不代表報道時要考慮事情的後果。如果傳媒基於某些價值判斷，確定了某新聞十分重要，那可能傳媒也應該不理報道可能引致的後果，把它報道出來，讓大眾在整全資訊下自行判斷？

但我們在很多情况下，似乎也認同傳媒報道時，應考慮事情的道德影響。例如，警察正追捕一群罪證確鑿、窮兇極惡的罪犯，而某傳媒突然獲得資訊，知道警方當下的追捕計劃，這樣該報還是不該報？（外國有傳媒因報道軍隊的消息備受非議。）如果報道了，犯人或會馬上知道，這不單令警方的計劃失敗，甚至威脅到警察安危，所以我相信很多人會同意這情况下傳媒是不該報道的。若同意這情况下傳媒不應報道的話，那代表也同意傳媒報道時應考慮所引致的道德後果。如果報道會引致道德上不好的結果，傳媒似乎就不應報道。

問題當然不會這樣就輕鬆解決。就算傳媒報道時應考慮報道會引致什麼道德上的後果，我們仍要問，這是基於誰的價值？在上述警察追捕十惡不赦的罪犯故事中，黑白分明，因此可輕鬆決定傳媒不應報道警方的資訊。

但在理大事件中，黑白卻不是那麼清楚。至少在社會上，有兩個截然不同的看法。如果你覺得理大中那些是犯罪分子，那麼報道他們的逃生路線並非壞事，甚至是正義之舉。但如果你覺得他們是好人，反而警方才是不合理的一方，報道逃生路線會釀成很壞的後果。所以報與不報，還是取決於誰才是正確的一方，而這還需要大家深入思考，才可能有答案。

文 // 嚴振邦@好青年荼毒室

圖 // Alison Hui@a.h.inkpen

編輯 // 蔡曉彤

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