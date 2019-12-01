毒理達人陳竟明 二噁英疑慮 政府無賴徒添反效果

陳竟明是美國毒理學會會員，他說毒性學裏有門學問叫「規管毒性學」（regulatory toxicology），照顧公眾觀感（perception）也很重要。當二噁英疑慮愈滾愈大，是否已出現觀感危機？他倒是點出，「觀感的危機相對比較小，我們面對的是管治危機」。

說政治，陳竟明照樣侃侃而談。時光倒流二十年，回歸後首屆區議會選舉，這名學者是馬鞍山新港城的參選人。身處中大校園，他想起在學時被一張大字報「CU仔，去死吧！」喚醒一代人的理想與堅持，「我的理想和堅持，就是五四運動提倡的民主和科學」。

學生與警察激戰後兩天，陳竟明十一月十五日在校園蒐集十二個泥土樣本，打算送往取得認證的實驗室化驗時碰過壁，找了四所實驗室，被三所拒絕，其中包括浸會大學轄下常做環境健康研究的一間，「他們說封了大學，冇開到lab」。等待二噁英化驗最終結果需時，訪問當天（二十七日）仍未出爐，他即場在紙上畫滿一個又一個的化學結構解說，化驗其實包括「二噁英及其相關物質」，牽涉七十種類似結構，其中最毒一種叫TCDD。除了他的樣本及校方蒐集的泥土、水樣本均送往歐洲化驗，亦有校友自行檢驗兩個泥土樣本，發現含另一種二噁英相關物質OCDD。

毒性學金句，The dose makes the poison。毒是有數得計的，首先每種化合物的毒性以「毒性當量因子」（TEF，Toxic Equivalency Factor）來表示，TCDD的TEF是1，OCDD是0.0001，即OCDD毒性比TCDD低，然後再加上濃度計算，即每種化合物「毒性×濃度」，才得出「毒性當量」（TEQ，Toxic Equivalence Quantity）的總體結果，以濃度單位ppb（parts per billion）顯示。校友在泥土樣本驗出OCDD，得出的TEQ值是1ppb，只達背景值。陳竟明說，工業污染、汽車污染等會令環境本來就有一些二噁英存在，以往二噁英為人所知，是食安中心檢驗大閘蟹，「因為中國大陸比較多污染，蟹什麼都吃，吃到污染物就會被污染」。

催淚彈產生二噁英？條件不充分

「毒性學永遠是三件事：濃度、溫度、時間。」他判斷催淚彈難以產生二噁英，「我覺得條件不充分，要燃燒攝氏四百至五百達十分鐘左右才出到」，有現場照片顯示催淚彈殼可燒熔瀝青地，如此溫度或夠高，不過燃燒時間仍不足，「像焚化爐不斷高溫燃燒就會出二噁英」。

世界衛生組織介紹二噁英為「一類劇毒物質」，可引致生殖和發育問題，亦可致癌。有記者表示患上氯痤瘡，陳竟明說這是吸收二噁英引致的疾病，而二噁英是慢性毒，會長時間殘留身體，他建議該記者先檢查體內是否有二噁英，「通常會量尿液及血液」。氯痤瘡著名事例是烏克蘭前總統尤先科被下毒，臉容烏黑及起疙瘩，「氯痤瘡的特徵是肝腺腫起，皮膚起疙瘩，亦多會出在耳後及面上，而非手上」，如果有天摸摸耳後有一大塊皮膚「鞋鞋地」，搽消炎藥都止不到就應求醫檢查，「很久都治不好，可能是不斷有二噁英排出，皮膚是我們排毒機制的一種，二噁英排不到就會破壞皮膚組織」，他呼籲若確診氯痤瘡「請盡快上報，有個紀錄」，如催淚彈會釋出二噁英，前線記者、警察都會中招，「別忘記當年橙劑最先出事也是美軍自己」。

他一直促政府公開催淚彈及水炮成分，雖然目前他分析催淚彈不會出二噁英，但「永遠不敢講冇」，如警方使用中國製催淚彈，未知會否混入雜質，因此無法確切知道對人體的影響，「就好似地溝油，不知有什麼成分」。新任一哥繼續拒絕透露催淚煙成分，認為是自揭底牌；食物及衞生局長陳肇始早前亦幫口說水炮顏色水劑無毒，但有記者卻指出中水炮後皮膚刺痛，陳竟明坦言：「政府說上網查下就知道，其實是查不到，點知你落咗咩？這樣是驗不到的，要估是某種化學物質，才可以針對它來驗，不能一部機驗晒世上所有嘢。」

