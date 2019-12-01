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2019年12月1日星期日
星期日生活
周日話題：Escaping Hong Kong's Catch 22 逃出香港的「軍規22條」窘局
Escaping Hong Kong's Catch 22
民意海嘯
區選三問
周日話題：從抗爭到建設：探索永續社區的無限可能
國際視野：加泰隆尼亞獨立運動真的Stand with Hong Kong?
周日話題：光復議會還是身陷鳥籠？新科區議員的時代使命
單元連載
什麼人訪問什麼人：左翼民粹主義如何應用在香港？
開門讀書：對牛彈琴之必要
影像特區：一名香港市民致澳門出入境當局
周日話題：由沒有投票的人說起
七情上面：孤獨素人過千山過千海
阿貓阿狗：#56 選舉
童軍跳彈牀：愛情‧階段‧勝利
劇透紙背：揭露了真相又如何：《官謊真相》與《洗錢天堂網絡》
評影習寫：駛向歷史的漁船，或歷史的難民：The Pirogue
家明雜感：金馬獎2019觀影記（二）：一切得來不易
影片簡評：《茄哩啡事務所》 IIA
藝術初體驗：刀與歌
星期日文學‧木蘭傳奇：小姐貴姓／性？女將的前世今生
毒理達人陳竟明 二噁英疑慮 政府無賴徒添反效果
家常便飯：日式豚角煮 與東坡肉之別
一個人的：換門鎖鎖膽 其實好容易
單身觀察：劏房有無影響區選？
綠色生活：打開聲音地圖 邊行邊認 處處聞啼鳥 叫聲知多少
通識導賞：區選變天與世代有關？
關於世代問題的一些思考
哲學大牌檔：示威者逃生過程 傳媒報不報？
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評影習寫：駛向歷史的漁船，或歷史的難民：The Pirogue
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【明報專訊】布萊希特說如此時代，連談棵樹都很困難，因為這代表對世間種種惡行靜默。如此時代，還怎樣寫電影。
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周日話題：Escaping Hong Kong's Catch 22 逃出香港的「軍規22條」窘局
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