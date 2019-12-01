通識導賞：區選變天與世代有關？

各界均認同今次區選是一次政治選舉，對近半年政府施政的一次政治表態，而當大量政治素人成功當選，就算他們本身缺乏從政經驗，人們普遍仍對其在社區層面揭開一番新氣象感到可期。雖然新增年輕選民大幅增加，但年長選民仍然佔多數，而區選結果卻顯示民主派選民今次有跨世代的一致共識。

年輕人在反修例運動中愈走愈前，回到眼下的社會衝突，有多大程度反映香港世代矛盾問題？提高對相關問題的認知，可幫助社會走出黑暗，回復平靜？

■問：

1.你認為今次當選／落選區議員，有多大程度與世代矛盾有關？

2.又有多大程度與反修例運動有關？

3. （當選）成為議員後第一件及第九件最想推進的議程事項是什麼？／（落選）後最不希望成功當選的議員做的第一件及第九件事是什麼？

■答：

鍾淬坤

地區：觀塘區油翠（此為2019新增選區）

落選情况：26歲，理工大學應用社會科學系前研究助理，以2572票對2857票，敗於36歲公屋聯會委員龐智笙。

1. 應該沒太大關係，因為憎我的不是老人家，我和油塘中心街坊關係好好，雖然他們當中亦有一堆深紅的人，但他們都是撐我的。他們覺得政府無能、年輕人又太多訴求，但覺得我幫到他們處理民生問題。最憎我那班是紀律部隊成員，他們在競選過程中為我改圖，傳播我「火燒油美苑、帶領曱甴」，這些圖亦流入盈豐街坊手上。

2. 反修例運動幫到我很多，如果沒有運動我都不會站在這裏（參選）。雖然早期沒有突出五大訴求的政綱，始終這區不太關注政治議題，變成守護香港和平的輿論大於要尋求真相和公義。但怎樣都好，運動推高了投票率，最終和對手只差200幾票。

3. 第一件事希望他不要做一些聯署，嘗試幫警隊取回威信或譴責示威者。因為選區內有多幢紀律部隊宿舍，可以很容易透過所謂民調「做數據」，聲稱八成市民支持警隊執法。

第九件事是不希望他不理會油翠苑和油塘中心的街坊，因為已經被建制派盤踞了20年的盈豐已佔30%選票，而我相信只要他下屆再拉高一些油美苑紀律部隊的投票率，即可以手握六至七成選票。因此，這四年他可以完全不踏足油翠苑和油塘中心，不和任何一個街坊傾偈都可以當選。

■答：

鍾澤暉

地區：油尖旺區櫻桃

當選情况：51歲，全職區議員，以2310票對2014票，擊敗30歲公民黨成員伍僥敏，成功連任。

1. 評估不到。今次投票率是歷年最高，據我在票站觀察，我覺得老中青的投票率都平均。對手較我年輕，感覺上她的競選宣傳方面主要是吸引年輕人支持，但實際上無法確定。

我沒有特別針對爭取哪個年齡層的街坊支持，此區屬於舊區，問題集中在交通、噪音、環境衛生和大廈管理等民生問題，找我幫忙的街坊不同年齡層都有。

不同街坊對選舉結果有不同解讀，有人說我贏得驚險。從數字上，我得票2310票比想像中多，上屆三個參選人總計有2641票。（上屆鍾澤暉以1611票勝出，對手民主黨林浩揚和網絡紅人中出羊子分別獲得858和172票）。

2. 社會氣氛肯定影響了今次選舉，以前區選大多關注地區問題，但今次明顯變得政治化。（選舉政治化對你較不利？）這個是真的，我主要集中在民生工作，較少談論政治議題。過往宣傳品或立法會選舉期間，都沒有和其他候選人孖公仔般拍照去支持他，雖然我亦會幫忙一些朋友站台。但是我初心始終是地區服務，雖然現在從政幾年不再是政治素人，但始終不覺自己是政治人物，而是地區服務者。

3. 第一件事是謝票，過往去票站都是直出直入，今次條龍最長我相信有二三百人同時排隊。我覺得街坊願意排長龍投票，無論支持我或對手都要多謝他們，因為香港人過往比較政治冷感。其他工作我要再花時間想想。

■答：

王天仁

地區：荔景

當選情况：41歲，從事藝術教育，以2836對2670票，擊敗爭取連任62歲的周奕希。

1. 我不太覺得完全是世代矛盾，反而與社會氣氛有關。我的選區50多歲至75歲以上的佔選民一半，加上區內多年不能投票，谷到一班人出來參與今次投票（對手自1988年起在葵青區勝選，此後曾有五屆自動當選，包括上兩屆）。整個社區對選舉都相當陌生，很多年長街坊聽到選舉或區議會這些字眼，相當搲頭。街坊笑說投票日比過年還熱鬧。

2. 起碼八九成與運動有關，我七月頭才正式落街，投票前幾星期開始多了街坊埋身跟我說社會議題。長者問得更多，年輕人能在網上得到資訊，但老人家比較信人與人直接溝通冇得呃。有幾次幾個叔叔行埋來，與我距離不夠10厘米，嚴肅問我：「嗱王生，一句，你藍定黃？」我：「你要一句，黃的，不過在社區藍黃都要食飯，我的責任是照顧不同政治取態的人，會一視同仁。」他搭我膊頭，「就你呢句，我投你」。有些則豪邁說，「你唔好以為我老呀，我都開明㗎，明白發生咩事。」

3. 當選後最想讓社區覺醒，既然老人家或首投族發現了民主是個好東西，嘗到投票的甜頭、贏的喜悅，就要乘勝追擊，告訴他們可做到更多，改變大家對區議員的想像，區議員更大功能是撻着社區方向性的事，有能力部署社區氣氛、意識形態。

而現兜兜的事，如石屎剝落這些硬件上的東西，會經歷房署等很多關卡拉鋸，不是一朝一夕可處理，不要說4年，40年都要做，常常會發生，所以不是我首要想做的，奈何現實是倒轉，街坊爆屎渠都要先處理，心中想法與現實總有些落差。

文 // 彭麗芳、曾曉玲

圖 // 路透社、受訪者提供

編輯 // 蔡曉彤

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