規管毒性學與政治息息相關

「我常強調，催淚氣不會出二噁英，但不恰當使用，都會構成對市民大眾健康的影響，如射入民居、射頭、放題，社區都會受損。」陳竟明專業是環境科學，每逢食物、水、環境出問題，記者總向他尋意見，例如毒奶粉、鉛水事件，「我給意見時第一件事是不想有人恐慌，如鉛水事件，我覺得鉛的量不多，問題不大，加個濾水器就行了，不過最好當然是調查清楚，而記者就會寫調查清楚的部分」。專家說完，未必止得住大眾質疑，他說「規管毒性學」既講數據，也會處理人的觀感。「外國對污染物會計數，不同生物對各種化學物質的忍耐性不同，他們會拉一條線，比如說要保護當地95%的品種，標準就劃在某個濃度。所以歐洲標準、世衛標準、美國標準各不相同，世衛要協調大國小國、第三世界，通常比較嚴，規管毒性學研究完就是政治。」

美國同行曾跟他說「perception is bigger than anything（觀感比什麼都重要）」。例子有殺蟲劑DDT，海洋生物學家Rachel Carson著書Silent Spring闡述DDT對環境的影響，「起初人們冇咁驚，直至發現美國代表自由的鷹都有事」，DDT的使用令美國白頭鷹蛋殼變薄，引起美國人廣泛關注，「為了回應Silent Spring，促成美國國家環境保護局（EPA）在一九七○年成立」。人的觀感可以是好事，「這有正面促進作用，當出現這樣的觀感，政府要行動，訂立能說服大眾的標準」。

然而面對二噁英恐慌，陳竟明評政府的表現「完全不合格」，「黃錦星及陳肇始竟覺得抗爭者燒東西更污染，這是一種無賴政府的作為，竟然用政治角度行先，落一個comment。這會製造反效果，無人再信政府，還會更憎政府。因為發放不成比例，抗爭者掉一百個汽油彈，防暴警的催淚彈是十倍，就算真的有毒，都是防暴警十分之一」。那麼燒膠又會不會出二噁英？PVC有氯，雖有條件產生二噁英，「但現在很少用PVC膠，如banner都以PE、PP膠製」。

教授這天駕車送我們出入校園，沿路都見大學建築物被噴上抗爭口號。他當過二十年宿舍舍監，也曾與學生有過爭執矛盾，看着這些噴漆，會否覺得「冇規冇矩」？「冇辦法㗎喇，當抗爭人士去到這樣的精神狀態，一定會這樣做，你可以說是失控，但也是標誌着他們的狀態，我會同情他們」，「當時抗爭者不信校警，校警於是撤退，全部抗爭者佔據校園一個星期，氣氛好祥和，像個烏托邦，有中學生自己入眾志（飯堂）洗碗，似個獨立王國。但你有沒有覺得，現在香港已變成這樣？區議會選舉是如何團結、十字路口沒紅綠燈，司機從未如此忍讓。香港好像已進入了一個自治的世界。現在的政府是看不到有任何管治威信，或可做決策的能力。」

運動延續大學抗爭精神

陳竟明是新亞書院的畢業生，「每次抗爭運動，大學都是橋頭堡」。他形容自己小時候在愛國家庭長大，父親是馬來西亞華僑，母親有回族血統，文革時因少數民族等身分，「我婆婆是鄧穎超同學，有些背景，常常拿到糧票，待遇也不錯，但都家破人亡，舅父要下鄉做赤腳醫生、兩個姨媽失常」，就算經歷文革，鄧小平後來提四個堅持要撥亂反正，他都信過，「那時學生都很左傾，很嚮往社會主義制度」，但上大學正值學運低潮，「一九七六、七七年四人幫倒台，文革後期開始改革開放，那年代的大學生就很失落，中學時嚮往大學要如何如何，發現入來完全不是這樣」。一九七九年，五四運動一甲子，「對我影響較大，學聯搞了很多活動。因為受五四運動影響，我們覺得中國為何總是不富強，是因為沒有科學、沒有民主，那年代的同學都會決志要為中國做些事，科學民主好重要」。

「那時我在新亞，金耀基是院長。他們常常有個信息，為何會有中文大學的成立？新亞要由內地逃到香港？就是要為中國儲才，因為有二、三十年中國文化會受到很大破壞，人才會流失，錢穆等先儒來港，新亞也好，崇基也好，都是大陸落來的學者。」那張「CU仔去死吧」的大字報，是CU仔表達自己的不滿失望，「說CU仔不搞學運，只掛住四仔主義，畢業後買間屋仔、娶個老婆仔、揸架車仔、生個仔，然後就一世。」坐在離大學正門四條柱不遠的餐廳，他說，「所以我們覺得這個抗爭是我們的共同體，是我們以前所追求的延續」。校巴的噴字被塗白，隱約還見「暴大」二字。

