對研究者來說，這是噩夢，因為我們的專長就是把簡單問題複雜化。當很多人都可以用三言兩語概括整個選舉的時候，我們騙稿費的空間就不多了。

反覆看數字，問了三個問題，嘗試找答案，又騙騙稿費。

輸了哪些區？

如果這次選舉本質上是場「民意海嘯」，大部分人是政治表態，連不少鄉郊地區都有過半數票支持民主派，那我會問：為什麼還會輸了63區？那些沒有被海嘯捲走的是什麼地區？即是，誰不支持運動呢：

輸的63區，可以分以下幾類：

1/ 大富地區（9區）：包括山頂、九龍塘、樂活、渣甸山柏架山寶馬山等。

2/ 鄉郊區（12區）：元朗、離島、北區都有，但大埔幾區全歸民主派。

3/ 傳統深紅地區（19區）：最多是在觀塘（佔9區）、九龍城（5區）等。

4/ 因分票而輸掉的（6區）：民主派候選人加起來的選票多過建制派候選人，但卻因分票輸了，包括帝怡、和富、盛福、都善、環保北、大白田西等。

5/ 新屋邨（3區）：包括觀塘安泰、安達、欣田。（我沒有把啟晴德朗那三區（啟德北、東、中及南）算新屋邨）

6/ 其餘的區（14區）：我歸納為「挑戰現任失敗」，即可能不算是深紅區（例如可能若干年前曾是民主派議員），但民主派挑戰者未能擊敗現任。

世事無完美，上述幾個類別其實民主派已經做得不錯的了。例如鄉郊其實有大約30席，換言之民主派在鄉郊已經是贏多輸少，實在不可思議。一些傳統以為深紅必不可破的區例如寶達或秀茂坪北，一樣被攻陷。新屋邨也不是沒有贏的（例如洪福和水泉澳），有人會以為新屋邨=新移民=投給建制派，那我想指出的是，10年前很多人都是這樣說天水圍的，天水圍現在已全黃了。數字反映在不同性質的地區，都有相當數目的民主支持者，只是大富地區雖然仍有贏的（例如又一村），但政治分歧的階級性，似乎愈來愈明顯。

很多人哀嘆因為分票輸掉幾個議席，但其實以大約30個「撞區」來說，只輸6個已經很好了，建制派那邊也有幾區因為協調失敗而被民主派「偷雞」的。看選票分佈，民主派支持者在最後階段集中票源的能力是相當驚人的。別的不說，黃成智和馮檢基兩人合共當過八屆立法局/會議員、六屆區議員，多年來拿過數十萬選票，但今次兩人加起來只得331票。對過氣政治明星的無情，是偉大選民的象徵。

地區工作還重不重要？

麥美娟的總結不是錯的：「現在是只問立場，不問工作。」（她畢竟有勇氣承認自己的立場錯誤。）這是一個政治表態完全主導的選舉，和過往區議會選舉的邏輯不同。

但我覺得現任議員做地區工作是否做得好仍然是有影響的。我第一項證據就是上述的第6項。在海嘯下有少數建制派現任守得住，地區工作的質素應該是有一定關係的（挑戰者有做多少地區工作也應有影響）。第二項證據是主要民主派政團的勝出率都很高，重視地區工作的小政團例如民協、新同盟、工黨、街工等都差不多全勝，反映早作部署早落區，仍然會比臨時空降的素人有更大勝算。

我另一項證據，就是民主派今次114名區議員競選連任，除了大埔富亨的任萬全外（也只是輸給另一個民主派），全部獲勝。如果我以他們的得勝票比例（winning margin）來分析（即以他們的得票比例減第二位的候選人的比例），113人有以下發現：

（1）贏少於10%：2名

（2）贏10.0%-19.9%：27名

（3）贏20.0-29.9%：46名

（4）贏30.0-39.9%：28名

（5）贏大於40%：10名

民主派現任議員今屆平均的winning margin是26.1%（所有民主派的平均為17.2%，452區平均為16.0%），即是投8000票的話會贏多於2000票。這其實是相當驚人的。以區議會選舉來說，如果在區內有六四比的優勢，已經算是相對穩陣了。以上述這套數字分析，則現任險勝的只有2人，27名贏10-19%的人，就算投票率沒有這麼高，仍然應該會贏（見下段）。地區工作基礎加上有利的政治氣氛，保證了民主派現任完全過關。

這個觀察，對2019年的區議會可能是不重要的，但對2023年的選舉可能重要。不可能期望每屆區議會選舉都是如此政治性的公投，新選出來的新人素人如果要守成，紮實的地區工作應該可以提高他們下屆連任的安全系數。

投票率高有多重要？

今次區議會選舉的主角是投票率。大量過往沒有投票的人跑出來作政治表態，投票給民主派候選人踢走建制派，是民主派大勝的主因。傳媒報道中聯辦和建制派本來預計仍可獲勝（應該是會損失一些議席，但仍然可以拿得總體大多數的意思），但沒法估計投票率會高達71%，一舉掃走大量建制派。

不少人都會問的問題是：如果投票率不是這麼高，結果會如何不同？大家選前都估計投票率會升到五成半六成（上屆是47%），但估到七成的人應該不多。現實上，期望每屆區議會都有這樣的投票率是不切實際的。如果投票率不是高得如此誇張，民主派會不會贏不到過半數呢？

我做的「壓力測試」的方法很簡單：假設每區的投票率都下降10%（即總投票率由71% 變61%），結果會如何？我假設多投的10%選票不會全部投民主派，可能是民8建2。例如觀塘啟業邨，11,752選民，投了8227票（70%），民主黨尹家謙以4433票（53.9%）擊敗3794票（46.1%）的民建聯歐陽均諾。如果投票率下降10%變成60%，即是少了1175票，如果以8:2分，尹家謙會少了940票變為3493票，而歐陽均諾則少了235票，變為3559票而僅勝66票。按此推算，如果啟業的投票率是60%（仍然非常高了），民建聯現任就會保住席位了。

用這個方法就452席作一推算，得出的結果是如果所有選區的投票率都下降10%，即總投票率是61%而不是71%，現在民主派389勝算者中有86人會輸掉議席（大概winning margin在8%以上的可以保住），仍剩303席過半數有餘。如果投票率比現在低15%（即大約56%），現在389人中有136人會輸掉議席（約winning margin是12-13%以上的可以保住），仍然會有253席超過全體半數。

這裏有兩個教訓：第一是地區工作較好的民主派現任議員如果選票較「實」，縱使投票率不太高也有較大機會保住議席；第二是縱使投票率不是如此破紀錄（56%=231萬人投票了），今年民主派仍然會大勝過半數，反映在慣常有投票的選民中，今次應該也有部分「由藍轉黃」，以及用政治標準投票支持民主派。

2019的區議會選舉很多東西都是破天荒的，可以對香港的政治生態，包括基層政治、公民參與、民主規劃、城鄉再造，對政府的監察、有深遠的影響。自六月來運動給我們的教訓，就是很多東西都不是不可能的，未嘗試過不要輕言放棄。選舉數字反映鄉郊以至所謂「紅區」，其實都是有相當的人支持民主的，或者所謂「紅區」也只是多年缺乏經營的結果。區議會選舉的民意海嘯能不能帶來根本的政治變化，就要看各方努力和創新了。

文//馬嶽

編輯//蔡曉彤

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