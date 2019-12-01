周日話題：從抗爭到建設：探索永續社區的無限可能

雖然當選的民主派區議員都懂得提醒自己，今次勝選絕非個人勝利，而是多個月來在反送中運動中過百萬市民上街和勇武手足流血流汗、遭受濫捕濫告，以至犧牲性命換來的階段成果。但正因為代價慘烈，民主派如何在區議會中發揮最大價值，便是嚴肅的集體責任。

區議會是整個建制的重要組成部分，過去由於被建制派議員盤踞，一直自貶身價，不懂得發揮地方政治和地區管治的力量。若民主派能夠提高水平，以發展「永續社區」為願景，在地區層面實踐可持續發展原則，對香港未來的政治局勢和社會形態，足以帶來翻天覆地的改變。

區會可制定永續社區願景指標

為何「永續社區」如此重要？這個概念可以追溯到2004年時任英國工業總會主席Sir John Egan提出的永續社區八塊定格。Egan曾經出任積架車廠和英國機管局主席多年，他受當時的英國副首相委託，研究如何在地區實踐可持續發展理念，結果在報告中提出一套相當全面又貼地的永續社區框架（後來被稱為永續輪Egan wheel，見圖），往後被多國城市和研究人員廣泛採納。

眾所周知，可持續發展的焦點是3P（people，planet，prosperity）， 即社會公義、環境質素和經濟繁榮，但其實還有更核心可是政府不願多提的1P，就是participation，即公眾參與——而這正好是民主派變天後扭轉成敗的關鍵。只談3P，偽裝1P，其實是愚民政策，這就是為什麼自董建華政府以來，政府口口聲聲推動可持續發展卻一事無成的原因。

如今永續輪的八塊定格，可以成為每一個區議會制定地區發展指標的基礎。例如在「服務」定格， 深水埗區可以用「區內長者獲得上門照顧服務的比例」作為其中一個指標；在「交通」定格，元朗區可以用「跨區就業人口出行費用及旅程所需時間」作為指標之一。凡此種種，不一而足，這些指標是量度地區發展的工具，應該以影響該區居民福祉的多寡作為編製準則，不需要局限於區議會的能力範圍之內。正因為很多指標是受全港政策影響，區議會可以利用每年檢討能否達標作為向政府施壓的手段。

如果民主派有膽識為每一個區議會制定一套永續社區願景和指標，區議會的整套運作和所有決策將會被賦予全新的策略意義，蛇齋餅糉或以權謀私的指控也難有立足之地。

民主派388位區議員在四年任期間的各種薪酬津貼共約18億元，除此以外區議會每年有「地區小型工程」撥款3.6億元，「社區參與計劃」每年4.6億元，還有「地區主導行政計劃」每年0.6億元。 總計起來，民主派區議員在任內能夠動用的直接和間接資源超過50億元。

「三公」善用資源做出成績

地區事務固然千頭萬緒，利益相關的持份者眾多，但在當今形勢下若能夠抓緊「三公」作為焦點，必定可以善用資源，在永續社區的願景中幹出一番成績。

一是公共空間：

香港人均居住面積小得可憐，所以人人均可享用的公共空間特別重要，若運用得宜，對於提升居民生活質素有莫大裨益。其實只需打破官僚怠惰成性的「管理主義」思維，可以發揮創意的空間很大。

例如在休憩空間及球場看台加建上蓋變成社區太陽能站，提供機會給居民分散投資賺取可再生能源上網電價，或鼓勵地區團體賺取收入後撥作慈善用途回饋社區。

又例如廣設行人專用區作為主題區域，有些以文化藝術表演為主，有些集中推動循環經濟，有些用以推廣種族共融，有些留給公民團體籌款，有些成為連儂牆論政區。

又例如增設低碳綠化走廊，連接不同區域的街道，限制高污染車輛行駛，加裝實時空氣質素監測儀器，令居民感受到個人健康與公共管治息息相關。

二是公眾參政：

當區議會擺脫由上而下的「保皇」包袱後，便可以搖身一變成為由下而上的問政機關。《區議會條例》第71條授權區議會設立數量不限的委員會執行其職能，並且可以委任數量不限的人員（只要是年滿21歲居港3年以上的選民便可）為委員會成員，而且可以在委員會擁有投票權。

這些委員會過去只是用來處理環境衛生文娛康樂等地方行政，但由於條例第61條說明區議會的職能包括就「影響有關的地方行政區內的人的福利的事宜」向政府提供意見，所以區議會有充分理據參照立法會事務委員會的模式設立「政策影子委員會」（試問有哪一條全港性法例會完全不影響某一區的居民福祉？），帶動區內居民討論政府提交立法會的法案，然後匯總意見以區議會名義提交政府及立法會。

另一個方向是由區議會委任專業人士，聯同議員成立「地區城市規劃委員會」，在城規會審議當區的規劃申請前，先行邀請居民討論；再進一步，「地區城規會」可以採取主動，研究本區的土地規劃，然後反客為主，向城規會申請改變土地用途。對於市民最關心搵地起屋的問題，「地區城規會」更可以提出針對當區的解決方案。如此一來，政府很多閒置土地浪費資源的惡習，都將難以遁形。

三是公民社會：

區議會每年有數億元金額資助地區團體，過去變成建制派私相授受的溫牀或籠絡民眾的工具。民主派掌權後，除了揭發過去的毛病引以為鑑外，更重要是公平公正地善用資源。最公道的資源分配方式是以永續社區的指標為衡量標準，提升居民福祉，同時替有心有力的團體充權，讓他們茁壯成長。

成熟的民間團體會反過來協助區議會提升管治水平，促進有效參與，正是把抗爭融入生活，促成政治覺醒的重要環節。永續社區培養出獨立思考、擁抱普世價值的積極公民，正好為長期抗爭提高勝算。

區會撒種 足以改變社會生態

由此可見，「三公」包含的公共空間、公眾參政和公民社會，其實是環環相扣，缺一不可。民主派要推動永續社區，建制陣營必定架設重重障礙，但地方官員不一定是先天的對手。若永續社區的願景獲得市民支持而議員辦事亦有理有節，他們反而會因為行政效率提升而更樂意配合區議會工作。

兄弟爬山，各自努力。經過6個月以來，「反送中」運動已演變成多線發展。面對當今全球最霸道的極權政府，無論是在街頭、在商場、在大學、在票站、在國際社會，都需要香港人全力以赴。區議會是一個新戰場，活像一座座向周圍全方位撒出種子，足以改變社會生態的播種機。

民主派388位新任區議員大多數互不認識，如何能協調步伐一致，不會因個別議員的私心或大意而影響整場運動，確是不少選民的憂慮。

寓抗爭於建設，成就永續社區，相信是香港人對來屆區議會最大的期許。

文//黎廣德

編輯//谷理揚

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