在加拿大讀博士，他認為真正見到了社會主義，「如馬克思形容，由資本主義過渡到社會主義，你就看清楚（中國）從來沒有這個過度，看穿了都是極權主義」。一九九四年，他加入民主黨成為創黨黨員，「做下做下做到副主席」，經歷過二○○六年「真兄弟事件」，被匿名黨員點名指他及黨內數人是中共滲透民主黨的特務，私下與中共接觸；至二○一○年他與范國威等人離黨成立新民主同盟。「哪個從政人不與大陸溝通？問題是溝通完有沒有做違反理念、道義的事，事後證明我們這麼多年都沒有違反理念，反而你看民主思路那批人好想同大陸接觸之餘，變了他們的思維，反而有問題。」

曾任召集人的他說自己現在雖仍留黨，不過是「普通黨員」，「我已裸退了，哈哈」。但談論政治，他依然不陌生。「你會見到特區政府的封閉，近年諮詢架構沒一個民主黨派，多吸收民主黨派的聲音就不會行錯方向。只吸收阿諛奉承的聲音，就變了今天特區政府咁失敗，以為不用取消區選仍會贏，即係好多人畀錯料佢，或它完全不掌握形勢。」在學術路上，他都感受到「被規劃」，政府對學者意見只是輸打贏要，「如環境研究，我們有很多數據來建議政府如何做，就算近政府的同行好多都失望，有時他們都會說又被人利用咗，做到意興闌珊。早期九幾年至二○○○年都做到，都有海岸公園成立，現在太政治化，有相關建議時都不願意做任何事，政府有很多盤算」。

以環境科學學者角度看，「中國掠奪資源式的富強是無法sustain，習近平的做法是搞一帶一路。中國本來資源多，有不同的系統，西藏有高原，四川有盆地，如果自己管理得好，是sustainable，很多領導卻好大喜功，建大白象如三峽工程，要維持經濟增長就要有更多資源。中國買起很多哈薩克的公司，那邊的人很不高興，覺得資源被侵略，現在跟中亞國家搞共同體，保障自身利益」。對於香港，亦是一貫強橫作風，「習年代已忍不到二○四七年，他要完成強國心願，認為香港要徹底回歸，可幫到中國，但如果香港那麼快被收歸國有，其實對中國整體利益沒有着數，要有健全法制、自由學術氣氛、資訊流通才是香港，回歸成為大陸那套，對中國都沒有好處」。

二噁英問題 無阻抗爭者決心

說二噁英問題，還遠不如管治危機嚴重。當特首要「獨立檢討社會動盪成因」，「人人都知道社會為何發生這樣的事，是政府強行推大家覺得不合理的法例，以暴制暴阻止不到。就算我話有二噁英，人們仍會衝上去，不會因為有或沒有就不抗爭」。

他仍然認為「我哋同中央係有得傾，不過中央唔同我哋傾」，「現在是這樣對峙，雙方要退一步」，但他指「轉捩點在上高（中央）」，而不是要抗爭者鳴金收兵，「一收就被打到PK，一傾就好似湯家驊被收編，要有一定反抗能力」。他承認「早期我們（新民主同盟）對所謂真本土是有質疑，當時魚蛋革命時我們對這些團體不理解，今天還被罵」，但本土理念「在天琦帶領下遍地開花」。新民主同盟二十人參選區議會贏得十九席，亦不在政綱寫「光復香港時代革命」，他自有解釋：「好多人覺得是縮骨，但我會說君子不立危牆之下，搞政黨的人覺得在議會要有角色，不可易被DQ」，問他理念有沒有變？「仍是支持回歸，但中央太大管制就要出聲反抗，這沒有改，我沒變成港獨派，仍覺得香港是中國一部分，不過中央最好唔好畀咁多統治、大陸化影響香港」。

下年屆六十退休之齡，科學之路，陳竟明繼續微塑膠的研究，總希望所做的能對政策有影響，「research要有實踐，回到我做左仔的年代，實踐是檢驗真理的唯一標準嘛」；民主那條路，有人問他為何不再參與選舉，「我話唔會啦，有後生仔」，一九九九年區選敗給對手李子榮，此後李穩定連任，直至今次終嘗敗仗，就敗在二十五歲前學民思潮成員鍾禮謙手下。

文 // 曾曉玲

圖 // 蘇智鑫

編輯 // 王翠麗

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